Счет не в счет: как сборная России спаслась в матче с Кенией

Сборная России по футболу 16 октября сыграла вничью с Кенией (2:2) в товарищеском матче, который проходил в Анталье на стадионе «Титаник Мардан». На гол Александра Соболева на 8-й минуте встречи африканцы ответили результативными ударами Энтони Акуму на 16-й минуте и Масуда Джумы на 36-й. В концовке матча Иван Обляков сравнял счет после передачи Александра Сильянова. Для сборной России это четвертый матч в 2023 году, который завершился вничью. До этого команда Валерия Карпина не выявила победителя в играх с Катаром (1:1), Египтом U-23 (1:1) и Ираном (1:1).

От себя

Сборная России парадоксальна. Победой на прошлой неделе над Камеруном, участником ЧМ-2022, наша национальная команда вроде бы показала, что всё еще в порядке. И дело даже не в счете — лицемерием будет утверждать, что мы обыграли максимально мотивированного соперника. Да, там команду часто спасал Сафонов и возникали проблемы с выходом из обороны, но встреча с Камеруном по качеству заметно превосходила остальные товарищеские матчи в изоляции. Всё тогда указывало на то, что сборная России уж точно не деградирует, хотя такие опасения были сразу после объявления бана.



И в матче с Кенией болельщики были вправе ожидать логичного продолжения — например, мы вполне могли рассчитывать на то, что команда Валерия Карпина хотя бы впервые за два года забьет минимум три мяча за 90 минут. О поражении даже задумываться было нелепо. Соперник же на бумаге выглядел проще Камеруна — в отличие от него, Кения не только никогда не играла на чемпионатах мира, а до этого понедельника даже не встречалась с европейскими сборными.



На предматчевой пресс-конференции Карпин призывал не смотреть в рейтинг ФИФА (а в нем, если что, наши соперники занимают 109-е место). И он прав: Россия должна играть от себя, особенно сейчас, когда готовиться не к чему. Но произнес ли Валерий Георгиевич эти слова в раздевалке? По первому тайму складывалось впечатление, будто наша сборная совершенно лишена желания добиваться результата. В отличие от матча с Камеруном, где к настрою вопросов не было.



Хотя начиналось всё чудесно: защитник африканской сборной Омурва в простейшей ситуации отдал пас Мухину, а тот тут же ассистировал Соболеву. Правда, нападающий «Спартака» забивал в ворота уже травмированного голкипера Одиамбо, вскоре покинувшего поле, но какая нам разница?

Поле мешает

Шла 8-я минута, и пазл складывался идеально: в стереотипном понимании 109-я команда мира как раз и должна дарить мячи более статусному сопернику и пропускать уже в начале встречи. И, кажется, сборная России стала жертвой собственной веры в неминуемый разгром. Потому что затем начались необъяснимые события, и наши стали вести себя, как кенийцы на старте встречи.



На 16-й минуте Помазун при выходе из обороны отдал Баринову пас в борьбу, полузащитника тут же «съели», и Акуму сравнял счет. Ближе к концу первого тайма результативную ошибку допустил Джикия: защитник «Спартака» одной срезкой оставил не у дел всю нашу оборону и вывел Джуму на голевой удар. Прямо перед перерывом опять обрез: Баринов ошибся в центре поля, Джикия с Евгеньевым зевнули за спину Олунгу, но тот простил Помазуна.

Что это было? Рациональных объяснений два: первое — скверный газон стадиона в Анталии, на котором в первом тайме получил повреждение не только кенийский вратарь, но и Даниил Фомин (как и месяц назад, хавбек «Динамо» травмировался в сборной). Однако кенийцы допускали не так много брака.



Второе — стремление Карпина выходить из обороны через мелкий пас. Даже в «Ростове», где футболисты ежедневно тренируются и прекрасно знают друг друга, подобная тактика нередко дает сбой. А сборникам еще сложнее, тем более когда основного состава фактически нет, а старт ротируется в каждой игре (к примеру, в понедельник дебютировали сразу четыре футболиста, включая вышедшего на замену Сергеева).

Обляков решает

Конечно, на ошибки влияла и игра кенийцев: они держали линию обороны низко, но атакующая группа встречала сборную России высоко. Главный тренер африканской команды Энгин Фират явно знал, куда давить. Да и заставлять идти в прессинг никого не нужно было: кенийцы определенно настраивались на игру максимально, ведь для них эта встреча имела громадное значение.



Но ведь уровень наших футболистов выше, и хотя бы после перерыва игра должна была измениться. Но нет: 51-я минута — Антон Миранчук теряет мяч в середине поля, после чего Олунга едва не забивает третий мяч. К исходу часа наша сборная стала просыпаться, и Кузяев после скидки Антона Миранчука вполне мог сравнять счет, но не вышло. Примерно в середине второго тайма и кенийцы сменили ориентиры: прессинг стал менее интенсивным, а линия обороны вжалась к штрафной. Нам это было только на руку, и пошли неплохие моменты: к примеру, Соболев, Мухин и Глебов оказывались на ударной позиции, но к голам это не приводило.

Зато привел к спасительному мячу прорыв Сильянова, который на 89-й минуте влетел в штрафную и прострелил на Облякова. Иван все-таки принес России ничью, хотя ее в матче с таким соперником мало.

— Результат не украшает нашу сборную, да и игра откровенно слаба, — сказал «Известиям» почетный президент РФС Вячеслав Колосков. — Очень грустно было смотреть, особенно первый тайм. Просто невыносимо! Хотелось выключить и уйти. В шашках есть такая игра — поддавки, кто больше ошибется. Во втором тайме было немножко повеселее. Замены сказались, вышли более мастеровитые игроки. Но и, видимо, соперник тоже подсел. С моей точки зрения, эту игру точно нельзя занести в актив нашей сборной. Отсутствие мотивации? Если у тебя нет мотивации, то ты не спортсмен. Ты не должен играть не только в сборной, но и в клубе. Ты игрок сборной России, ты должен себя проявить, потому что ты защищаешь цвета своей страны. У тебя есть родственники, близкие, друзья, которые на тебя смотрят. Конечно, есть мотивация. Просто-напросто игры не было. Наверное, это в первую очередь связано с уровнем мастерства.

В несоревновательных условиях хорошо бы, чтобы сборная развлекала зрителей — играла открыто, зрелищно. Но такое желание часто идет вразрез с реальностью, и вместо условных 7:2 мы получаем 2:2 со спасительным голом на последних минутах. Если сборная хотела развлечь болельщиков яркой развязкой, то у нее это получилось, но с основной сюжетной линией пока проблемы.