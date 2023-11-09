«Сегодня говорят играть без флага и гимна, завтра — без майки и трусов»

Андрей Аршавин остается одним из лучших футболистов в истории российского футбола. Он добился успехов не только в национальном чемпионате (три чемпионства и победа в Суперкубке России в составе «Зенита»), но и наделал немало шума в Европе, где с тем же «Зенитом» стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА (2008). В составе сборной России бывший полузащитник завоевал бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года, что до сих пор остается лучшим результатом национальной команды на международной арене. Кроме того, Аршавин смог стать одним из лучших легионеров лондонского «Арсенала», в составе которого провел 144 матча, забил 31 гол и отдал 46 передач.

Сегодня 42-летний экс-футболист продолжает свою футбольную деятельность уже в роли функционера: состоит членом правления «Зенита» и принимает участие в различных проектах РФС. Недавно он посетил лагерь сборной РФС, где несколько дней проходил полноценный сбор с детьми на базе в Новогорске. В ходе мероприятия Аршавин дал интервью «Известиям» и «СЭ», в котором рассказал о влиянии санкций на российский футбол, поделился впечатлениями от матчей национальной команды и оценил шансы Арсена Захаряна закрепиться в европейском футболе.

«Лондон? Хотелось бы ответить что-то про «загнивающий Запад», но это не так»

— Вы возвращались в Новогорск в качестве футболиста, который провел полноценный сбор с детьми. Как всё было?

— Когда был в молодежной сборной, мы заезжали сюда, хотя и в другой корпус. Этот проект (лагерь сборной РФС) погрузил ребят в футбольную атмосферу, чтобы они почувствовали себя в роли футболистов сборной России, узнали, как все происходит, познакомились с режимом. Опыт им запомнится, даже если большинство из них не станут футболистами.

— Дети часто просили фото или автограф?

— Мы точно для них не кумиры. Подходили девочки, сфотографировались, а потом спрашивали: «Кто это?». Мне нужно удивить их чем-то на тренировке. Тогда запомнят!

— В Новогорск вы вернулись из Англии. Как прошла поездка?

— Уже успел побывать и в Санкт-Петербурге. Меня многие спрашивали: «Как Лондон?». Хотелось бы ответить что-то про «загнивающий Запад», но это не так. Лондон остается всегда таким, какой есть. Он всегда хорош — что 20 лет назад, что сейчас. Я посетил два мюзикла, матч «Тоттенхэма». Пришлось проехаться с их болельщиками на электричке две остановки. Напомнило, как уезжал с папой на трамвае со стадиона «Киров», — в него было невозможно втиснуться.

— Узнавали?

— В электричке нет. Просто в городе люди узнавали, но немного.

— Не было ностальгии по Лондону?

— Нет. Вообще мне не нравилось жить в Лондоне. Только к концу чувствовал себя комфортно. Но мне и моим детям очень нравится туда приезжать. Я вспоминал моменты, когда дочь Татьяна была маленькая. Оказывается, она всё помнит. Дочка может ездить в Лондон только со мной, так как ее виза привязана ко мне. Когда гуляли, видели поток израильтян с флагами, в другой части города были мусульмане. В этом городе всё вперемешку, он этим и славен.

— Проблем с визой не возникло?

— У меня простая история. Я подал документы на визу за четыре дня до начала СВО. Обычно ее делают две недели, на сей раз дело затянулось, но 27 мая того года сказали — приходите.

— Что вам дала полученная лицензия УЕФА?

— Я учился на менеджера, а не на тренера. Еще одно высшее образование.

— С кем из бывших игроков учились?

— Много с кем. Например, Кака и Дрогба.

— Говорят, что россиянам не особо рады в Европе. Вы успели столкнуться с подобным, когда были в Лондоне?

— Нет. Никаких инцидентов.

— Почему после вашего поколения не было россиян, которые бы играли стабильно в АПЛ?

— Скорее всего, не хватает уровня, хотя Головин мог бы потянуть — только он. Может, Захарян, но со временем.

«Марио надо поопытнее быть, не торопиться со словами»

— «Зенит» на втором месте в РПЛ. Как оцените результат?

