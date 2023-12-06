Стадион принятия: почему почти все арены страны строились без крыш

После погодного коллапса в двух московских матчах 17-го тура чемпионата России по футболу вновь поднялась дискуссия о том, как создать максимально комфортные условия для игры в зимнее время. Эту проблему давно решили в Санкт-Петербурге, где местная «Газпром Арена» обладает выдвижной крышей, защищающей футболистов, зрителей и поле в случае непогоды. И это единственный подобный стадион в России. Даже новейшие сооружения, включая те, что строились к чемпионату мира 2018 года, проектировались без учёта возможной установки крыши. Среди экспертов разные мнения, можно ли это технически исправить на готовых аренах. Но все они сходятся на том, что это может обернуться очень большими затратами.

Защита от снега

Обильный снегопад в Москве, случившийся 3 декабря, очень усложнил проведение двух матчей РПЛ в столице. И, если в Черкизово на «РЖД Арене» удалось максимально возможным образом расчистить снег перед и во время матча «Локомотив» — «Зенит», то на Песчаной улице «ВЭБ Арена» откровенно оказалась не готова, поэтому игра ЦСКА — «Ростов» прошла натурально на сугробах.

Между тем, такой момент исключён в Санкт-Петербурге. Домашний стадион местного «Зенита» «Газпром Арена» защищён выдвижной крышей, что позволяет не только уберечь газон от осадков, но и создать максимально комфортные условия для зрителей, которые защищены от морозов и сильных холодных ветров зимой, поздней осенью и ранней весной. И потенциальный дождь им также не страшен.

Арена на Крестовском острове была открыта весной 2017 года. Она строилась очень долго, её проект готовился ещё до 2009 года, когда Россия выдвинула заявку на проведение чемпионата мира 2018 года. Принято критиковать «Газпром Арену» за гигантские траты. По официальным данным, они составили 43 млрд рублей. Но сейчас многие восхищаются её крышей на стадионе, позволяющей спокойно проводить матчи в зимнее время.

Этого нет на строившихся за государственный счёт к чемпионату мира-2018 аренах в Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Калининграде, Саранске, Волгограде. Если в южных городах вроде Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Грозного и Махачкалы вероятность погодных проблем минимальна, то в местах с более холодным климатом это большая проблема.

Без крыши также реконструированные к ЧМ-2018 московские «Лужники» и столичная «Открытие Банк Арена» в Тушино, домашний стадион «Спартака». Его бывший владелец Леонид Федун не так давно объяснил, что крышу установить можно, но всё упирается в финансы.

— Построить крышу на стадионе «Спартака» технически возможно, — заявил Федун сайту Championat.com. — Вопрос в том, сколько денег готовы потратить. Но «Спартаку» нужно быть готовым сыграть один сезон на другом стадионе, а может быть, и больше. Играть во время строительства крыши на стадионе будет нельзя — будут стоять башенные краны, которые должны будут как раз укладывать эту крышу.

При этом экс-президент «Спартака» отметил, что крыша привела бы к удвоению стоимости строительства. И итоговую сумму он бы просто не потянул. Всего на строительство арены было потрачено 14,5 млрд рублей.

— В свое время я посчитал, что для меня это было очень дорого, — отметил Федун. — Возвести крышу тогда — удвоить стоимость стадиона, а таких средств у меня не было. Вполне обходились без крыши, и на хорошие игры приходило по 45 тыс. зрителей. Конечно, с крышей будет комфортней, но это, опять же, вопрос денег

Та же ситуация со строившейся в 2008-2018 годах «ВТБ Ареной», на которой играет московское «Динамо», и открытой в 2017 году московским ЦСКА «ВЭБ Ареной». В столичном «Локомотиве» несколько раз поднимали вопрос установки крыш на «РЖД Арене» в Черкизово, построенной в 2002 году.

— Мы в 2009 году рассматривали вариант реконструкции стадиона в Черкизово и установки крыши, — рассказал «Известиям» бывший президент «Локомотива» Николай Наумов. — Мы обращались в такую организацию, как архитектурное бюро №1, которая проектировала арену в начале 2000-х годов. Они заключили, что технически установить крышу возможно. Хотя это будет и затратнее, чем если бы она делалась, когда стадион строили с нуля, как это сделали в Питере. Сразу подобное сделать проще, чем потом достраивать. Но сегодня такие технологии, что возможно всё. Было бы желание или воля. Я думаю, рано или поздно к этому придут, но пока мы имеем то, что имеем — упущенный шанс сделать комфортные арены. Это касается и московских стадионов, и региональных, строившихся к ЧМ-2018. Я общался в 2010-2011 годах с представителями оргкомитета чемпионата мира. Они говорили, что это будет дорого. И в итоге даже не заложили в смету и не попытались пробить финансирование строительства с крышами. В итоге мы и не знаем, отказали бы им или нет.

Дорогая крыша

Интересно, что в ближайшие годы в Москве появится ещё один современный стадион. На Восточной улице, недалеко от метро Автозаводская сейчас ведутся работы по строительству новой домашней арены «Торпедо», вместо сильно устаревшего стадиона имени Эдуарда Стрельцова, существовавшего ещё с советских времён. И владеющий клубом концерн «Россиум» также утвердил проект без крыши. Стадион планируется открыть в 2025 году.

