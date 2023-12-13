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«Установка крыши на стадионе стоит порядка 3,5 млрд рублей»

Генедиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов — о возможности реконструкции домашней арены, тренировках команды на морозе и результатах клуба в первой части сезона
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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Погодный коллапс первой половины декабря усложнил проведение двух последних туров перед зимней паузой чемпионата России по футболу. 3 декабря две игры в Москве прошли в условиях снегопада. В минувшие выходные подобное случилось в Воронеже, а в столице пришлось играть при температуре –12 градусов. На этом фоне морозы в Санкт-Петербурге не помешали комфортно чувствовать себя участникам и зрителям матча «Зенит» – «Пари НН» (1:0). Местная «Газпром Арена» была построена с выдвижной крышей, что позволило провести игру в тепле. Остальные российские стадионы, даже новые, построенные в течение последних 10 лет, этим похвастаться не могут. В том числе проектировавшаяся к чемпионату мира 2018 года арена в Нижнем Новгороде.

В интервью «Известиям» генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о проблемах объекта в условиях холодной погоды, посетовал на жесткие условия тренировок команды в нижегородские морозы, а также оценил результаты клуба в первой части нынешнего розыгрыша чемпионата России — по итогам 18 туров «Пари НН» неожиданно занимает девятое место.

«С нас стоит начать перемены, поскольку наш стадион присутствует на 1000-рублевой купюре»

— Как по пятибалльной шкале оцените выступление команды в первой части чемпионата?

— На четыре с плюсом. Мы даже чуть больше выполнили относительно того, что планировали.

— А что планировали?

— Быть десятыми. У нас сейчас место выше, чем планировали. Но тут вопрос не в местах, а в качестве футбола. Мы видим, что прибавляем. Не только мы — наши соперники тоже отмечают прогресс «Пари НН». Только вот в последние несколько туров немножко наш темп снизился. Но тем не менее даже в последнем матче в гостях против «Зенита» (0:1) ребята показали хороший футбол, несмотря на то что практически не было тренировок в течение недели перед этим туром.

— Почему?

— У нас в Нижнем Новгороде температура –15... –20 была в эти дни. За последнюю неделю перед выездом в Питер ребята вышли всего один раз на поле потренироваться — всего на 20 минут. Это, конечно, никуда не годится. То есть тренировочный процесс был только в зале с тренажерами. На мой взгляд, здесь срочно нужно вмешиваться функционерам из РФС и РПЛ, чтобы не допускать в следующем году таких ситуаций. Потому что наша страна — это не только южные регионы, но еще и северные. В том числе Нижний Новгород, где всегда нужно быть готовым, что в начале декабря температура –15.

— У вас не было возможности вывезти команду на недельный мини-сбор куда-нибудь в Турцию или южные регионы России?

— А у кого на это есть деньги?

— У наших топ-клубов.

— Было бы еще куда нам ехать в это время. В Краснодаре и Ростове-на-Дону аэропорты закрыты. В Крыму тоже. То есть нужно, чтобы было воздушное сообщение и при этом соответствующая инфраструктура для тренировок. Где это возможно?

— В Грозном и Сочи, например.

— Там есть свои команды, которым тоже надо тренироваться. Вряд ли тамошняя инфраструктура была доступна кому-то, кроме местных клубов. Так что физически не было возможности куда-то уехать из Нижнего Новгорода. Даже если бы на это были финансы.

— Вы сказали о необходимости вмешательства в ситуацию функционеров. Что они должны сделать?

— Все понимают, что надо пересмотреть конструкцию сезона. Переходить на наиболее комфортный для всех команд формат. Я не буду подсказывать решение, но оно само напрашивается.

— Возвращение на систему «весна-осень»?

— Знаете, мне эта ситуация напоминает то, как мы когда-то переходили то на зимнее время, то на летнее. Какой-то микс. Я считаю, что нужно остановиться на одном формате, а дальше сделать так, чтобы всем было удобно. Даже нынешний сезон можно спокойно вписать в нынешние временные отрезки, если сделать другое расписание, пересмотреть календарь Кубка России, чемпионата России. Просто этим надо заниматься.

— То есть даже в рамках «осени-весны» надо попытаться избежать игр и тренировок в декабре?

— Ну играть еще ладно, но тренироваться в таких условиях... Повторюсь, у нас толком не было тренировок неделю. Одно 20-минутное занятие на поле — это вообще ни о чем.

