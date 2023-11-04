«Дзюба — легенда футбола. Мы все его слушаем и уважаем»

Самым статусным матчем предстоящего в выходные 14-го тура чемпионата России по футболу станет московское дерби «Локомотив» – «Спартак». Обе команды набрали одинаковое количество очков и застряли в середине таблицы, но отстают от первой тройки всего на два балла. От лидирующего «Краснодара» их отделяет восемь очков, от идущего вторым петербургского «Зенита» — шесть.

Между тем, на этой неделе «Локо» завершил на первой строчке в своей группе выступление на этапе Кубка России, разгромив в последнем туре дома казанский «Рубин» со счетом 3:0. Теперь плей-офф турнира подопечные Михаила Галактионова начнут с игр против калининградской «Балтики».

В интервью «Известиям» полузащитник «железнодорожников» Дмитрий Рыбчинский прокомментировал результаты своей команды и рассказал об ожиданиях от дерби со «Спартаком», влиянии лидера «Локомотива» Артема Дзюбы на коллектив и борьбе за место в основном составе.

— За счет чего так быстро решили исход матча с «Рубином»?

— Тренер настраивал нас очень серьезно. Потому что уже три предыдущих матча подряд не выигрывали. Настраивались на первое место в кубковой группе, с которого надо было выходить в плей-офф. И уже хотели сразу решить вопрос в первом тайме. Забили быстрый гол, и уже потом по накатанной поехало.

— С чем связано отсутствие побед в трех последних матчах чемпионата?

— Честно говоря, не могу ответить на этот вопрос. Соперники, наверно, разбирают нас. По-особенному настраиваются на «Локомотив». Поэтому такие проблемы. Хорошо, что в кубке выиграли достаточно матчей, включая последний с «Рубином». И уже настраиваемся на следующую игру со «Спартаком».

— Что ждете от дерби с ним?

— У нас в чемпионате таблица плотная. И в принципе матч со «Спартаком» будет сложный. Надо будет выходить с предельной отдачей — это и так всем понятно. Надо с максимальным настроем отыграть от первой до последней минуты.

— Может быть, странный вопрос, но то, как «Спартак» в последнее время проваливает матчи, проигрывая «Крыльям Советов» (0:4) и «Факелу» (0:2), не расслабляет вас перед дерби с красно-белыми?

— Нет, ни в коем случае. «Спартак» всегда есть «Спартак». Сильная команда. Хорошая команда. Поэтому о недооценке вообще речи идти не может. Так что будем максимально настраиваться и разбирать игру соперника, как делаем это всегда. Тренер нам подскажет, что нам надо будет делать.

— А как разбирать нынешний «Спартак», если его главный тренер Гильермо Абаскаль постоянно проводит ротацию состава, принципы которой со стороны очень трудно понять?

— Я не знаю — не ко мне вопрос. (Улыбается.) Тренер нам скажет, что делать.

— Чувствуется особый настрой Артема Дзюбы против своего родного клуба, который с ним в свое время со скандалом расстался?

— Да все будут на «Спартак» настраиваться — не только Дзюба. Вся команда у нас хочет победить.

— Дзюба сильно влияет на атмосферу в команде?

— Артем Дзюба — это в принципе легенда футбола, можно так сказать. Поэтому понятно, что он на нас очень сильно влияет. Нам он помогает в команде — и молодым, и немолодым. Помогает своим авторитетом. Мы все его слушаем и уважаем.

— Вы работали с Галактионовым в молодежной сборной России и в «Пари Нижний Новгород» в первой половине прошлого сезона. Тогда он старался играть в комбинационный футбол. Наличие Дзюбы сильно меняет его тактику, приходится больше играть навесами на Артема?

— Понятно, что, когда он на поле, у нас есть опция на него сыграть. Но и другие свои заготовки тоже есть.

— На Галактионова сильно влияет наличие Дзюбы?

— Я бы не сказал, что мы только на Дзюбу играем. Стараемся и низом выходить в атаки. А там уже по ситуации решаем, каким образом действовать на поле.

— Вы редко попадаете в основу «Локомотива» в этом сезоне в чемпионате, хотя вам в свое время постоянно доверял Марко Николич в 2020–2021 годах, и год назад Галактионов в «Нижнем». Сильно давит такая ситуация?

— Футбол — это всегда конкуренция. Ее никто никогда не отменял. Всегда так будет, поэтому нужно своей работой доказывать тренерскому штабу и себе, что достоин выходить на поле.

— На что рассчитывает «Локо» в чемпионате? Места в тройке будет достаточно или рассчитываете догнать и перегнать лидирующие «Краснодар» с «Зенитом»?

— Понятно, что мы стремимся в тройку. Но и побороться за чемпионство хотелось бы — просто не надо сейчас на этом акцент делать. Надо идти от игры к игре и настраиваться на каждый следующий матч.

— Есть ощущение, что тяжело будет набирать очки с командами вроде «Оренбурга» и «Пари Нижний Новгород», которые вы, если и обыгрываете, то с большим трудом?

— Я думаю, да, есть такое ощущение. Потому что команды более оборонительные. Они обороняются позиционно — такие вскрывать тяжело.

— И как это делать? Они же не начнут играть с вами в открытый футбол.

— Будем работать. (Улыбается.)

— Как?

— Мне вам теорию сейчас провести?

— Ну да.

— Тренер скажет, что делать.

— Перескажите потом его слова?

— Хорошо, обязательно вам потом перескажу.