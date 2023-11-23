Какая ФИФА: сбежавший из РФ футболист Норманн заплатит «Ростову»

Норвежский полузащитник Матиас Норманн по решению трибунала Международной федерации футбола (ФИФА) должен заплатить «Ростову» компенсацию за свой побег в ФК «Аль-Раед». Впереди — рассмотрение иска от московского «Динамо». Вердикт ФИФА — немного неожиданное и однозначно самое важное событие в российском футболе за эту осень. Сейчас станет понятно почему.

Норманн выбрал деньги

27-летний полузащитник — очень спорный персонаж. «Ростов» откопал его в английском «Брайтоне», когда Норманн порывался уже завершить карьеру из-за всевозможных неудач — но южане выкупили его за €1,7 млн и подарили ему вторую жизнь. Валерий Карпин поверил в опорника, и под руководством специалиста норвежец даже попал в сборную, за которую выступал вместе со знаменитым Эрлингом Холанном.

Успех ли вскружил голову футболисту или он изначально был таким — неизвестно. Но вместо благодарности за предоставленный шанс и спасенную карьеру Норманн избрал другую тактику: начал усиленно проситься в аренду. «Ростов» отпустил его в английский «Норвич», и так Матиас воплотил в жизнь еще одну мечту — полноценно поиграть в АПЛ, чего в «Брайтоне» сделать не удалось.

Матиас Норманн и Валерий Карпин Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Именно здесь его застало начало СВО. Норманн, и без того не питавший любви к «Ростову», точно не обрадовался возможному возвращению к южанам. Упирался долго — весной 2022-го ФИФА разрешила легионерам из РПЛ легально приостанавливать контракты и играть за пределами России, и норвежец усиленно искал себе именно такой вариант.

Не нашел. Но и в «Ростов» возвращаться наотрез отказался — поэтому Матиаса практически в последний момент, в начале сентября, отдали в годичную аренду «Динамо» с правом выкупа. Там полузащитник вроде бы успокоился — Москва и большие деньги сгладили впечатления. Правда, на родине начались проблемы — в Норвежской футбольной федерации сразу заявили, что такое решение не поддерживают и больше Норманна в сборную вызывать не будут. Действительно, с тех пор полузащитник с Холанном больше не играл.

Испуг или жадность?

За «Динамо» Норманн отыграл почти год. Выступил, мягко говоря, слабо — за сезон он вышел на поле всего 18 раз, основным игроком не стал, некоторое время лечил травм у. Лучшую форму норвежец не набрал, голов и ассистов (несмотря на позицию, раньше у него этого хватало) тоже.

Стало ясно, что выкупа, скорее всего, не будет. А значит, Матиасу предстояло вернуться в «Ростов» — на совсем другие условия. Очевидно, что после июньских событий желания отправиться на юг России у Норманна стало еще меньше. Уже в июле 2023 года инсайдеры сообщили, что норвежец ищет способ разорвать контракт с двумя клубами сразу.

Игрок ФК «Урал» Лазар Ранджелович и игрок ФК «Динамо» Матиас Норманн Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Дальше случилась атака дронов на здания «Москва-Сити»: 30 июля и 1 августа несколько высоток получили повреждения в результате ударов беспилотников. А 9 августа генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что Норманн прислал «Ростову» и бело-голубым уведомления о расторжении договоров — по причине боязни за свою жизнь. Матиас жил неподалеку от небоскребов и, судя по всему, очень испугался атаки.

Впрочем, не все согласны с тем, что причина отъезда — именно испуг. В футбольной среде много говорят именно о денежных запросах Норманна, и есть распространенное мнение, что «испугали» норвежца именно туманные финансовые перспективы.

А уже через 11 дней после того, как полузащитник покинул Россию, он всплыл в саудовском «Аль-Раеде». Еще через некоторое время стало известно, что «Ростов» и «Динамо» будут судиться и добиваться возвращения игрока в Россию либо компенсации.

« Это беспредел. Это дико. Сейчас футболист заявлен за новый клуб, это практика ФИФА. Знаю, что «Динамо» ведет переговоры с нынешним клубом Норманна, надеюсь, что компромиссы будут найдены, иначе это перейдет в ФИФА с перспективой дела в CAS» , — говорил в сентябре президент РПЛ Александр Алаев.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Заплатят все

С момента отъезда Норманна руками ростовчан и москвичей началась главная битва РПЛ этой осени — судебная. Если бы ФИФА вдруг не наказала норвежца за односторонний разрыв контракта по причине «испуг», это могло бы создать опасный прецедент. Любой легионер в таком случае мог бы, кивая на Норманна, бесплатно уходить из РПЛ, расторгая договор из-за СВО.

Но этого не случилось. 22 ноября «Ростов» сообщил, что ФИФА решила дело в пользу клуба.

«15 ноября состоялось заседание футбольного трибунала ФИФА по делу ФК «Ростов», ФК «Аль-Раед» и игрока Матиаса Норманна. Игрок признан виновным в досрочном безосновательном расторжении контракта. Суд обязал Норманна выплатить компенсацию футбольному клубу «Ростов». Футбольный клуб «Аль-Раед» несет солидарную ответственность за данную выплату», — говорится в официальном заявлении российского клуба.

Норманн оказался полностью разгромлен и признан виновным; его обязали выплатить компенсацию в размере €2 млн своему бывшему клубу. «Аль-Раед», приютивший беглеца, также должен заплатить ростовчанам, но сумма пока неизвестна.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Сколько норвежец должен «Динамо», решат в декабре-январе.

«Заявление «Динамо» находится в ФИФА в стадии рассмотрения. Решение ожидается зимой 2024 года», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Но то, что без последствий ему уехать не получилось (а значит, не получится и у других) — это отличный сигнал как для ростовчан и москвичей, так и для всего российского футбола.

— Конечно, такой итог дела Норманна немного удивителен, — сказал «Известиям» бывший тренер сборной России Борис Игнатьев. — В этом конкретном случае ФИФА вряд ли наплевала бы на собственные контрактные правила, но ранее мировые футбольные чиновники уже принимали ряд несправедливых решений, касавшихся России. Так, отечественные клубы и сборная отстранены от всех официальных соревнований, а легионерам в начале СВО разрешили бесплатно (пусть и только на время) покинуть клубы.

Действительно, на этом фоне позитивное решение по Норманну — успех.