Битва видов: главные спортивные события 2024 года

В 2024 году состоится немало значимых соревнований как в России, так и за ее пределами. Понятно, что в центре внимания Олимпийские игры в Париже, но пока с участием россиян в них ясности нет. Впрочем, будут и другие важные и интересные турниры, включая и Игры дружбы с Играми БРИКС. Представляем главные события предстоящего года .

Олимпийские игры в Париже

Главный старт четырехлетия в летних видах спорта пройдет в столице Франции с 26 июля по 11 августа. Международный олимпийский комитет решил допустить российских спортсменов в нейтральном статусе , однако из-за жестких ограничений участников от нашей страны просто не может быть много. Во-первых, россияне не имеют право участвовать в командных соревнованиях, во-вторых, из-за недопуска к международным стартам многие просто не успевают выполнить квалификационные нормативы.

Фото: Global Look Press/Guilhem Baker

Конечно, в теннисе, дзюдо, тхэквондо, вольной, греко-римской борьбе, велоспорту на шоссе и в ряде других видов шансы с точки зрения успешной квалификации увидеть россиян достаточно высоки. Но при этом большое количество нюансов (в частности, отсутствие финансирования на государственном уровне, вероятная необходимость отказа от стартов внутри страны) может привести к тому, что количество нейтральных российских участников на Играх-2024 сведется к минимуму, если не к нулю .

Паралимпийские игры в Париже

Паралимпийские игры пройдут с 29 августа по 8 сентября. Россияне в них также смогут принять участие в нейтральном статусе . Правда, критерии допуска все же до конца не ясны, одно точно — в командных дисциплинах наших соотечественников не допустят на Паралимпиаду. Из позитивных моментов отметим тот факт, что в большинстве остальных видов (за исключением пауэрлифтинга), в том числе в легкой атлетике и плавании, шансы на олимпийскую квалификацию отнюдь не потеряны.

Спортсмены во время поединка на открытом турнире по самбо для слепых и слабовидящих «Сильные духом» в Москве. 27 мая 2023 года Фото: ТАСС/Александр Щербак

Как заявил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, ПКР подал в Международный паралимпийский комитет предварительную заявку на 300 человек .

Игры БРИКС

Игры БРИКС постепенно становятся уже традиционными . В 2024 году их с 11 по 23 июня примет России, а конкретно Казань. Причем министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что приглашение на соревнования получили не только спортсмены из стран БРИКС, но и представители других (всего около полусотни) государств. В программе планируются состязания по 27 видам спорта .

Всемирные игры дружбы

С 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге состоятся Всемирные игры дружбы. Официально они не позиционируются как альтернатива Олимпийским играм, но МОК отнесся к их проведению негативно . Таким образом, российским спортсменам, похоже, придется выбирать, в каком из двух стартов участвовать. Впрочем, у некоторых и выбора-то особого не будет в связи с отсутствием допуска на Игры в Париж.

Матч чемпионата России по пляжному футболу среди женских команд «Локомотив» и «Альфа-09» Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Уже известно, что в программу Игр дружбы войдут 33 вида спорта плюс две выставочные дисциплины — сумо и мас-рестлинг. Из основных видов отметим неолимпийские шахматы, пляжный футбол, самбо, акробатический рок-н-ролл и даже спортивное программирование. Но будут и классические: легкая атлетика, тяжелая атлетика, плавание и другие. Главным центром Игр дружбы станут «Лужники», а организаторы ожидают участие около 7900 спортсменов более чем из 70 стран мира . Как минимум большинство лидеров сборной России в Играх дружбы, как и в Играх БРИКС, точно выступит.

Теннисный сезон

Российские теннисисты, как известно, играют в турнирах ATP, WTA и на «Больших шлемах» без ограничений , исключением выступают только командные соревнования вроде Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг. Прошлый сезон для россиян получился весьма успешным: у мужчин сразу двое (Даниил Медведев и Андрей Рублев) вошли в топ-5 рейтинга ATP, у женщин главной сенсацией года стала 16-летняя Мирра Андреева, да и остальные во главе с Людмилой Самсоновой и Вероникой Кудерметовой периодически блистали на корте.

Даниил Медведев после победы над Новаком Джоковичем на турнире в Дубае. 3 марта 2023 года Фото: TASS/EPA/Frabeland Charles Mallari

В 2024-м есть шансы сыграть не менее удачно, особенно с учетом вероятного прогресса Андреевой и ее ровесницы Алины Корнеевой, которым прочат большое будущее. А на «Больших шлемах» вполне вероятны и более серьезные успехи, чем один финал (Медведев на US Open) и два полуфинала (Медведев на Уимблдоне и Карен Хачанов на Australian Open) в 2023-м. Добавим, что открытый чемпионат Австралии в Мельбурне пройдет с 14 по 28 января, «Ролан Гаррос» — в Париже 26 мая–9 июня, Уимблдон — в Лондоне с 1 по 14 июля, а US Open — в Нью-Йорке c 26 августа по 8 сентября.

