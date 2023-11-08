«Возможно, в шарфе «Спартака» Черчесову было теплее»

Самый статусный матч 14-го тура чемпионата России по футболу — московское дерби «Локомотива» и «Спартака» — завершился вничью 1:1. Обе команды из-за этого увязли в середине таблицы — на шестом и седьмом местах с одинаковым количеством очков, отставая на 10 баллов от лидирующего «Краснодара» и на восемь — от идущего вторым петербургского «Зенита».

Одним из ключевых кадровых решений главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля был выход в стартовом составе центрального защитника Никиты Чернова из-за отсутствия альтернатив на этой позиции в связи с травмами и дисквалификациями. Чернов в нынешнем чемпионате ни разу не играл с первых минут, лишь дважды выйдя на замену в концовках игр. При этом он регулярно выходил на поле в играх Кубка России, где, благодаря в том числе ему, красно-белые досрочно заняли первое место в «группе смерти» с московским «Динамо», «Краснодаром» и «Пари Нижний Новгород».

Но только в прошлом туре 27-летний футболист добился того, чтобы отыграть полный матч в РПЛ. В интервью «Известиям» Никита Чернов прокомментировал результат дерби с «Локо», борьбу за место в составе, а также поделился мнением о присутствии на игре бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова. В последние месяцы в СМИ распространяются слухи, что он сменит либо Абаскаля в «Спартаке», либо Михаила Галактионова в «Локомотиве». Сам Черчесов косвенно подыграл этим разговорам, сидя на трибуне во время первого тайма в шарфе «Локо», а после перерыва надев поверх него шарф «Спартака».

«Дерби можно взять за скобки — на него всегда по-особенному настраиваются»

— За счет чего удалось прорваться в основной состав в чемпионате после нескольких месяцев недоверия со стороны Абаскаля?

— Не знаю. (Улыбается.) Но, как видите, наверное, больше некого было выпускать на эту позицию. Один защитник остался, поэтому я использовал свой шанс. Посмотрим, что дальше будет.

— Вроде в обойме еще был Павел Маслов, который вообще не попал в заявку на дерби с «Локо». Он тоже травмировался?

— Ну да. У него какие-то проблемы были (после игры в интервью «РБ Спорт» Маслов сказал, что со здоровьем у него всё хорошо и он удивлен непопаданию в заявку на игру. — «Известия»).

— Чувствуете, что доказали Абаскалю свое право играть с первых минут в матчах чемпионата?

— Сложно сказать. Тренер будет решать. Вроде похвалил после игры. Дальше будем смотреть. Дома еще пересмотрю игру — может, увижу что-то новое, чего не увидел на поле. Всегда так делаю после матчей. Посмотрю какие-то хорошие и плохие моменты.

— Как повлияло на игру удаление в вашей команде Даниила Хлусевича незадолго до конца первого тайма?

— Безусловно, удаление повлияло. Нас меньше стало в атакующей группе. Хлус все-таки основополагающий игрок, который очень часто подключается к атакам, создает нам много пространства, проделывает большой объем работы. Нам его в любом случае не хватало. Но другие ребята взяли на себя его ответственность за ту позицию, на которой он играл. Поэтому справились. Зина (Антон Зиньковский. — «Известия») тот же справа в защите играл — молодец, не потерялся.

— Ничья в дерби с «Локо» — для вас успех или неудача?

— Ну, не знаю. Последние игры с «Локо» у нас хорошие были. Если не ошибаюсь, в последних четырех дерби с «Локомотивом» мы выиграли. Хотелось бы продлить нашу серию. Конечно, понятно, что «Локо» — это хорошая команда. И они обязательно будут создавать моменты у наших ворот. И эта красная карточка в любом случае повлияла. Хотя и после нее мы повели в счете и могли сохранить этот результат. Но потеряли концентрацию в одном моменте и позволили сопернику сравнять.

— Может быть, зря вы ссылаетесь на те четыре победы над «Локо» в прошлом сезоне? В чемпионате прошлой осенью вы обыграли этот клуб, когда он был в таком состоянии, что его только ленивый не обыгрывал. А февральские кубковые победы были одержаны над еще сырой командой, проводившей первые матчи в нынешнем составе.

— А какая разница? Дерби есть дерби. Дерби можно взять за скобки — на него всегда по-особенному настраиваются. И те четыре игры прошлого сезона у нас были более-менее равные.

«В конце сезона любое очко будет очень важным»

— Есть ощущение, что вы преодолели последствия проигрыша «Факелу» (0:2) туром ранее, что сейчас начнется для «Спартака» светлая полоса?

— Да всегда, после каждой игры мы хотим, чтобы дальше пошло еще лучше. Хотим всегда побеждать. Проиграли в Воронеже, потом в кубке проиграли «Краснодару» (2:3), теперь ничья с «Локо» (1:1). Конечно, хотелось бы больше очков набирать. Не знаю, надеюсь, в следующей игре с «Ростовом» всё будет хорошо.

— Сохраняете веру в то, что еще можно догнать лидирующие «Краснодар» и «Зенит»?

— Ну в смысле? Как без веры-то? (Улыбается.) Веру не отнять.

— Ну а холодный разум что подсказывает?

— Да то же самое. Разум подсказывает, что надо стараться на все 100%. Где-то побеждать на морально-волевых, когда игра не складывается, набирать очки в таких матчах, как с «Локомотивом», когда с красными карточками играем. Всё это нам потом идет в копилочку. В конце сезона любое очко будет очень важным.

— На дерби присутствовал Станислав Черчесов. В последние месяцы ходят слухи, что он возглавит «Локомотив» или «Спартак». Все обратили внимание, как во время первого тайма он сидел в шарфе «Локо», а после перерыва поверх него надел шарф «Спартака». Что означают эти знаки?

— Не знаю, я, когда играл, даже не смотрел на трибуны и не знал, где он сидит. (Улыбается.) Не знаю, что сказать.

— Но как думаете, ваш-то шарф он не просто так надел?

— Не могу сказать, что он хочет. (Смеется.) Может быть, шарф «Спартака» теплее был. Теплее ему в нем было, поприятнее. Не знаю. Не мое дело решать, в чем он будет сидеть.