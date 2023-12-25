«У нас северная страна — нам нужно играть летом больше»
Одной из сенсаций первой части чемпионата России по футболу стал «Пари Нижний Новгород». После 18 туров команда Сергея Юрана идет на девятом месте, нарастив солидный отрыв от зон вылета и переходных матчей, попаданий в которые она с трудом избегала в прошлые два сезона. Одним из лидеров клуба стал пришедший в его ряды в межсезонье полузащитник Александр Трошечкин. В интервью «Известиям» он оценил результаты команды, прокомментировал матчи декабрьских туров РПЛ при аномальных погодных условиях, выступил за возвращение к системе «весна–осень» и поделился секретом, почему против этого могут быть футболисты из низших лиг.
— Как по пятибалльной шкале оцените результаты «Пари Нижний Новгород» в этом сезоне?
— Четыре с минусом.
— Минус почему?
— Хотелось выше быть. И лучше выступать на выезде.
— Всё-таки прогресс есть. В прошлые два сезона клуб до последних туров боролся за выживание, а один раз вообще с трудом удержался в РПЛ по итогам переходных игр. А теперь вы заняли крепкие позиции в середине таблицы.
— Команда стала сильнее. Поэтому надо быть выше.
— С чем связываете такой контраст в результатах — 22 очка в домашних матчах, два в выездных?
— У нас в гостях был нелегкий график. Из команд, с которыми мы на выезде играли, были, например, «Ростов» (0:1), «Факел» (0:2) и «Урал» (0:0). Причем «Ростов» и «Урал» на момент домашних игр с нами были на хорошем ходу. Но с тем же «Уралом» мы сыграли вничью. А вот с «Факелом» и «Ростовом» могли сыграть удачнее. Остальные же, к кому мы ездили в гости, — лидеры.
При этом с «Динамо» мы сыграли вничью (1:1). Считаю, что и с ЦСКА (2:3) выступили не хуже соперника — просто отдали матч, ведя 2:1 во втором тайме. С «Локомотивом» (0:1) то же самое — проиграли из-за гола в конце игры. Да и с «Зенитом» (0:1) в последнем туре перед паузой не могу сказать, что проиграли по всем статьям. И с «Краснодаром» (0:1) тоже могли рассчитывать на большее. Наверное, только со «Спартаком» (0:2) был матч, где мы сыграли намного хуже соперника, особенно в первом тайме. То есть было много игр с лидерами, где мы навязывали борьбу, но что-то качнулось не в нашу сторону. А дома качнулось в нашу.
— Два декабрьских тура прошли в экстремальных погодных условиях. На матчах в Москве то снегопады, то морозы. У «Пари НН» тоже были проблемы с этим?
— В Нижнем было холодно в течение всей недели перед матчем с «Зенитом». В результате мы провели на главном стадионе только одну тренировку, готовясь к игре в Питере. На базе поля уже были не готовы к занятиям. К тому же в ту неделю очень холодно было. И после той одной тренировки у нас слегли люди с температурой.
— Сильно такие обстоятельства мешают подготовке?
— Мы всё равно должны от себя требовать максимума. В любых условиях. Но, конечно, тренироваться неудобно. Нормально сыграть матч — ещё ладно. А тренировочный процесс получается не тот, который должен быть.
— Как с этим бороться?
— У нас северная страна. И нам нужно играть летом больше матчей. А у нас, получается, сделали систему, при которой сейчас на зимних сборах мы будем два месяца готовиться к трем весенним игровым месяцам. И сыграем зимой товарищеских игр примерно столько же, сколько весной — официальных. Это странно. И летом у нас пауза на полтора месяца. Мне кажется, это неправильно.
— Получается, у вас зимой длинные сборы, на которых вы готовитесь к короткой весенней части сезона, а летом короткие сборы перед длинной летне-осенней частью.
— Да, летом мало готовимся к большей части сезона, зимой долго готовимся к меньшей. По-моему, это странно. Мне кажется, можно поменять систему.
— То есть перейти на систему «весна–осень»? Вы бы вернулись к ней?
— Да. Но там разная ситуация. С теми же контрактами. Некоторые клубы в низших лигах раньше заключали их до конца ноября. Но сейчас, я слышал, что часть из них делают до конца мая, а новые заключают уже с июля. То есть при старой системе выпадали два месяца. Исходя из этого, я слышал мнение игроков из низших лиг, что нынешняя система для них лучше. Потому что по контрактам получается, что у них не 10 месяцев, а 11. Но считаю, что и это можно как-то регламентировать при изменении системы. Наверно, это не сложно. А вот условия, в которых мы тренируемся, — немного непрофессиональные и не очень полезные для здоровья.
— Получается, игроки раньше могли быть без работы и зарплаты два месяца в году, а сейчас только один?
— При старой системе контракты в нижних лигах заключались в феврале и заканчивались в конце ноября. Сейчас при «осени–весне» контракты заключаются до конца мая и начинают действовать с начала июля. То есть при нынешней системе выпадает только июнь. А при «весне–осени» выпадали декабрь и январь. Но, повторюсь, это детали, которые легко регламентируются.
— Первая часть сезона прошла под знаком неожиданных успехов команд из регионов. Самарские «Крылья» вблизи первой тройки, вы в первой десятке, воронежский «Факел» провел крайне успешную осень.
— Лига выровнялась. Очень много средних команд с нормальным уровнем. Так получилось, что «Сочи» полтора года назад закончил сезон на втором месте, а сейчас идет на последнем. Это говорит о многом.
— Как будете проводить время в отпуске?
— Отдыхать и готовиться к сборам. Сначала где-нибудь на море. Потом на даче под Москвой в Новый год.
— После аномальных снегопадов первой половины декабря? Снег будете разгребать?
— Ну конечно. Что тут поделаешь?! (улыбается).