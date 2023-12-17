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«Если играть, как в прошедшем отрезке сезона, нам будет тяжко»

Футболист «Зенита» Нуралы Алип — о втором месте команды в РПЛ, борьбе за чемпионство и успехах сборной Казахстана
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Одним из открытий нынешнего футбольного сезона в России стал казахстанский защитник петербургского «Зенита» Нуралы Алип. 23-летний футболист перешел в ряды сине-бело-голубых в начале 2022-го, но лишь в последние полгода стал игроком основного состава. Сейчас он ведет борьбу с петербургским клубом за очередное чемпионство. После 18 туров «Зенит» идет на втором месте, отставая на два очка от «Краснодара».

А сборная Казахстана с Алипом в составе стала одной из главных сенсаций нынешнего отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Она финишировала на третьем месте в группе, уступив путевку на турнир в Германии сборным Дании и Словении. Но казахи сохраняли шансы на выход до последнего тура, а весной они могут пробиться на Евро через стыковые матчи.

В интервью «Известиям» Алип оценил результаты «Зенита» в первой части сезона, прокомментировал свое попадание в основу питерцев и объяснил причины неожиданных успехов сборной Казахстана.

— Как оцените игру и результаты «Зенита» в первой части сезона?

— Конечно, хотелось лучше. Мы всегда хотим быть первыми. И должны быть первыми. Но хорошо, что не сильно много очков уступили «Краснодару».

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— Но верите по-прежнему в чемпионство?

— Мы, безусловно, верим в это и хотим взять золото. Но надо в следующем году еще лучше проявлять себя. Потому что, если играть так, как в прошедшем отрезке сезона, нам будет тяжко.

— В этом сезоне вы впервые стали твердым игроком основы «Зенита» — либо выходите в старте, либо довольно рано выходите на замены. Чувствуете, что ваш уровень вырос?

— Надо еще работать. Вообще никак не вырос уровень, поэтому надо прикладывать еще больше усилий на тренировках и в матчах, чтобы прогрессировать. Надеюсь, ближайшие сборы зимой помогут это сделать. Безусловно, рад, что много играю за «Зенит» в этом сезоне. Но это еще не значит, что можно говорить о каком-то успехе. Надо помочь команде взять первое место и самому прибавлять. После зимней паузы я должен быть еще сильнее.

— Но разве вы не прибавили, если раньше были игроком запаса, а сейчас постоянно играете?

— Возможно, прогресс есть. Я в любом случае рад, что играю за «Зенит», благодарен тренерскому штабу за то, что доверяет мне. Но тут и без фарта не обошлось. Вспомните, сколько травмированных защитников было у «Зенита» в начале сезона. Родригао не играл, потом Дима Чистяков выбыл. Я старался воспользоваться этим шансом. И рад, что это удалось. Но надо еще прибавлять. Все-таки для меня главное — результаты команды. И то, что мы растеряли довольно много очков в первой части сезона, вызывает сожаление. Хорошо еще, что при этом идем вторыми, совсем немного уступаем лидеру. Но после зимней паузы надо гораздо лучше играть, чтобы взять золото.

— Сборная Казахстана сенсационно навязала борьбу в своей группе за выход в финальную часть чемпионата Европы, до последнего тура сохраняя шансы на попадание. За счет чего смогли так хорошо провести отбор? Что привнес главный тренер Магомед Адиев?

— Чуть-чуть не хватило нам для выхода. Но у нас в марте будет еще один шанс зацепиться за попадание на чемпионат Европы. Так что постараемся порадовать болельщиков. В любом случае прогресс есть. Мы показали, что можем в любой игре биться за победу. Наш главный тренер нас сумел сплотить, дать определенную тактику, которая работает. Не буду говорить подробно. В любом случае у каждого тренера свои методы работы. И те методы, которые нам предложил Адиев, подходят сборной Казахстана. И помогают побеждать. Теперь нам надо за зиму хорошо подготовиться, чтобы в мартовских стыковых матчах обыграть Грецию и следующих соперников, что позволит пробиться на Евро.

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