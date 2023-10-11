«Мы с Дзюбой взаимно протянули руку помощи»

Ровно год с момента кардинальных кадровых перемен в жизни ФК «Локомотив» исполнится 14 октября. Тогда Александра Плутника на посту председателя совета директоров сменил Юрий Нагорных. Несколькими днями ранее железнодорожники уволили спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Цинбауэра. В итоге завершился так называемый немецкий проект, когда группа менеджеров из Германии во главе с Ральфом Рангником при поддержке Плутника зашла в клуб. При гигантских трансферных вливаниях они кардинально поменяли состав команды, избавившись от игроков, ранее выигравших несколько трофеев и медалей в чемпионате и Кубке России.

Рангник ушел еще в конце 2021 года, получив предложение стать главным тренером «Манчестер Юнайтед», а большинство его менеджеров покинули клуб после 24 февраля 2022 года. При Нагорных на ключевых должностях остался только генеральный директор клуба Владимир Леонченко. В зимнюю паузу прошлого сезона главным тренером стал Михаил Галактионов. Сразу вслед за ним клуб подписал ряд статусных и игроков — нападающего Артема Дзюбу, вратаря Илью Лантратова, полузащитников Сергея Пиняева и Максима Глушенкова. Летом к ним добавились защитник Илья Самошников, нападающие Владислав Сарвели и Тимур Сулейманов, а также вернувшийся из аренды в «Ростов» защитник Александр Сильянов.

В результате в прошлом сезоне команда, оказавшаяся при немецком менеджменте на грани вылета из РПЛ, поднялась с 14-го на восьмое место в чемпионате. А в нынешнем розыгрыше стартовала неудачно. И в сентябре пошли слухи о возможной замене Галактионова на уволенного в июле из венгерского «Ференцвароша» Станислава Черчесова, который тогда посетил проигранный «Локомотивом» домашний матч с «Оренбургом» (0:2) и смотрел его в одной ложе с Нагорных.

Но затем после нескольких ярких побед железнодорожники улучшили свои позиции — вышли из группы в Кубке России, а в чемпионате после 11 туров идут четвертыми в двух очках от второго места. В интервью «Известиям» Юрий Нагорных прокомментировал нахождение рядом с собой Черчесова, выразил доверие Галактионову, оценил роль Дзюбы в успехах «Локо» и его медийную активность, а также оценил критические высказывания влиятельного агента Вадима Шпинева в адрес Леонченко и заверил, что зимой будут деньги на трансферы.

— Сентябрьский матч с «Оренбургом» вы смотрели, находясь в одной VIP-ложе со Станиславом Черчесовым. Он не сказал вам, когда в следующий раз посетит Черкизово?

— Мы всегда рады Станиславу Саламовичу в Черкизово.

— То есть вы не считаете проблемой, когда руководство клуба находится рядом с известным и безработным тренером при наличии Галактионова в качестве действующего главного тренера «Локомотива»?

— А почему мы не можем с ним находиться рядом? У нас есть действующий главный тренер. В чем проблема?

— Потому что общественность это может воспринимать как переговоры с потенциальным новым главным тренером. Возможно, и в команде начнутся такие разговоры.

— В соседней ложе у нас находятся Борис Игнатьев и Михаил Гершкович.

— У них есть шансы возглавить «Локомотив»?

— Это вы мне ответьте на вопрос: почему у нас не может находиться Станислав Саламович (улыбается)?

— Гершкович и Игнатьев очень давно не тренируют, а Черчесов всего три месяца назад был уволен из предыдущего своего клуба и явно не собирается завершать тренерскую деятельность.

— Ну хорошо... Он был на наших матчах и будучи главным тренером сборной России.

— Поэтому тогда и не было вопросов — у него была должность, с которой вряд ли бы он захотел уходить в «Локомотив» или любой другой клуб РПЛ.

— Совершенно точно мы не будем запрещать Станиславу Саламовичу приходить на матчи «Локомотива» и получать удовольствие от просмотра игры нашей команды.

