Реклама
Прямой эфир
Общество
Правительство ввело особый порядок воинского учета для заключенных
Мир
СМИ сообщили о гибели 20 человек в результате удара по зданию школы в Газе
Мир
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $125 млн
Общество
Путин заявил о важности изучения правил дорожного движения в школе
Интернет и технологии
Роскомнадзор прокомментировал информацию о возвращении TikTok в Россию
Общество
Сальдо назвал удар по Чаплинке свидетельством бесчеловечности ВСУ
Мир
В ЦАХАЛ удар по машине скорой помощи объяснили ее связью с ХАМАС
Мир
Россия и Мьянма проведут совместные военно-морские учения
Общество
Минюст РФ добавил в реестр иноагентов пять человек
Общество
Меликов призвал жителей Дагестана не давать манипулировать собой
Культура
Стала известна дата продажи мемуаров Бритни Спирс в России
Общество
Очередь выстроилась за браслетами для покупки билетов на «Щелкунчик»
Мир
Лидер «Хезболлы» Насрулла не исключил полномасштабной войны на ливанском фронте

«Дзюба — легенда футбола. Мы все его слушаем и уважаем»

Футболист «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский — о влиянии главной звезды команды, предстоящем дерби со «Спартаком» и борьбе за место в основном составе
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самым статусным матчем предстоящего в выходные 14-го тура чемпионата России по футболу станет московское дерби «Локомотив» – «Спартак». Обе команды набрали одинаковое количество очков и застряли в середине таблицы, но отстают от первой тройки всего на два балла. От лидирующего «Краснодара» их отделяет восемь очков, от идущего вторым петербургского «Зенита» — шесть.

Между тем, на этой неделе «Локо» завершил на первой строчке в своей группе выступление на этапе Кубка России, разгромив в последнем туре дома казанский «Рубин» со счетом 3:0. Теперь плей-офф турнира подопечные Михаила Галактионова начнут с игр против калининградской «Балтики».

В интервью «Известиям» полузащитник «железнодорожников» Дмитрий Рыбчинский прокомментировал результаты своей команды и рассказал об ожиданиях от дерби со «Спартаком», влиянии лидера «Локомотива» Артема Дзюбы на коллектив и борьбе за место в основном составе.

— За счет чего так быстро решили исход матча с «Рубином»?

— Тренер настраивал нас очень серьезно. Потому что уже три предыдущих матча подряд не выигрывали. Настраивались на первое место в кубковой группе, с которого надо было выходить в плей-офф. И уже хотели сразу решить вопрос в первом тайме. Забили быстрый гол, и уже потом по накатанной поехало.

— С чем связано отсутствие побед в трех последних матчах чемпионата?

— Честно говоря, не могу ответить на этот вопрос. Соперники, наверно, разбирают нас. По-особенному настраиваются на «Локомотив». Поэтому такие проблемы. Хорошо, что в кубке выиграли достаточно матчей, включая последний с «Рубином». И уже настраиваемся на следующую игру со «Спартаком».

«Лучшие белорусские клубы в РПЛ боролись бы за выживание»
Футболист «Оренбурга» Юрий Ковалев — об идее Минспорта РФ добавить в чемпионат России команды из соседней страны и результатах своего коллектива в нынешнем сезоне

— Что ждете от дерби с ним?

— У нас в чемпионате таблица плотная. И в принципе матч со «Спартаком» будет сложный. Надо будет выходить с предельной отдачей — это и так всем понятно. Надо с максимальным настроем отыграть от первой до последней минуты.

— Может быть, странный вопрос, но то, как «Спартак» в последнее время проваливает матчи, проигрывая «Крыльям Советов» (0:4) и «Факелу» (0:2), не расслабляет вас перед дерби с красно-белыми?

— Нет, ни в коем случае. «Спартак» всегда есть «Спартак». Сильная команда. Хорошая команда. Поэтому о недооценке вообще речи идти не может. Так что будем максимально настраиваться и разбирать игру соперника, как делаем это всегда. Тренер нам подскажет, что нам надо будет делать.

— А как разбирать нынешний «Спартак», если его главный тренер Гильермо Абаскаль постоянно проводит ротацию состава, принципы которой со стороны очень трудно понять?

— Я не знаю — не ко мне вопрос. (Улыбается.) Тренер нам скажет, что делать.

— Чувствуется особый настрой Артема Дзюбы против своего родного клуба, который с ним в свое время со скандалом расстался?

— Да все будут на «Спартак» настраиваться — не только Дзюба. Вся команда у нас хочет победить.

— Дзюба сильно влияет на атмосферу в команде?

— Артем Дзюба — это в принципе легенда футбола, можно так сказать. Поэтому понятно, что он на нас очень сильно влияет. Нам он помогает в команде — и молодым, и немолодым. Помогает своим авторитетом. Мы все его слушаем и уважаем.

— Вы работали с Галактионовым в молодежной сборной России и в «Пари Нижний Новгород» в первой половине прошлого сезона. Тогда он старался играть в комбинационный футбол. Наличие Дзюбы сильно меняет его тактику, приходится больше играть навесами на Артема?

— Понятно, что, когда он на поле, у нас есть опция на него сыграть. Но и другие свои заготовки тоже есть.

«Мы с Дзюбой взаимно протянули руку помощи»
Председатель СД «Локомотива» Юрий Нагорных — о претензиях к главной звезде клуба, деньгах на трансферы и доверии Галактионову

— На Галактионова сильно влияет наличие Дзюбы?

— Я бы не сказал, что мы только на Дзюбу играем. Стараемся и низом выходить в атаки. А там уже по ситуации решаем, каким образом действовать на поле.

— Вы редко попадаете в основу «Локомотива» в этом сезоне в чемпионате, хотя вам в свое время постоянно доверял Марко Николич в 2020–2021 годах, и год назад Галактионов в «Нижнем». Сильно давит такая ситуация?

— Футбол — это всегда конкуренция. Ее никто никогда не отменял. Всегда так будет, поэтому нужно своей работой доказывать тренерскому штабу и себе, что достоин выходить на поле.

— На что рассчитывает «Локо» в чемпионате? Места в тройке будет достаточно или рассчитываете догнать и перегнать лидирующие «Краснодар» с «Зенитом»?

— Понятно, что мы стремимся в тройку. Но и побороться за чемпионство хотелось бы — просто не надо сейчас на этом акцент делать. Надо идти от игры к игре и настраиваться на каждый следующий матч.

— Есть ощущение, что тяжело будет набирать очки с командами вроде «Оренбурга» и «Пари Нижний Новгород», которые вы, если и обыгрываете, то с большим трудом?

— Я думаю, да, есть такое ощущение. Потому что команды более оборонительные. Они обороняются позиционно — такие вскрывать тяжело.

Спортивные выходные с «Известиями»
Центральные матчи РПЛ и КХЛ, финиш теннисного «Мастерса» в Париже, чемпионат Европы по дзюдо и другие события

— И как это делать? Они же не начнут играть с вами в открытый футбол.

— Будем работать. (Улыбается.)

— Как?

— Мне вам теорию сейчас провести?

— Ну да.

— Тренер скажет, что делать.

— Перескажите потом его слова?

— Хорошо, обязательно вам потом перескажу.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023