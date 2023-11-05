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«При немцах сказал о шансах на первое место — теперь не загадываю»

Футболист «Локомотива» Даниил Куликов — о потенциале команды, дерби со «Спартаком» и борьбе за место в основе
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Полузащитник московского «Локомотива» Даниил Куликов в последние годы потерял место в основном составе. Лишь на этой неделе в домашнем матче Кубка России против казанского «Рубина» (3:0) он впервые в 2023 году сыграл официальный матч без замен. Хотя еще в 2020–2021 годах был твердым игроком основы и пользовался доверием тогдашнего главного тренера Марко Николича, что помогло команде выиграть Кубок России и бронзовые медали чемпионата страны.

В дальнейшем при Маркусе Гиздоле и других немецких тренерах и менеджерах, трудившихся в клубе в 2021–2022 годах, а затем и при нынешнем наставнике «железнодорожников» Михаиле Галактионове Куликов почти не играл.

В интервью «Известиям» он прокомментировал свое положение, оценил вероятность смены команды, высказался о потенциале нынешнего «Локомотива» и поделился ожиданиями от предстоящего московского дерби со «Спартаком».

— Насколько хватает сил отыграть матч с учетом почти полного отсутствия игровой практики в этом сезоне?

— Я считаю, что нет ничего тяжелого в этом. Просто надо выходить на поле и доказывать свою состоятельность при любом шансе.

— Но отсутствие игрового времени давит? Нет мысли попробовать уйти в аренду в зимнюю паузу или по окончании нынешнего сезона?

— Пока по будущему нет никакого ответа.

— Но в теории смена клуба возможна?

— Наверно, в жизни всё возможно.

— Но есть какие-то сроки, в течение которых вы готовы доказывать Галактионову свой уровень и после окончания которых будете искать другие варианты, если не попадете в основу?

— Всё зависит от меня. Если дают шансы и будут давать, надо ими пользоваться. А там уже всё зависит от тренера и руководства, от того, как они оценят мою игру.

— Галактионов объяснял, почему не видит вас в составе?

— Мы с ним на эту тему не разговаривали.

— Угнетает такое положение после того, как вам два с лишним года назад доверял Марко Николич и с вами в основе «Локомотив» взял последние свои медали и трофей?

— Так это уже прошлое — надо жить настоящим.

— Ну разве не хочется вернуть себе то положение?

— Очень хочется. Так что поживем — увидим. Буду прикладывать для этого все усилия.

— Что ждете от дерби со «Спартаком»?

— Настрой максимально серьезный. Дерби — это всегда особый накал и напряжение. Очень интересный матч предстоит.

— Сложно готовиться к такому нестабильному «Спартаку», который чередует победы с поражениями, постоянно проводит ротацию состава?

— Всё это можно разобрать. Особенно когда у тебя есть три–четыре дня между играми, как в нашем случае между матчами с «Рубином» и «Спартаком». Этого достаточно, чтобы понять все плюсы и минусы соперника. Так что разберем игру «Спартака» на теории и подготовимся к нему на 100%.

— На что нынешний «Локомотив» может претендовать в этом сезоне?

— Не буду загадывать. Так как раньше я говорил, что мы можем занять первое место. И не получилось. Но сейчас потенциал у «Локомотива» есть для решения серьезных задач.

— Про первое место вы при Николиче говорили?

— Нет, при немцах.

— Ну да. Это вы сильно промахнулись.

— Да, поэтому и не загадываю сейчас. У нас есть задачи — будем их выполнять. Мы можем добиться хороших результатов.

— А в немцев вы всерьез тогда верили? Вы ведь еще при них потеряли место в основе.

— Ну я их и не превозносил. Я верил в нашу команду, а не в немцев.

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