— С учетом того что пришлось сделать трансформацию после ухода Кузяева и Малкома… Стартовый отрезок провели с пробуксовкой, Сергей Богданович определялся как играть — в четыре защитника или пять. Посмотрим, впереди важный матч (с лидирующим «Краснодаром». — «Известия»). Это тот момент, где «Зенит» может переломить сезон.

— С чем вы связываете пробуксовку?

— Нет Кузяева и Малкома. Футболистов такого уровня в команде не появилось.

— В начале сезона было много разговоров, что «Зенит» якобы сдулся, а в чемпионат вернулась интрига.

— Такого не слышал. Наоборот, все говорили, что рано или поздно команда окажется наверху турнирной таблицы.

— «Зенит» будет чемпионом в этом году?

— Надеюсь, что да.

— Сколько еще побед будет подряд?

— Так всё меняется... Хотелось бы 10 сразу! Не знаю, возможно ли. Тем более сейчас ситуация неспокойная, нестандартная. Очень трудно делать предсказания.

— Очный матч «Спартака» и «Зенита» в 5-м туре называли с иронией чемпионским.

— «Спартак» выглядел очень хорошо, а «Зенит» тогда не мог найти себя. Перед игрой мы обсуждали ее на телевидении и говорили, что это тот день, когда красно-белые впервые за последние несколько лет фавориты. Но «Зенит» показал, кто дома хозяин, и уверенно выиграл (3:1).

— Как проходит адаптация Марио Фернандеса и Вильсона Изидора?

— Думаю, в коллективе они не испытывают проблем. Марио провел несколько хороших матчей, но получил травму. Изидор блеснул в первой игре и куда-то пропал.

— Нужен ли Изидор «Зениту» при таких Кассьерре и Сергееве?

— Изидор сильный футболист, но ему нужно пространство. «Зенит» играет на чужой половине поля, где пространства нет. Посмотрим, как будет адаптироваться.

— Марио Фернандес после перехода столкнулся с огромной критикой.

— «Зенит» купил того футболиста, которого хотел. Недовольство болельщиков ЦСКА можно понять, они всегда считали его своим. Марио много сделал для армейцев, фанаты рассчитывали на его возвращение. Но произошло по-другому, такое в футболе случается.

— В игре ЦСКА – «Зенит» Марио Фернандес пробежал через всё поле, чтобы порадоваться голу в ворота бывшей команды. Это странно?

— Не то чтобы странно. Он тоже читает прессу. Понятно, что было давление трибун. Марио вышел на поле перед болельщиками, которые его когда-то любили. Для него, наверное, важно было не проиграть. Когда «Зенит» забил в концовке, Фернандес выпустил свои эмоции.

— Критика в сторону Марио оправдана?

— Еще раз, я понимаю болельщиков ЦСКА. Они думали, что он их «не предаст» и не перейдет в другой российский клуб. Он об этом же говорил. Надо поопытнее быть, не торопиться со словами, ха-ха! Любой игрок в ситуации Марио столкнулся бы с критикой.

«Если бы россияне были сильнее, они бы играли»

— «Зенит» часто критикуют за количество легионеров в составе. Например, слова Дзюбы: «Зенит» Рио-де-Жанейро».

— Это данность, которую надо принять. Я бы не противопоставлял город… «Зенит» из Санкт-Петербурга, Ленинграда. Много южноамериканцев, в частности бразильцев, — такая тенденция, клуб выбрал такой курс.

— Восемь легионеров в стартовом составе — это нормально?

— Они сильнее тех, кто есть. Если бы были россияне лучше, они бы играли.

— Почему стало мало воспитанников «Зенита» в составе команды?

— Исторически было много всегда. Так сложилось. Переформатировали академию. Она не сразу заработала. Сейчас добавим, будут люди (смеется).

— Когда ждать возвращения воспитанников в состав «Зенита»?

— Васька (Дмитрий Васильев, 19-летний полузащитник. — «Известия») в обойме останется точно, со временем займет свое место. Другие ребята тоже на подходе. Мне кажется, 2004–2005 год у «Зенита» самый сильный в академии. Если из них никто не выйдет, можно крестом деревяшки вешать и забивать гвоздями (смеется).

— Кого можешь выделить?

— Барановского, Козлова, Москвичева, Бородачева.

— Раньше «Зенит» считался базовым клубом сборной, сейчас такого нет. Не расстраивает?

