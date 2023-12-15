Футбольное обострение: чего ждать от Матч всех звезд Кубка России

Наступила зима — футбол на паузе. Уже последние туры чемпионата России проходили по снегу и морозу, дальше играть невозможно. В Российской премьер-лиге перерыв, аналогичная ситуация в Кубке. Правда, напоследок болельщиков кое-чем порадуют. Второй год подряд РФС устраивает Матч всех звезд Кубка России — и это очень занимательное шоу.

Что за мода пошла

Матчи всех звезд — известное явление; к примеру, в США оно существует с середины ХХ века. Сталкивают лбами лучших игроков в выставочных матчах и в баскетболе, и в хоккее, и с недавних пор — в соккере (он же футбол в общепринятом значении).

В России Матчи всех звезд — история тоже не совсем новая. В тех же КХЛ и Лиге ВТБ уже много лет устраиваются шоу в середине сезона, и достаточно успешно. Другое дело — футбол: здесь до недавнего времени с этим вопросом было всё уныло.

Хотя сказать, что звезд совсем не пытались сводить друг с другом, нельзя. Пытались. История знает сразу два матча в начале нулевых, которые условно можно назвать шоу. Первый прошел в 2003 году, тогда УЕФА попросил РФС устроить символическую игру в честь борьбы с расизмом. Причиной стала неприятная история: в том году на матче дубля «Спартака» болельщики оскорбляли темнокожих игроков и кидали на поле банановую кожуру. Чтобы замять историю, европейские чиновники выделили €32 тыс. на матч команды россиян против команды легионеров. В этой встрече дружбы народов сильнее оказались русские игроки — 5:2.

Чуть позже, в 2004 году, действие повторили накануне Евро. Но уже не так успешно, причем по всем статьям — и легионеров не набрали (за них отправили играть пять россиян, один из них забил), и людей пришло меньше (всего три тысячи человек), и итог получился не таким результативным — 3:1 в пользу россиян.

С тех пор на долгие годы эту практику в футболе забыли. Возвращаться начали постепенно, но с хорошим темпом: за последние два года в России устроили немало креативных игр. Здесь и ретро-матч «Зенита» и «Спартака», и матч Победы «Спартака» и «Динамо», и всевозможные встречи легенд «Локомотива», ЦСКА, красно-белых; нашлось в этой волне место и для Матча всех звезд.

Вдохновлено медиафутболом

Появление каноничного All Stars в российском футболе связано с двумя вещами. Во-первых, с возвышением Кубка России. В последние годы турнир набрал огромную популярность, финал «Спартак» – «Динамо» в «Лужниках» в 2022 году побил рекорд по количеству зрителей (67 тыс.), на следующий год тоже был неплохой результат (53 тыс. на «Краснодар» – ЦСКА); кроме того, организаторы турнира ударились в креатив. Начиная от съемок с бровки и заканчивая красочной организацией встреч — РПЛ и Кубок России разительно отличаются по зрелищности в последние два года. Так что если откуда и было ждать Матча всех звезд, то именно с этой стороны.

Во-вторых, на шоу повлиял медиафутбол: осенью 2022-го он был на диком взлете. Оттуда в первую звездную игру, прошедшую в декабре того же года, добавили несколько форматов — например, челленджи. Сам матч тоже получился необычным: играли 5х5 и всего полчаса, два тайма по 15 минут.

Команд было две — по количеству Путей в новом формате Кубка России. Команду Пути РПЛ возглавил Валерий Газзаев (под его руководством сыграли, например, Промес, Сутормин и Пиняев), команду Пути регионов тренировал Тедеев — за нее выступили игроки «Амкала» Маменко и Гасилин. Сильнее оказался коллектив Газзаева — 5:4. После встречи еще и жеребьевку весенних матчей провели, совместив таким образом два в одном.

Мостовой, Овчинников и Аршавин

Учитывая, что Матч всех звезд — новинка, ждать от него каких-то постоянных правил пока не приходится. В 2023 году гостей развлекут автограф-сессией, концертом, челленджами, часовым матчем команд Пути РПЛ и Пути регионов, а также шоу закрытия.

Как и в прошлом году, «Матч всех звезд» — условное название, собственно звезд будет немного. По сути, на слуху у многих только Наир Тикнизян, Сергей Пиняев и Иван Обляков, остальные — локальные герои. В Пути регионов есть Эдамс, Гаучо и Турищев — медиафутбольные звезды.

Тренеров теперь по трое, и вот они точно звезды. Элиту возглавят Мостовой, Овчинников и Аршавин; команду-соперника — Кузнецов, Каряка и Евсеев. Шоу начнется 16 декабря в 14:00 на «Live Арене» в Сколково, и будет последним футбольным матчем в году. Его рассудит наш лучший арбитр Сергей Карасев.