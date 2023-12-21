— Уйдет Вендел — придет кто-нибудь другой.

Российский футбол ушел в зимний отпуск. Игроки команд РПЛ после январских праздников соберутся вместе, пройдут медосмотры и поедут на сборы, где будут готовиться к весенней части сезона. Большинство из них отправились отдыхать после 18-го тура чемпионата России, но некоторым пришлось подождать еще неделю, чтобы принять участие в организованном РФС Матче звезд Кубка России.

Среди участников был и полузащитник «Зенита» Данил Круговой. Его команда уже пять лет безоговорочно властвует в РПЛ. Из них к трем последним чемпионствам имеет непосредственное отношение 25-летний Круговой. В этом сезоне гегемония питерцев может рухнуть — на зимнюю паузу сине-бело-голубые ушли только на втором месте, отставая на два очка от лидирующего «Краснодара».

В интервью «Известиям» Круговой оценил прошедшую часть сезона, объяснил, в чем надо прибавлять, чтобы взять еще одно золото, а также прокомментировал возможный уход лидера «Зенита» Вендела.

«Бразильцы отходят от кучерявых причесок и всё больше делают, как у нас в России»

— На Матче звезд Наир Тикнизян шутил, что вы пытаетесь его копировать, сделав прическу кудрями. А почему вообще решили так поменять имидж?

— Не скажу, что специально ее поменял ради чего-то. Просто захотелось поменять что-то в себе. Вот и сделал прическу — завивку кудрявую.

— Такой стиль любят латиноамериканские футболисты. Это на вас так действует огромное количество бразильцев в «Зените»?

— Да, сходства есть. Но вообще мне наш бразильский тренер Виллиам (ассистент главного тренера Сергея Семака Виллиам де Оливейра. — «Известия») сказал, что бразильцы, наоборот, отходят от таких кучерявых причесок и всё больше делают, как у нас в России, стрижку набок.

— Отходят от моды?

— Да. Всё теперь наоборот. Я копирую их, они — нас (улыбается).

— В октябре у вас родилась дочь. Появление первого ребенка сильно изменило жизнь в бытовом плане?

— Ну тяжело, да. Вот, к примеру, непросто было вставать с утра в день Матча звезд Кубка России. Поздно лег перед этим ночью, а вставать пришлось очень рано.

— И еще лететь с утра из Питера в Москву на мероприятие?

— Да. Не то чтобы с трудом успел на самолет. Но недосып присутствовал. Тяжеловато, надо было все-таки приехать вечером накануне матча.

— А в целом совмещать с работой такую домашнюю жизнь легко? Высыпаетесь перед тренировками?

— Да, тут нет проблем. Супруга очень много делает для этого.

— Результат «Зенита» по итогам первой части сезона можно назвать удовлетворительным? Или недовольны тем, что не имеете отрыва от конкурентов и вообще находитесь не на первом месте?

— Конечно, хотелось бы большего. Но отмечу, что «Зенит» всегда прибавляет весной после зимней паузы. Уверен, что и в этом сезоне, то есть в следующем уже году, мы после зимней паузы так же прибавим. И обязательно займем первое место в РПЛ.

— Все-таки обычно «Зенит» и к зимней паузе подходит первым, причем часто с немалым отрывом от ближайших преследователей.

— Надо понимать, что сейчас немного другое время, сезон другой. Хотя каждый сезон по-своему сложный. Но приложим все силы, чтобы стать чемпионами в очередной раз.

— Слухи идут, что Вендел уйдет зимой. Справитесь без него?

— Уйдет Вендел — придет кто-нибудь другой.

— Может быть, не надо никому приходить? Просто больше игрового времени давать вам, Андрею Мостовому, Алексею Сутормину, другим россиянам, делать на вас ставку как на лидеров.

— Это выбор тренерского штаба и руководства. Поэтому как они посчитают нужным, так и будет. Мы тренируемся и показываем то, что можем. А тренер принимает решение — мы не можем ему его навязать.

— Но ваше нынешнее игровое время устраивает?

— Лично мне грех жаловаться на игровое время, потому что на данный момент я провел на поле больше минут, чем в прошлом сезоне. А ведь еще вторая часть впереди. Поэтому будем надеяться, что хуже с игровым временем после зимней паузы не станет. И буду на тренировках во время сборов доказывать, что мне можно доверять еще больше. Надеюсь, будет только лучше. Конечно, играть все матчи по 90 минут — это было бы круче некуда.

— В чем нужно прибавлять «Зениту» к весне, чтобы выиграть нынешний чемпионат?

— В игре в обороне.

— Вы приходили в «Зенит», когда спортивным директором клуба был Хавьер Рибалта. Сейчас ходят слухи о его назначении на аналогичную должность в «Спартаке». Как думаете, насколько опасны при нем для вас будут красно-белые?

— Не он занимался моим переходом. Просто нас связывают, потому что я оказался в «Зените» в то время, когда там работал Рибалта. Но это просто совпало так. Поэтому, если он придет в «Спартак», мне от этого ни горячо ни холодно. Не знаю, поможет ли он «Спартаку».