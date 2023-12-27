«Первым поздравлю того, кто побьет мой рекорд»

Входящий в тренерский штаб национальной команды Виталий Кафанов — главный специалист в стране по работе с вратарями и самый «главный человек в футболе» для Никиты Медведева. Именно при Кафанове в «Ростове» почти семь лет назад Медведев не пропускал в чемпионате России десять матчей подряд. Всего он выдал тогда 1034 сухие минуты. Сегодня Никита мечтает попасть в сборную и завоевать со своим клубом медаль. В интервью «Известиям» 29-летний футболист рассказал, как отреагирует, если побьют его рекорд, вспомнил о времени, проведенном в «Локомотиве», и поделился впечатлениями от недавнего матча с ЦСКА (0:2), прошедшего в условиях сильного снегопада.

«В нашем амплуа место на поле есть только для одного человека»

— Довольны своей игрой в тех матчах «Ростова», в которых выходили на поле в этом сезоне?

— Мне сложно давать оценку. Я доволен тем, что вернулся после травмы. А оценку моим действиям на футбольном поле пусть дают тренерский штаб (они более компетентны в этом вопросе) и болельщики.

— В 2017 году вы побили рекорд Руслана Нигматуллина по серии без пропущенных голов. После этого перешли в «Локомотив», где вас низвели до статуса третьего вратаря, и, по сути, на уровень шестилетней давности до сих пор не вернулись. Есть обида на «Локо» и тогдашнего главного тренера Юрия Сёмина?

— У меня никаких обид ни на кого нет. Раз так было — значит, я тогда не соответствовал статусу первого номера в «Локомотиве». А обид у меня никогда нет. Значит, так было предначертано. Значит, я допустил какие-то ошибки. Но благодарен этому времени, проведенному в «Локомотиве». И желаю этому клубу всяческих удач.

— Какую ключевую ошибку вы допустили в «Локо»? Сам переход?

— Нет, не считаю переход в «Локомотив» ошибкой. Может быть, на футбольном поле я их тогда допускал, но именно в переходе никаких ошибок не вижу и не жалею об этом.

— А какие ошибки в «Локомотиве» вы допускали на футбольном поле? Вам дали поиграть только в Лиге Европы против «Шерифа» (1:2), когда в середине первого тайма получил травму Гильерме. Выпустили вместо него, вы пропустили два гола, команда проиграла, и вас сразу убрали из основы, до возвращения Маринато выпуская только Коченкова.

— Два матча у меня было. Кроме «Шерифа» еще полностью отыграл в Кубке России против «Крыльев Советов» (2:3 в дополнительное время).

— Тоже не густо. А разве конкуренты не допускали ошибки вроде тех, что вам после этих двух матчей стоили места в составе?

— Ну, как видите, на тот момент Маринато Гильерме выглядел здорово. Стал вызываться в сборную России. Поэтому был такой период, когда я не играл. Во вратарской линии такое случается, потому что в России очень большая конкуренция. А в нашем амплуа место на поле есть только для одного человека. Поэтому так сложилось у меня.

— Почему вам предпочли Гильерме, понятно. Но не обидно, что вас вообще сделали третьим вратарем, поставив на Коченкова как на второго номера и давая ему играть, когда Маринато был травмирован?

— Повторюсь, оценки моим действиям на поле может давать только тренерский штаб. В той команде, где я нахожусь, сам себе и тем более своим коллегам никогда не готов давать оценки и обсуждать их действия. Потому что знаю, в каком котле мы варимся. Это очень тяжелый труд.

«Дома несколько раз играли при такой погоде — было еще хуже, чем на матче с ЦСКА»

— Рекорд Руслана Нигматуллина по сухим сериям в чемпионате продержался 17 лет. Когда ваш будет побит?

— Да могут побить хоть в течение года — я буду только рад за этого человека. И думаю, что буду одним из первых, кто поздравит его с рекордом. И буду счастлив за него. Рекорды для того и существуют, чтобы их бить. И еще внесу такую поправочку: это рекорд не мой, а всей команды «Ростов». Той, которая была именно тогда, когда мы его поставили.

— Чем так крут тогдашний и нынешний тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов, что вы без опыта выступлений в РПЛ сделали этот рекорд?

— Тем, что он самый лучший. Не могу объяснить, в чем его феномен. Просто считаю его лучшим специалистом по работе с вратарями. И могу сказать, что это самый главный для меня человек в футболе.

— Когда он позовет вас в сборную России?

— Не знаю. Но позовет, если буду соответствовать уровню сборной.

— Какие ближайшие цели у вас теперь после возвращения на поле?

— Хотелось бы играть как можно больше. Выиграть для «Ростова» какой-нибудь титул или завоевать медаль. И попасть в сборную России — об этом я мечтаю.

— «Ростову» по силам в этом сезоне взять титул или медаль?

— По силам.

— Как вы лично выдерживаете поездки на гостевые матчи поездами в условиях, когда в городе не работает аэропорт?

— Ничего, нормально. Привыкли. Жаловаться не будем. В прошлом сезоне это не мешало нам быть вверху таблицы. И оправдываться теперь, что из-за закрытого аэропорта мы не играем так же, — некорректно.

— Как игралось в недавнем матче с ЦСКА (0:2) при снегопаде, когда поле было в сугробах?

— Не был шокирован. Сказали играть — вышел играть. Подстраивались под те условия, которые были. Комментировать всё это неохота. Нужно было играть или не нужно — для этого есть другие люди. Компетентные люди, которые всё это обсуждают и принимают решения. Наше дело другое: если нам сказали играть, значит будем играть.

— В той игре популярным стало видео, когда Игорь Акинфеев попытался выбить мяч, поставив его на слепленную из снега кочку, но судья ему запретил, заставив бить с очищенной части газона. Это правильно было запрещать? Вы бы такое повторили?

— Не знаю. На это был судья, чтобы разрешать или не разрешать Акинфееву подобное делать. Мне лично было удобнее, наоборот, очистить снег, поставить мяч на газон и выбить его. Но Игорь опытнее меня. Гораздо опытнее. Он придумал такую вещь. Но, как видите, ему не разрешили воплотить это в жизнь.

— Часто доводилось играть в таких условиях?

— Доводилось. Во второй лиге. Я играл там за «Зенит-Ижевск». И у себя дома несколько раз играли при такой погоде. Было еще хуже, чем на матче ЦСКА – «Ростов».