«Африканцы от природы сильные физически, но мы не отставали»

Неделя начнется с большого футбола — 16 октября сборная России сыграет в Турции товарищеский матч со командой Кении. Четырьмя днями ранее наши игроки победили в Москве Камерун со счётом 1:0, встретившись, по мнению многих экспертов, с сильнейшим из соперников за полтора года после отстранения от международных соревнований. Этот матч стал вторым за национальную команду для молодого правого защитника «Краснодара» Сергея Волкова, выходившего на поле за Россию в сентябрьском выездном матче с Катаром (1:1). В интервью «Известиям» 21-летний футболист поделился мнением об уровне соперника и успехах в нынешнем сезона «Краснодара», который с большим отрывом лидирует в чемпионате России, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.

— Камерун был самым сильным соперником из тех, с кем вы играли за недолгий период выступлений за сборную?

— Лично я? Ну это вообще в моей карьере самый сильный соперник.

— Даже в «Краснодаре» ничего подобного не было?

— Да, я ведь не успел поиграть за «Краснодар» в еврокубках. В принципе по уровню игроков, техническому оснащению, тому, как они открываются, какие у них физические возможности, да, это самый сложный был соперник. Тем более, африканцы от природы сильные физически. Но в принципе мы не отставали, как все видели в этом матче.

— Кто больше всех проблем вам создали?

— Честно говоря, мой левый вингер и мой левый защитник постоянно открывались за спину вдвоём. Они оба были одинакового уровня. И доставляли неудобства.

— Минимум два раза с ваших навесов возникали опасные моменты у ворот соперника.

— Ну да, мог два ассиста отдать. Не получилось.

— Обидно, что не получилось открыть статистику голевых передач за сборную?

— Я сделал всё от себя возможное. Там уже дело не за мной — забьют или не забьют. Я свою работу сделал — подал. Главное, что моя работа выполнена, а там дальше дело мастерства или везения.

— Как вы и ребята из «Ростова» выдерживаете такой график, когда катаетесь на поездах и обратно внутри страны, а в паузу на сборные не можете отдохнуть?

— Я считаю, что это всё в основном в голове — психология и мотивация, прежде всего. Конечно, где-то ещё от природы физические возможности. Ну и дисциплина — как на поле, так и вне его.

— За счёт чего «Краснодар» так уверенно лидирует в чемпионате?

— Все работают. Нет от тренера кому-то, так скажем, каких-то поощрений. Без разницы, кто бы там был, — Сафонов, я, Кордоба, Сперцян, Бача, ещё кто-то. Ко всем Ивич относится одинаково, со всеми держит дистанцию тренерскую как можно, от всех требует. Говорит: «Самое главное, как вы работаете на поле — на тренировках и в игре, то, что вы показываете». В плане отношения к персоналу — тоже на отличном уровне: уважение у него ко всем, начиная с персонала. Я думаю, за счёт этого мы как команда сплотились сейчас. И идём от игры к игре. Не думаем о чемпионстве — не трясемся из-за этого и не боимся очки потерять. Просто готовимся к каждому сопернику отдельно, разбираем его отдельно и настраиваемся по-особенному.

— Камбэк в последнем матче с «Ростовом», когда вы горели 0:2 после первого тайма, но победили 3:2, многими был воспринят как свидетельство появления у «Краснодара» чемпионского характера. Чувствуете, что появилась большая уверенность внутри команды?

— Уверенность у нас была и в начале сезона, когда пошла удачная серия. И до сих пор идёт — дай Бог, чтобы так продолжалось. По поводу матча с «Ростовом»: это вообще было что-то невероятное — незабываемые эмоции для меня. Как и в игре с Камеруном — первый домашний матч за сборную, в Москве. Было классно по эмоциям. Так же, как и с «Ростовом».

— Единственные потери очков в этом чемпионате у «Краснодара» — ничьи с «Локомотивом» (1:1) и «Факелом» (0:0) — возникли в ситуации, когда ваша команда доминировала, но на ровном месте оказывалась без побед, не реализовывая пенальти, голевые моменты, а в случае с «Локо» ещё и дала сопернику сравнять в концовке с одного дальнего удара Антона Миранчука. Не было мыслей, что команда подорвёт веру в себя?

— Нет, мыслей не было. Просто разбирали и старались найти ошибки. Определить, в чём причины, из-за чего мы теряли очки. Может быть, кто-то недобежал, где-то проворонил, уснул, потерял игрока. Просто стараемся разбираться в мелочах — именно футбольных. И в плане поведения в жизни. Только на этом концентрируем внимание.

— В июле после победы над «Динамо» (3:1) в первом туре я вас спросил, что изменил в «Краснодаре» главный тренер Владимир Ивич после зимнего назначения. Вы ответили, что начали играть не в красивый футбол, а на победу. Можно это назвать причиной нынешних успехов?

— Психологию он, конечно, улучшил у нас. В плане того, чтобы мы думали как победители и играли как победители. А философия какой была в клубе, такой и осталась, ничего не поменялось — мы как играли в атаку, так и играем. Но, когда ситуация требует, и соперник заставляет играть по-другому, мы уже не бежим сломя голову, а действуем, как нужно для победы.