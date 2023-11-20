Закатать Кубу: каким будет последний матч России в 2023 году

2023 год завершится для сборной России по футболу домашним матчем с Кубой. Соперника нельзя отнести к статусным командам — даже при очень большом усердии трудно понять, что же из себя представляет коллектив, никогда в своей истории не добивавшийся каких-либо значимых успехов.

Тем не менее решение проводить игру в Волгограде поспособствовало высокому ажиотажу. А футболисты нашей команды рассчитывают достойно попрощаться с болельщиками до марта 2024 года.

В нынешнем рейтинге ФИФА кубинцы находятся на 169-м месте из 207. Одно это демонстрирует разницу в классе с Россией, которая занимает 39-ю строчку, несмотря на двухлетнее отсутствие официальных матчей. Впрочем, был и в истории сборной Кубы момент, когда она тоже имела достойный рейтинг. В 2006 году она на месяц становилась 46-й — и это лучший результат в ее истории.

Единственное участие сборной Острова свободы в чемпионате мира случилось в далеком 1938 году. При этом лишь с 1991-го она участвует в отборочном турнире Золотого кубка КОНКАКАФ (аналог чемпионата Европы для сборных стран Северной и Центральной Америки) и даже десять раз проходила в его финальную часть, включая два последних розыгрыша (2021 и 2023 годы), но не выходила из группы. Трижды кубинцы попадали в четвертьфинал (2003, 2013, 2015).

Мало кто знает и игроков, и тренеров этой сборной. Поэтому Россия сыграет с одним из самых загадочных соперников в своей истории, причем не только за два года бана.

— Без понятия, что из себя представляет сборная Кубы — не знаю ее игроков, не видел ее матчи, — заявил «Известиям» полузащитник сборной России Андрей Мостовой. — О Кубе знают, что там сигары и ром. Надеюсь, они привезут их (смеется). Ну и про Фиделя Кастро с Эрнесто Че Геварой тоже знаю, разумеется. В любом случае будет очень интересно сыграть с этой командой. Да и вообще выходить в составе сборной на поле — всегда большая честь. Неважно, против какого соперника.

Выбор Волгограда в качестве места проведения матча неслучаен. Это вообще первый матч национальной команды за пределами Москвы и Санкт-Петербурга с октября 2021 года, когда подопечные Валерия Карпина выиграли в Казани у Словакии (1:0) в отборочном матче чемпионата мира – 2022.

С момента отстранения нашего футбола от официальных турниров у россиян было всего две игры дома — в марте в Питере против Ирака (2:0) и в октябре в Москве против Камеруна (1:0).

В Волгограде есть большой современный стадион, построенный к чемпионату мира 2018 года. Со времен того турнира международные матчи на нем не игрались. При этом местный футбольный клуб «Ротор» показывает достаточно высокую посещаемость, даже играя во второй лиге.

Стоит отметить, что в свое время, еще до появления стадиона, Волгоград был одним из первых городов в регионах, где наша сборная играла домашний матч. А официальную игру за пределами Москвы команда России впервые сыграла именно на старом домашнем стадионе «Ротора», называвшемся «Центральный». В октябре 2003 года наши со счетом 4:1 разгромили там Албанию в отборе к чемпионату Европы – 2004.

Как сообщает РФС, на игру с Кубой продано уже 36 тыс. билетов. Вместимость стадиона — чуть более 40 тыс. зрителей. На матче ожидается аншлаг, помешать которому в теории может разве что погода.

— Соперник, конечно, не самого высокого уровня, но зато сборная России приедет в регион, покажет себя зрителям за пределами Москвы и Питера, — сказал «Известиям» почетный президент РФС Вячеслав Колосков. — Справедливо, что игра была отдана такому футбольному городу, как Волгоград, где всегда была высокая посещаемость матчей «Ротора» — что в 1990-е, когда клуб боролся за чемпионство, что в более поздние времена, когда он находился и находится в низших лигах. В общем, достойное окончание года для главной команды страны.

Матч Россия – Куба состоится 20 ноября и начнется в 19:30. Следующая возможность сыграть по календарю ФИФА у нашей национальной команды появится только в марте 2024 года.