— Нет, не имеет разницы в целом.

— Ставка на легионеров правильная?

— Чемпионства говорят о том, что верная. Легионеров не всегда столько было, но в последнее время они играют главную роль.

— Андрей Мостовой как-то сказал, что в нынешнем «Зените» невозможно представить, чтобы игроки пошли к руководству. Почему?

— Потому что они не на ведущих ролях, наверное. Но я думаю, что Миша Кержаков может спокойно спросить. Наше руководство лояльное, а тем более Александр Иванович (Медведев, председатель правления. — «Известия») — он всегда доступен для игроков, часто проводит время на базе. Не знаю, почему Андрей так сказал. Возможно, он не может. Сейчас получше заиграет и сможет.

— Он также сказал, что раздевалка у «Зенита» португалоговорящая.

— Естественно. В «Арсенале» раздевалка была говорящая на французском. Им ничего не мешало.

— Нет стремления у клуба попросить, чтобы игроки начали учить русский?

— Думаю, ноль целых ноль десятых шанса. Зачем просить то, что неисполнимо?

«Бакаев не смог перестроиться под игру «Зенита»

— Многие называют «Зенит» кладбищем талантов для русских игроков. Например, истории с Бакаевым и Коваленко.

— Это две разные истории. Коваленко молодой игрок, он безусловный талант. Саша заслужено перешел в одну из топовых команд после «Крыльев Советов». Думаю, ему нужно немного подождать. Тот же Алип, например, тоже ждал. Все кричали и говорили: «Когда же он уедет?». А сейчас играет на месте человека, который стоит очень дорого на европейском рынке. Думаю, что Коваленко не ошибся и всё будет нормально.

— Ходят слухи, что Коваленко отдадут в аренду для получения игровой практики. Это реально?

— Думаю, что маловероятно. У «Зенита» не такая большая обойма на данный момент.

— Уход Бакаева в ОАЭ — правильное решение?

— Думаю, просто другого варианта не было. Он понимал, что, скорее всего, не будет играть в «Зените».

— Почему у Бакаева не получилось заиграть в «Зените»?

— Он не смог перестроиться под игру команды. Она требует быстрой передачи мяча, необходимо думать наперед. Зелимхан очень часто получал мячи, но практически все его действия начинаются с обводок. А «Зенит» практически всегда играет в позиционных атаках. Следовательно, пространства и времени мало. И Бакаев часто терял мячи. Ему нужна игра на свободном пространстве. Может, даже в контратакующей команде, где он может на большом расстоянии по два-три человека обыгрывать.

— Нет опасения, что Коваленко может повторить его судьбу?

— Я бы их не сравнивал. Коваленко 20 лет. Думаю, что у него всё будет хорошо.

— Исходя из этих двух историй, не напрашивается ли вывод, что молодым игрокам не стоит идти в «Зенит»?

— Питерский клуб заинтересован в сильных футболистах. Чем раньше их купит, тем лучше. Игрок, с одной стороны, должен оценивать свои силы. С другой, «Реал» взял Тчуамени за €100 млн, и он просто год сидел. А сейчас играет. Рано или поздно таланты будут пробиваться в «Зените», если будут приобретаться. И Коваленко тоже в этом списке.

— «Зенит» имеет возможность «убить деньгами» молодого игрока. Как это влияет?

— Бакаев немолодой игрок. Его деньгами не убивали. Думаю, была такая же зарплата, как в «Спартаке». Коваленко… О нем слухов по городу не ходит. Всё нормально. Просто пока он проигрывает конкуренцию. В «Зените» очень сильные футболисты.

— Нужно ли вводить потолок зарплат?

— В нашей стране я в это не верю. Все будут его обходить. Тем или иным способом. Поэтому бессмысленно. Будут платить криво-косо, наличными, как угодно.

— Ренан стоит очень дорого. Вместо него играет Алип. Цена бразильца не растет.

— Естественно, не растет. Сергея Богдановича должно волновать, кто на поле выполнит лучше задачу. Пока это делает Алип.

— Есть понимание, что собой представляет Ренан?

— Мне он в целом нравится. Хотя, конечно, есть обрезы. Но у него есть все данные, чтобы стать суперзащитником.