Конкуренция в РПЛ

Залог последних успехов «Зенита» — стабильность стратегии и финансирования . Именно этого не хватало другим клубам, которые чуть ли не ежегодно меняли вектор развития, тренеров, а иногда и целые составы. Но, кажется, топ-клубы РПЛ перестали метаться. «Краснодар» наконец нашел топ-тренера для высоких задач , хоть и пожертвовал романтическим стилем футбола. «Динамо» уже несколько лет курирует опытный спортивный директор Желько Бувач, который верит в Марцела Личку, а тот, несмотря на проблемы в обороне и многочисленные потери очков, отстает от лидера всего на шесть очков. «Локомотив» отказался от сомнительной немецкой системы, точечно усилился зимой, оставил Михаила Галактионова, несмотря на уйму проблем в начале сезона — сейчас железнодорожники на четвертом месте и дважды обыграли «Зенит».

Игрок ФК «Локомотив» Артем Дзюба и игрок ФК «Зенит» Нуралы Алип в матче 17-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК «Локомотив» и ФК «Зенит» Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Стоит отметить и ЦСКА со «Спартаком», которые так же демонстрируют веру в своих тренеров, но первые не усилили состав, а вторые не избавились от привычки проводить ежегодные кадровые перестановки . Недавно красно-белые назначили спортивным директором Томаша Амарала, однако есть сомнения, что он проработает больше года. В любом случае сейчас «Зенит», как никогда, чувствует давление, а гегемония петербуржцев спустя пять лет рискует прерваться. Московские топы и «Краснодар» спустя долгое время, кажется, нашли свой путь.

Приближение возвращения российского футбола на международную арену

Самый спорный пункт, но посмотрим с оптимизмом на последние события — европейцы чуть меньше сторонятся России . Это связано с объективными факторами: разгоревшийся недавно новый масштабный конфликт в секторе Газа и долгий срок с момента изоляции российского спорта, рутинизация процесса. МОК частично допустил участие российских спортсменов на Олимпийских играх, а западные страны с меньшим энтузиазмом следят за санкциями в отношении России.

Игрок сборной Кубы Дариэль Морехон и игроки сборной России Никита Кривцов и Андрей Мостовой в товарищеском матче между сборными России и Кубы Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Как итог, весной наша сборная проведет товарищеский матч с Сербией, очень сильной командой с громкими именами . И, несмотря на попытки отменить игру со стороны УАФ, ФИФА и УЕФА, дали добро на матч. В Россию не боятся приезжать солидные тренеры и менеджеры, а зарубежные клубы охотнее идут на трансферные переговоры. Возможно, международные организации снова постараются интегрировать российские команды, по крайней мере юношеские .

Рекорды Кучерова и Панарина

Шансы на то, что «Арт Росс Трофи» (приз самому результативному игроку НХЛ, главная индивидуальная награда лиги) впервые с 2019 года получит российский паспорт, как никогда, велики. Феноменально начали регулярку Кучеров и Панарин . Артемий стабильно набирает очки, хотя в последние две недели реже радует выдающимися играми. Зато за сезон только шесть матчей фронтмен «Рейнджерс» закончил без голов и передач. Панарин быстро освоился в схемах Питера Лавиолетта и идет на лучший сезон в карьере. Никогда прежде в НХЛ Артемий не набирал 100 очков. При нынешнем графике нападающий вполне выбьет сотню и даже больше, если избежит травм. «Рейнджерс» лидирует в Восточной конференции, а Панарин — главная звезда ньюйоркцев.

Игрок «Тампы» Никита Кучеров Фото: REUTERS

С невообразимой скоростью набирает очки Кучеров. Никита еще и поборется за «Морис Ришар», вручаемый лучшему снайперу регулярки, если продолжит забивать сам, а не только снабжать передачами партнеров. Но все-таки мы привыкли, что лидер «Тампы» — первоклассный дирижер атак. Комбинации, которые Кучеров крутит с Брэйденом Пойнтом и Ником Полом, — высшая хоккейная математика. Оставления шайбы, смена флангов, академичные розыгрыши, тонкие пасы на открытый лед — всем этим радует первое звено «Тампы» в большинстве матчей.

Александр Овечкин в этом сезоне забросил всего семь шайб, но постепенно он приближается, казалось бы, к вечному рекорду Уэйна Гретцки . Счетчик россиянина обновился — 828 голов против 894 у великого канадца.

Объединительный бой Бивола и Бетербиева

В полутяжелом весе в профессиональном боксе россияне не просто хороши, они владеют всеми значимыми чемпионскими поясами. Артур Бетербиев в ночь с 13 на 14 января будет защищать в Квебеке (Канада) свои пояса по версиям WBC, WBO и IBF в бою с британцем Каллумом Смитом.

Дмитрий Бивол Фото: TASS/EPA/ETIENNE LAURENT