— Еще в ходе предпоследнего зимнего тура, когда в Москве два матча прошло в условиях сильного снегопада, активизировались разговоры о том, что при строительстве новых стадионов в течение последних 10 лет мы упустили шанс сделать их с крышами, как это сделали в Питере. В Нижнем Новгороде анализировали возможность уже на готовой арене установить крышу?

— Я считаю, что «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге — пример того, как всё должно быть организовано в других регионах, чтобы показывать качественный футбол в северной стране. Мы посчитали, сколько это будет стоить для нашего стадиона в Нижнем Новгороде: порядка 3,5 млрд рублей — стартовая затратная часть. И это только на крышу. Но у нас еще и стен нет. Наш стадион построили к чемпионату мира 2018 года по бразильскому архитектурному решению. Экономили на панцире — его просто убрали. И теперь там трибуны продувает ветром со стороны Стрелки (известное место в Нижнем Новгороде на пересечении Волги и Оки. — «Известия»). В результате получился летний стадион. Летний в северной стране, где матчи проводятся зимой, ранней весной и поздней осенью. Кроме VIP-ложи, там всё продувает, если очень прохладная погода.

Поэтому, на мой взгляд, требуется реконструкция наших спортивных объектов. Думаю, не только в Нижнем Новгороде. Я видел другие стадионы — там такая же ситуация. Может быть, с нас стоит начать перемены, поскольку наш стадион присутствует на 1000-рублевой купюре (улыбается). Это почетно для нас, что наша арена единственная, которой довелось быть изображенной на российской валюте. Это шутка, конечно, но тем не менее мы готовы к тому, чтобы на примере нашего стадиона показать, что можно преобразовать российскую футбольную инфраструктуру во всесезонный формат.

«Средства, которыми нам помогает регион, мы должны компенсировать за счет спонсорских контрактов»

— Как человек, три года работавший заместителем губернатора Нижегородской области и знающий систему распределения государственных средств, вы допускаете, что в обозримом будущем найдутся деньги на эту реконструкцию?

— Никто же не говорит, что нужно разово вытащить эту сумму (в 3,5 млрд рублей) и сразу всё проплатить. Деньги найдутся, если подойти к этому с умом, если сделать нормальный проект, спланировать его по этапам: условно говоря, сначала сделать стены, потом крышу. Конечно, регион сам не потянет эту сумму, поэтому нужна будет федеральная помощь. Это очень большие инвестиции, но они оправдаются. Это не в песок закопанные деньги — они пойдут на инфраструктуру, которая даст существенный толчок развитию региона в целом. Питер это показывает. Стадион «Газпром Арена» стал местом притяжения людей, приходящих отдыхать, наслаждаться атмосферой, получить ту эмоцию, которую не могут получить в своей повседневной жизни. Питерцам повезло со стадионом. В Нижнем Новгороде люди тоже приходят на стадион отдыхать. Тоже хотят увидеть качественный футбол, но инфраструктурные моменты оставляют желать лучшего.

— Вы обсуждали эту идею с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Он готов лоббировать подобный проект?

— Опять-таки, всё нужно делать поэтапно. У нас сейчас заканчивается строительство ледовой арены. Громадной хоккейной арены, которая, кстати, будет рядом с футбольным стадионом, буквально в 50 м от него. Масштаб ее будет такой же, только для хоккейного клуба «Торпедо». Думаю, как только ее достроят, а это будет через год, нужно будет возвращаться к вопросу с футбольным стадионом.

— Бюджет «Пари НН» на 2024 год изменится?

— Нет, мы оставили его на том же уровне, что и в текущем году. Не буду называть цифру — это внутреннее дело клуба, не совсем корректно будет ее называть в паблике. Но у нас стоит задача вывести клуб на самоокупаемость. Все средства, которыми нам помогает регион, мы должны компенсировать за счет спонсорских контрактов, коммерческой работы. Такая задача у меня стоит.

— Какое у вас место по бюджету среди 16 команд РПЛ?

— Последнее.

— А генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе говорил, что последнее место у их клуба.

— Ну я не берусь комментировать то, что говорит кто-либо там. Мы показывает честную сумму. То, что реально проходит у нас. Всё, что проходит у нас по белому каналу. А серых и черных каналов у нас нет.

— Осенью вы и главный тренер «Пари НН» Сергей Юран жестко критиковали судейство отдельных матчей с вашим участием. С тех пор видите улучшение работы арбитров?

— Да, мы видим, конечно. Хотя диалог с судейским корпусом еще не налажен. Мы договорились с РФС, что в марте будет специально для нашей команды проведена сессия, где разберем первую часть сезона. Надеюсь, получим ответы на свои вопросы. На многие из них ответа до сих пор нет, к сожалению.

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