— В «Россиуме» рассматривали вариант проекта нового стадиона на Восточной улице с крышей, — объяснил «Известиям» бывший президент «Торпедо» Денис Маслов. — Более того, я даже в своё время обсуждал это с Сергеем Галицким, и он очень настойчиво нас убеждал, что мы должны так сделать — построить стадион с крышей. Был даже представлен первичный вариант проекта с крышей. Я его представлял Александру Алаеву, нынешнего президенту РПЛ, а тогда генеральному секретарю РФС. Но по деньгам 2020 года этот проект стоил на порядка 3,5 млрд рублей — дороже того варианта, который в итоге был принят. И мы не смогли найти инвестора. Почему я его представлял у Алаева? Потому что был вариант попросить денег у РФС на это дело, но в итоге всё как-то застопорилось. А «Россиум» посчитал, что одним нам это сделать дороговато будет. Чисто финансовая история.

При этом, по мнению специалиста, отсутствие крыши у будущего стадиона не станет глобальной проблемой, как и у других московских арен. А коллапс на матча ЦСКА — «Ростов» он связывает исключительно с форс-мажором.

— Я бы не стал преувеличивать проблему отсутствия крыш на московских стадионах в контексте того, что случилось в минувшем туре, — сказал Денис Маслов. — Считаю, что на «ВЭБ Арене» случившееся стало следствием лишь того, что пик осадков пришёлся именно на время проведения матча ЦСКА — «Ростов». Чуть позже в этот день снегопад был уже не такой обильный, поэтому «Локомотив» смог справиться с проблемой и отыграл матч с «Зенитом» в нормальных для такой погоды условиях. И будущий стадион на Восточной улице будет работать ровно настолько, насколько работают остальные стадионы, построенные в последние годы.

По мнению Маслова, работавшего также исполнительным директором ФК «Нижний Новгород», самарских «Крыльев Советов» и пермского «Амкара», в случае аномальной погоды невозможно избежать проблем, если нет крыши, как в Питере.

— Там, где нет крыши, падает снег и капает дождь, — отметил менеджер. — Поэтому такие ситуации зависят от количества выпавших на момент проведения матча осадков. Например, сегодня идёт сильный дождь и вдруг он кончился прямо перед матчем. И службы стадионов справились в моменте. А с другой стороны, если дождь не прекращается в течение всего дня, то какие бы службы у стадиона не были великолепные, они ничего не смогут сделать. Когда я работал в «Амкаре», мы 27 февраля 2018 года играли в Перми четвертьфинал Кубка России против курского «Авангарда». Днём ранее в городе было солнце, идеальная погода. А уже в день игры свалился такой снег, что катастрофа. В течение дня по полю трактор ехал с такой скоростью, что не успевал разгребать. Но ничего, сыграли. Такое неизбежно. С новыми стадионами то же самое. Их не проектировали с крышами в отличие от Питера.

Работавший в конце 2000-х в родном Нижнем Новгороде и в 2011-2014 годах в Самаре функционер вспомнил, что тогда, на начальном этапе подготовки к чемпионату мира-2018 года не рассматривались варианты строительства арен с крышами.

— Потому что это огромные траты, — пояснил Маслов. — Питер — исключение, но и строился не под чемпионат мира, он ещё до получения Россией мундиаля проектировался. И строился огромное количество лет. И вспомните, какая истерика была в СМИ, в обществе по поводу потраченных на «Газпром Арену» денег. А сейчас её хвалят за крышу, называют лучшим стадионом мира. И ведь строительство за счёт государства других стадионов к ЧМ также критиковали за большие траты. Может быть, если бы тема стоимости арен так не гремела в первой половине 2010-х годов, возможно, все они или хотя бы их часть была бы сейчас с крышей. Потому что организаторы сумели бы убедить государство в необходимости потратиться ещё на это.

Негативный тренд в медиа и среди общественности вокруг масштабных трат на подготовку к чемпионату мира-2018 привёл к тому, что организаторы не рискнули увеличивать бюджеты проектов и строительства арен, считает эксперт.

— Пресса кипела, народ заводился из-за массовых трат, и моё личное мнение: это в том числе сказалось на том, что не спроектировали стадионы с крышами, упустив тот исторический шанс, — резюмировал Денис Маслов. — Потому что это огромное количество дополнительного финансирования к тому, что уже было заложено. С крышами мы бы на стадионы потратили бы в разы больше денег, чем потратили в итоге. Если посмотрите итоговые сметы этих стадионов, то можете смело их умножать на три.

По официальным данным, сумма постройки «Солидарность Арены» в Самаре составила почти 19 млрд рублей, арены «Нижний Новгород» — 17 млрд рублей, «Ростех Арены» в Калининграде — почти 18 млрд рублей, «Казань Арены» — более 14 млрд рублей, «Екатеринбург Арены» — 13 млрд рублей, «Волгоград Арены» — более 17 млрд рублей, «Мордовии Арены» — 16,5 млрд рублей, «Ростов Арены» — почти 20 млрд рублей, стадиона «Фишт» в Сочи — 27,5 млрд рублей.