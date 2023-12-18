Не женское тело: как Мирре Андреевой пришлось играть финал с мужчиной

Восходящая звезда российского тенниса Мирра Андреева во время выставочного турнира Negometal Open во Франции в течение одного дня — 17 декабря — оказалась втянута в геополитические разборки и в сомнительный эксперимент с «битвой полов». Сначала с 16-летней спортсменкой из-за ее паспорта отказалась играть украинка Марта Костюк. А затем девушке устроили поединок со 1145-м номером мужского рейтинга французом Янисом Газуани-Дюраном. Ему Мирра уступила в двух сетах (5:7, 2:6), оставив у болельщиков недоуменный вопрос, что это было и что хотели доказать организаторы соревнований.

По политическим причинам

Изначально в женской части соревнований в Бур-де-Пеаж были заявлены три участницы — Мирра Андреева, бывшая россиянка Варвара Грачева, недавно перешедшая под флаг Франции, и хорватка Донна Векич. Последняя напрямую вышла в финал, а ее соперницей должна была стать победительница поединка между Андреевой и Грачевой. Мирра одолела свою старшую подругу, после чего вокруг финальной встречи стали происходить загадочные события. Сначала по состоянию здоровья снялась Векич. Организаторы лихорадочно бросились искать ей замену, но не нашли ничего лучше, как пригласить на Negometal Open украинку Костюк.

Поначалу Марта согласилась, но потом, когда выяснила, что ей предстоит играть против Андреевой, взяла свое согласие обратно «по политическим причинам».

— Выставочные турниры — это шоу, показуха, это не соревнования, — сказал «Известиям» президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. — Если бы были официальные соревнования, вместо Костюк играла бы другая. Это дело Костюк, хочет она играть или нет. Это ее право. Тут даже обсуждать нечего. В официальных турнирах ни одного отказника не было, все играли. Костюк и Свитолина всё время выступают, но это их проблемы, не наши. Ну поставили в пару к Андреевой мужчину, зрители от этого не пострадали. Повторюсь, это все-таки некое шоу.

Отметим, что Костюк уже почти два года выступает одной из инициаторов кампании по отказу украинок от рукопожатий в матчах против россиянок и белорусок. В мае после подобного демарша в поединке Марты против белоруски Арины Соболенко на «Ролан Гаррос» случился громкий скандал. Мирра, как и Арина, давно не живет в своей стране, однако к обеим у украинок давние претензии.

Андреева всегда говорила, что хочет играть в теннис и не разбирается в политике. Тем не менее во время Уимблдона западные таблоиды обвинили нашу юную спортсменку в том, что та якобы поставила в соцсетях несколько лайков, которые свидетельствуют о ее поддержке российских властей. После этого Мирру пыталась травить украинка Даяна Ястремская, но наша девушка ответила своей хейтерше по-спортивному — победами на корте.

— Украинские спортсмены понимают, что если они занимают такую позицию, то они получают поддержку от населения Украины, правительства и политиков, — подчеркнула в разговоре с «Известиями» депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова. — Как только они этого не делают, то становится сразу плохо для них. Это издевательство над собственными спортсменами. Если проиграешь, тебя будут осуждать: как ты мог русскому проиграть? Если бы они были убеждены в своей победе, тогда, наверное, вышли бы. Видимо, она не была убеждена в своей победе и понимала, что проиграть россиянке — это то же самое, что проиграть на поле битвы, и ее потом везде будут в этом обвинять. Поэтому я сочувствую спортсменам — их довели до такой степени, что они вынуждены отказываться от матчей.

Матч в формате тренировки

Поняв, что женский финал в Бур-де-Пеаж сорван, организаторы предложили очень странную альтернативу — «битву полов». Так соперником Мирры стал игрок местного клуба француз Янис Газуани-Дюран, который провел один матч в мужской сетке Negometal Open. В мужском теннисе этот спортсмен звезд с неба, мягко говоря, не хватает. Но он не «чайник» и на семь лет старше Мирры. Как тренировка этот матч, может, и выглядел нормально (девушки из WTA-тура часто нанимают в качестве спарринга юношей, у которых не сложилась своя карьера). Но как настоящая «битва полов» поединок смотрелся странно.

— Я, правда, счастлива находиться здесь, — отметила после матча Мирра Андреева. — Какая невероятная атмосфера! Спасибо большое тем, кто пришел сегодня. Я впервые держу в руках трофей после поражения, надеюсь, что это было в последний раз.

— В финале всё было чудесно до тех пор, пока ты не обыграл меня, — обратилась россиянка к Янису. — Ты играл очень хорошо, ты тоже заслужил трофей. Прости, что тебе не досталось.

Классической серией противостояния мужчин и женщин в теннисе считаются два матча ветерана Бобби Риггса, который в начале 1970-х сначала разгромил одну из сильнейших теннисисток тех лет Маргарет Корт, а потом уступил другой звезде — Билли Джин Кинг. В 1992 году Мартина Навратилова, которой тогда уже исполнилось 35 лет, вышла на матч против 40-летнего Джимми Коннорса. И, несмотря на гандикап, Коннорс выиграл встречу со счетом 7:5, 6:2. А в 1998-м 30-летний немец Карстен Брааш, занимавший тогда 203-е место в рейтинге, разобрался с юными сестрами Уильямс. Сначала он победил Серену в одном сете — 6:1, а затем поверг Винус — 6:2. Нечто похожее сейчас произошло и с Миррой на Negometal Open. Хотя, судя по счету, в первом сете была более-менее равная борьба.

В общем, что и требовалось доказать. Несмотря на весь прогресс женского тенниса, на равных противостоять даже очень посредственным игрокам-мужчинам девушки по-прежнему не могут. Хотя, конечно, интерес к теме «битвы полов» во всех видах спорта до сих пор очень большой. И при желании на таких шоу можно зарабатывать хорошие деньги. Разумеется, если раскручивать их соответствующим образом, а не как организаторы турнира во Франции, которые на ровном месте умудрились вляпаться еще и в политический скандал.