— Вы вошли в состав правления «Зенита». Чем теперь занимаетесь, за что отвечаете?

— В принципе чем занимался, тем и занимаюсь. Моя ответственность — академия. Мы собираемся правлением клуба, обсуждаем вопросы разного характера. Не только спортивного. Заседаем каждую неделю.

«Называю такие переходы «ни денег, ни славы»

— Ваша цитата: «Я бы вкладывал в лучших российских игроков: Пиняева, Тюкавина, Захаряна». Были попытки приобрести кого-то из этого списка?

— Не знаю. Александр Иванович [Медведев] меня отругал, когда я это сказал. Сразу цены подлетели в три раза для «Зенита» (смеется). Может, разговоры какие-то были. Но я не могу точно вам сказать, поскольку не знаю. Александр Иванович же ведет переговоры, если и ведет.

— Тюкавин еще не подписал контракт с «Динамо».

— Молодец, ха-ха! Мне он интересен. Я недавно был на стажировке у Марцела Лички, он шутил, что Аршавин посмотрел на Тюкавина — и тот уже стоит не десять, а максимум миллион, исходя из того, как выглядит. Но это простые человеческие отношения. Если когда-нибудь клубы договорятся, это будет сделано не через меня.

— Как вы попали на стажировку к Личке в «Динамо»?

— После «Спартака» попросился к нему три дня походить на тренировки. Позвонил руководству «Динамо», мне разрешили. Посмотрел три тренировки, потом игру «Динамо» – «Факел». Я не участвовал в тренировочном процессе, только наблюдал и записывал, что меня интересовало.

— Пиняева постоянно сравнивают с вами. Видите сходство?

— Я уже говорил, что он мне больше напоминает Криштиану Роналду по силе. Физиологическое строение у него немножко другое. Он слева уходит в центр, вовремя расстается с мячом. Очень быстрый, крепкий. У меня не было такой скорости, как у него.

— Говорили, что Пиняев на старте этого сезона нервничал, терял мячи. С чем это может быть связано?

— Естественно, на каком-то отрезке времени ему будет сложнее. Соперники к нему приспосабливаются, готовятся. Ничего страшного, ему всего 18 лет. Я в его возрасте вышел 10 раз на замену по 30 минут, а он уже играет за сборную России. Волнообразно всё происходит у молодых. Даже у больших игроков за границей в молодом возрасте нет стабильности. Потому что тяжело психологически. Просто такой период. Я не вижу, чтобы он просел. Он играет в сборной. На поле он опасен.

— Захарян пока не имеет стабильной игровой практики в «Реале Сосьедад».

— Мне кажется, было понятно, что он будет сидеть. Потому что «Реал Сосьедад» обладает сильным составом, результаты у клуба хорошие. Вряд ли тренер сейчас будет его выпускать. Но, думаю, время придет. Хотя может получиться, как с Алексеем Миранчуком.

— Что делать в этой ситуации?

— По ситуации смотреть. Может быть, в другой клуб переходить, может быть, в Россию возвращаться. Понять, что делать, можно только находясь на месте. И то не всегда понятно, как правильно. Думаю, сейчас Арсен не испытывает стресс, всё в новинку. Другая страна, другая команда, Лига чемпионов. Думаю, пока ему всё нравится.

— Возможно, зимой Алексей Миранчук будет искать новую команду. Он вам интересен?

— Если бы это было раньше, я бы точно сказал, что надо брать. Сейчас уже были бы сомнения.

— Из-за игрового времени?

— На мой взгляд, он слишком статичен. Он много мячей получает стоя и пытается что-то сделать. В эпизоде он может разобраться — это никуда не делось и не ушло. Может быть, в России он будет играть по-другому. Но для современного футбола, мне кажется, он статичен.

— Многие российские игроки хотят уехать в Европу. Почему только у единиц получается заиграть? Пока мы видим лишь примеры Кузяева и Головина.

— Я просто не понимаю, зачем уезжать. Если бы они уезжали в команду, которая выше классом. Тот же «Локомотив» чем отличается от «Торино» или «Аталанты»?

— Чемпионат Италии. В нем выше конкуренция, интенсивность.

— И что? Я называю такие переходы «ни денег, ни славы». Слава в РПЛ? Здесь хотя бы деньги.

