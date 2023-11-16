Кубинский криз: обыграет ли Россия 169-ю сборную в рейтинге ФИФА

Сборная России 15 ноября провела открытую тренировку перед товарищеской встречей против сборной Кубы, которая состоится 20 ноября в Волгограде на стадионе чемпионата мира «Волгоград Арена». Матч станет третьей домашней игрой национальной команды в этом году. До этого 26 марта в Санкт-Петербурге подопечные Валерия Карпина обыграли Ирак (2:0), а 12 октября в Москве победили Камерун (1:0). Национальная команда Кубы занимает 169-ю строчку в рейтинге ФИФА. В 2023 году сборная приняла участие в групповом этапе Золотого кубка КОНКАКАФ.

«Хотелось бы соперников уровня Камеруна или Ирана»

— Что можете сказать о сборной Кубы? — первый вопрос Валерию Карпину.

— Знаю фамилии игроков сборной Кубы. Есть пара футболистов, которые выделяются на общем фоне, но футболистов уровня Месси, Роналду или даже Головина там нет. С кем можно сравнить Кубу по уровню? С Кенией.

— Александр Соболев попал в сборную, несмотря на небольшое количество игрового времени в «Спартаке». Почему?

— Он был в сборной, знает все требования. Нам на всякий случай нужен большой нападающий. Из четырех форвардов, которые сейчас соответствуют уровню национальной команды, есть Чалов, Соболев, Сергеев и Тюкавин. Вызывать четырех на одну товарищескую игру не очень удобно. Поэтому выбор пал на Чалова, Сергеева и Соболева.

— Правильно ли мы понимаем, что сегодняшний состав, который был на тренировке, — с Осипенко, Солдатенко, Кузяевым, Головиным — это основа на Кубу?

— Приблизительно. Перемены могут быть в атаке? Они могут быть где угодно. Незначительные, две-три позиции.

— Как вам кажется, в Волгограде на сборную придет много зрителей?

— Надеюсь, что да. Только что сказали, что 22 тыс. билетов продано на данный момент.

— Пойдет ли матч в рейтинг ФИФА? И сколько замен предусмотрено?

— Шесть замен. Значит, должен идти.

— Можно ли уже подвести итоги работы сборной за год? Довольны ли вы количеством матчей?

— Принимая во внимание ситуацию, в которой мы находимся, — да. Хотелось бы соперников уровня Камеруна или Ирана? Да, хотелось бы. Но что есть, то есть.

— Был период, когда вы регулярно говорили о том, что формируете новую команду. Сейчас сборная будет играть на результат?

— Мы всегда играли на победу. Или с Кенией этого не было?

— Такое ощущение, что нет.

— То есть сборную надо настраивать на Кению? Значит, я недонастроил. Игрокам сборной России нужен «донастрой», чтобы обыграть Кению. А может, в другом проблема? Может, в мастерстве? Вот я сейчас выйду настроенным на 100%, чтобы Кению обыграть. Но я не обыграю. Или дам вам по €10 млн, чтобы вы вышли и победили. Но у вас не получится.

— То есть уровня мастерства сборной России недостаточно для того, чтобы обыграть команду уровня Кении?

— Ни одну команду не обыграть, кроме детей, если нет определенных качеств.

— Удовлетворены ли вы работой команды за этот календарный год?

— Кем-то удовлетворен больше, кем-то меньше. Обобщать неправильно. Сказать, что у нас всё замечательно и хорошо на 100%, тоже нельзя. Мы Кению обыграть не можем. И Кубу победить будет тяжело, 100%.

— Куда мы движемся, если не обыграем Кубу?

— Это самый главный вопрос. Мы не обыгрываем Кению и Кубу, но обыгрываем Камерун. Вот и всё. Это одна из проблем.

Мостовой скучает по Кузяеву

— Что знаете о сборной Кубы? — вопрос полузащитнику «Зенита» и сборной России Андрею Мостовому.

— Разобрали их тактику немного, но глобально — не знаю ни одного игрока.

— Расскажите об открытой тренировке.

— Обычная тренировка — тактика выхода из обороны, позиционной атаки, как обороняться, идти в прессинг. Это обычные тренировки в сборной, но сейчас есть больше времени подготовиться к сопернику тактически.

— Вы говорили, что были удивлены вызовом в сборную, ведь вы были травмированы. Значит ли это, что вы вызваны больше в качестве запасного?

— Каждый, кто приехал в сборную, рассчитывает получить время на поле. Да, я много пропустил, но уже нормально себя чувствую, провел три игры в чемпионате. Спасибо тренерскому штабу, что вызвали.

— Вы часто оказывались рядом с Далером Кузяевым — соскучились?

— Да, немного соскучился по нему, он очень резко уехал во Францию после сезона. Очень рад был увидеть, как и всех остальных ребят, с которыми играли в «Зените». У Далера всё хорошо, сами всё видите. Попадает в сборную тура, ему всё нравится — футбол, эмоции, атмосфера на стадионе.

— Самому не захотелось в Европу после этих разговоров?

— Когда смотришь на ребят, которые уехали, — Далер, Арсен Захарян, у Сани Головина всё так хорошо получается в «Монако». Поэтому, конечно, хочется! Они даже мотивируют своими успехами.

— Скучали по сборной за время отсутствия?

— Атмосфера всегда потрясающая. Соскучился по всем, кого давно не видел. Всегда приятно вернуться после травмы.

— Правда ли, что игра дома, при своих болельщиках, придает дополнительную мотивацию?

— Даже если посмотреть на игру с Кенией — казалось, что это тренировочная игра. А когда играешь дома — на трибунах много людей, тебя поддерживают родные и близкие, конечно, это большая мотивация. Дома легче играть, ты не можешь не выкладываться.

— У вас сейчас есть ощущение, что от сборной ждут только победы?

— От сборной всегда ждут победы. У нас не всегда получается, да, но уверен, что с Кубой всё будет хорошо.

Матч с Кубой начнется в 19:30 по московскому времени.