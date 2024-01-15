Рублевская баня: как наши теннисисты начали Australian Open

Первый день Australian Open – 2024 сложился для российских теннисистов довольно удачно: шесть побед и два поражения. Свой путь на первом турнире «Большого шлема» этого года завершают Александр Шевченко и Людмила Самсонова. И если Шевченко проиграл игроку примерно равного класса (Хауме Мунар), то первая ракетка России неожиданно вылетела от Аманды Анисимовой, которая занимает 442-е место в мировом рейтинге. Это четвертое поражение Самсоновой подряд. Зато во второй круг шагнули Андрей Рублев, Павел Котов, Камилла Рахимова, Элина Аванесян, Мария Тимофеева и Алина Корнеева. Причем Корнеева и Тимофеева впервые выступили в основной сетке на «Больших шлемах». И этот дебют оказался более чем удачным.

Ругань и улыбки

Прошлый сезон получился для Рублева, пожалуй, лучшим в карьере. Да, были сбои. Но именно в этом сезоне россиянин выиграл свой первый «Мастерс» (в Монте-Карло) и по итогам года стал пятой ракеткой мира. К тому же он впечатляюще — с титула в Гонконге — начал сезон. Так что наверняка рассчитывал на первый в карьере выход в полуфинал турнира «Большого шлема». Однако соперник по первому кругу Андрею достался, прямо скажем, непростой. Сейбот Уайлд получил известность на прошлогоднем Открытом чемпионате Франции, когда в ранге 172-й ракетки мира в пяти партиях победил Медведева, находившегося в отличной форме после выигрыша «Мастерса» в Риме. К концу прошлого сезона 23-летний Тиаго уже вошел не только в топ-100, но и в топ-80. А в начале 2024-го дал серьезный бой поляку Хуберту Хуркачу на United Cup, пусть и уступил.

К тому же бразилец — теннисист, который на большом стадионе способен поймать кураж и заиграть на топ-уровне. Так он провел матч с Медведевым в мае 2023-го, так играл и против Рублева. Хотя поначалу казалось, что Андрей не испытает особых проблем. Рублев выиграл две стартовые партии (хоть и не без труда). Россиянин мог получить преимущество и в третьей партии, однако при 1:1 упустил три брейк-пойнта. Расплата последовала мгновенно — в четвертом гейме Сейбот Уайлд сделал брейк. После чего бразилец воспрял духом, а Андрей начал нервничать. Рублев расстраивался и ругался всё громче, а его оппонент улыбался после шикарных ударов всё шире. Бразилец взял третий сет, затем по тому же сценарию четвертый.

В решающем сете Андрей заиграл лучше, он уверенно брал подачу и несколько раз был близок к брейку. Но в критические моменты бразилец действовал просто потрясающе — сперва спасся с 0:30, в следующем гейме на своей подаче с 0:40. Мало того, затем Рублев вел 6:5 и 40:0 на подаче Тиаго. И Сейбот Уайлд, ни разу не подав первым мячом, этот тройной матчбол отыграл! А затем спас и четвертый матчбол, переведя матч на супертай-брейк.

Кто подзабыл, именно в решающем тай-брейке до 10 очков на предыдущем Australian Open Рублев в четвертом круге обыграл датчанина Хольгера Руне. Сейчас же ему пришлось не менее тяжело. Бразилец под скандирование арены «Тиаго! Тиаго!» в дебюте тай-брейка был хорош — вел с двумя мини-брейками 4:1, затем 5:2, 6:4. К счастью для россиянина, в следующем розыгрыше Сейбот ошибся в простой ситуации у сетки и сник. Рублев, напротив, воспрял духом и в концовке выиграл шесть розыгрышей подряд, завершив матч эйсом.

«Когда кто-то проигрывает, болельщики начинают поддерживать его, чтобы он играл лучше, — отметил Рублев после матча. — Ваша поддержка Тиаго едва не заставила меня проиграть в первом раунде. Но я понимаю. Спасибо, что поддерживаете игроков, которые вам нравятся, и приходите посмотреть теннис».

У мужчин по сценарию Рублева (вел 2:0, но дожал соперника француза Артура Риндеркнеха только в пятой партии) выиграл Павел Котов, с пятой попытки все-таки преодолев на «Большом шлеме» барьер первого круга. Даниил Медведев и Карен Хачанов свои матчи первого круга проведут в понедельник, 15 января, Роман Сафиуллин — во вторник, 16 января.

Супердебют россиянок

Первая ракетка России Людмила Самсонова в двух сетах уступила Аманде Анисимовой (6:3, 6:4). В 2019 году американка была близка к попаданию в топ-20, но на этом Australian Open играет в статусе 442-й ракетки мира. Впрочем, это поражение россиянки нельзя назвать случайным. В этом сезоне Самсонова не выиграла ни одного сета, проиграв Мирре Андреевой в Брисбене и Лауре Зигемунд в Аделаиде.

Зато порадовала Алина Корнеева. В прошлом году 16-летняя москвичка выиграла в Мельбурне юниорский титул, причем ее соперницей по финалу была как раз Мирра Андреева, которая потом очень успешно ворвалась в женский тур и сейчас входит в топ-50 игроков WTA. Корнеева форсировать переход во взрослый разряд не спешила и пока обладает лишь 180-м местом в рейтинге. Впрочем, думается, это недоразумение скоро будет исправлено.

На Australian Open – 2024 она успешно прошла квалификацию, а в первом круге в трех сетах сумела обыграть 52-ю ракетку мира Сару Соррибес-Тормо (4:6, 6:3, 6:2). Отрадно, что Корнеева выиграла свой первый же матч в основной сетке турнира «Большого шлема». Это достижение смогла повторить и 20-летняя Мария Тимофеева. В первом круге ей удалось обыграть титулованную Ализе Корне (6:2, 6:4). Напомним, в прошлом сезоне Мария сотворила одну из главных сенсаций WTA-тура, неожиданно взяв трофей на турнире WTA в Будапеште.

Если же говорить про наши основные надежды в женском турнире, то они, безусловно, связаны с лидерами российского женского тенниса — Дарьей Касаткиной, Вероникой Кудерметовой и Екатериной Александровой. В первом круге Дарья сыграет с американкой Пейтон Сперс, Вероника — со швейцаркой Викторией Голубич, а Екатерина — с Лаурой Зигемунд.

Теоретически далеко может пройти Анастасия Павлюченкова (сыграет с хорваткой Донной Векич), у которой за плечами три четвертьфинала в Австралии. Также способна преподнести приятный сюрприз Анастасия Потапова (встретится с Кайей Юван из Словакии), которая ради «мейджора» в Мельбурне снялась с турнира WTA в Аделаиде. Ну и наша главная молодая звезда Мирра Андреева (в соперниках американка Бернарда Пера) после первого в карьере четвертьфинала на турнире WTA в Брисбене тоже должна брать новые рубежи.