«Сборная России неинтересна»

— Перед матчем с Камеруном вы сказали, что не будете смотреть матч сборной России, потому что у вас был запланирован хоккей.

— Но внезапно хоккей оказался на час раньше. В месте, где я был, футбол показывали. Эпизоды я улавливал, но полного впечатления от матча нет. Но в моментах, которые видел, особенно в первом тайме, наши нормально играли. С Кенией не смотрел.

— Сборная России неинтересна?

— Нет. Потому что матчи не несут спортивного значения. А игроков, которые там выступают, я знаю и по чемпионату России.

— Есть тезис, что сборная России проводит такие матчи, чтобы показать требования, познакомить молодых игроков с командой.

— Когда будущее наступит — игроки, которые сейчас собираются, уже сами будут по телевизору смотреть сборную.

— Может быть, сборной России стоит поездить по регионам? Например, с той же Медиалигой сыграть?

— До Медиалиги я бы не опускался. А сыграл бы, например, матч сборной России против «Балтики». Это был бы праздник в городе — 100%. Если до Владивостока еще прокатиться, то, может быть, это было бы и лучше, чем матч с Кенией. Не худший вариант. Сборная существует для страны, и всем нам говорят, что матчи играются для народа. Было бы классно! Собрался бы целый стадион. Это был бы праздник! Даже если бы сборная играла в Санкт-Петербурге с «Зенитом», это было бы интересно.

— А вы не пробовали донести эту мысль РФС?

— Нет. Из интервью точно узнают об этом. Мне кажется, это было бы неплохой идеей, которую можно рассмотреть.

— Если бы вы сейчас были игроком, приняли бы приглашение в сборную России?

— Конечно. За сборную интересно играть.

«Весь спорт, не только футбол, пропитан политикой»

— Как на российском футболе отразились санкции?

— Наш футбол пострадал. Клубы лишились денег. Кто-то не может получить деньги за трансфер, ушли игроки. Сборные только сейчас стали выезжать в Бразилию, другие страны, чтобы проводить турниры. Наши дети не участвуют в европейских турнирах. Конечно, это всё наложит отпечаток.

— На сколько лет вперед?

— Всё зависит от сроков и от того, какие действия мы будем предпринимать внутри.

— Насколько сильно упал уровень чемпионата?

— Для меня он просел еще до этого. Давно.

— Достигнута ли низшая точка?

— Не знаю. Если завтра скажут, что легионерам нельзя играть, будет низшая точка.

— Многие болельщики будут рады приходить смотреть только на российских игроков. Такое мнение существует.

— Думаю, это будет недолго. Может быть, вначале, а потом посмотрят уровень футбола, и это не удовлетворит болельщиков. Плюс спонсоры уйдут. Если есть возможность приглашать сильных футболистов, надо это делать.

— Все футбольные чиновники утверждают, что футбол должен быть вне политики. Ситуация показывает обратное?

— Конечно. Сколько я живу и осознаю информацию, всегда говорили: «Спорт должен оставаться вне политики». Но сейчас весь спорт, не только футбол, пропитан политикой. Потому что это большие деньги и вливания спонсоров. А это, как правило, американские, английские, немецкие компании. Они диктуют свои условия.

— РФС в очередной раз поднимает тему возможного перехода в Азию. Недавно был Исполком, после которого сообщили, что будут проводиться консультации. Имеет ли это смысл?

— Вообще не представляю, как играть в Азии. Я бы туда не стремился. Не знаю, может быть, это неправильно, но я бы не рыпался.

— Почему?

— Там с нами не будут играть, например, Австралия или Япония. И что? Будем выступать до четвертьфинала без флага и гимна? Потом скажут играть без майки и трусов. Что мы будем делать? Хотя я понимаю индивидуальные виды спорта, где спортсмены не могут заработать денег в том же чемпионате России. Им сложнее. Но тебя будут угнетать до тех пор, пока ты угнетаешься. Надо один раз сказать: «Вот так или никак!». Но, с другой стороны, мне англичане рассказывали историю про Маргарет Тэтчер. Англичане не поехали на Олимпиаду, а бегун с нейтральным флагом выиграл золото. И она ему сказала: «Я тебя презираю как премьер-министр, но как англичанка я за тебя болела. Ты — молодец».