— Он не предлагал «Локомотиву» свои услуги как главного тренера?

— Нет. Никаких переговоров. Никаких предложений мы не получали. И, естественно, сами не начинали. У нас есть главный тренер. Мы ему доверяем. И свою работу мы связываем с Михаилом Галактионовым.

— Через несколько дней после матча с «Оренбургом» Черчесов посетил эфир канала «Матч ТВ», где на вопрос о наличии планки требований по поводу возможной следующей работы, ответил: «Сегодня определенная команда может быть на восьмом месте, а если есть потенциал роста и понимание того, что они хотят и как, тогда можно всё что угодно делать, потому что всё делают люди». Вас не смущает, что про команду на восьмом месте он сказал именно в тот момент, когда на восьмом месте был «Локомотив»?

— Мне тоже не нравилось, что мы на восьмом месте. Поэтому человек имеет право высказываться так, как он считает нужным.

— Вам это не показалось намеком на возможное сотрудничество с вами?

— Абсолютно нет.

— Агент Вадим Шпинев уже несколько раз жестко высказывался о Владимире Леонченко. Сначала говорил, что из-за него чуть не сорвался трансфер Тимура Сулейманова. Потом грозился, что Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов не продлят контракт с «Локо», пока в нем работает Леонченко. Наконец, заявил, что клубу «попрет», как только он расстанется с нынешним генеральным директором.

— Я хочу сказать, что Владимир Леонченко сегодня — генеральный директор клуба. Действующий. И он работает. Вадим Шпинев выполняет свою задачу, выполняет свою работу как агент игроков. Ну использует такие приемы для того, чтобы побудить менеджмент клуба к каким-то более активным действиям. Это правила взаимодействия такие. Может быть, порой кажущиеся не совсем корректными, но они существуют внутри футбольной индустрии, субъектами которой являются агенты и клубы. Никаких проблем в этом не вижу.

— Если Шпинев пойдет до конца в своих обещаниях и до лета следующего года Миранчук с Жемалетдиновым не продлят контракты, это будет катастрофой для «Локомотива»?

— Я не хочу сейчас комментировать подобный сценарий. И Антон, и Рифат много лет играют в «Локомотиве». Они — часть «Локомотива», часть нашей современной истории. Мы с ними одерживали победы — и в чемпионате России, и в Кубке России. Вместе были в сложных ситуациях. Вместе из этих ситуаций выкарабкивались. Даже, знаете ли, комментировать эту историю не хочу.

— «Локомотив» в межсезонье героически вернул из «Ростова» Александра Сильянова, хотя прошлое руководство отдавало его туда с правом выкупа. С учетом того что защитник почти не выходил на поле в первые два месяца сезона и лишь недавно стал постоянно играть, не пожалели на каком-то этапе, что приложили столько усилий для его возвращения?

— Я думаю, что для любого человека, разбирающегося в футболе, абсолютно понятно, что Сильянов — сильный защитник, сильный игрок. Он тоже часть «Локомотива» — это наш воспитанник. И в последних играх, когда тренер ему доверяет играть практически весь матч, мы видим, насколько это сильный футболист.

— Считаете выгодными для «Локомотива» те условия, на которых Вильсон Изидор ушел в «Зенит»?

— Они нас устраивают. Это хорошая сделка. Мы не только полностью компенсируем те расходы, которые понесли с приобретением Вильсона, но и имеем определенную прибыль.

— Прибыль по отношению к трансферной сумме, за которую он переходил в «Локо» два года назад?

— Да.

— Те варианты в Европе, которые были у Изидора, были менее выгодными для клуба?

— Они были значительно менее выгодными для клуба.

— Дело было только в этом? Или сказались еще потенциальные трудности с переводами средств со стороны «Марселя» или «Метца»?

— Нет, вопрос только в сумме. Вы мне сами задали бы вопрос, почему мы заключили контракт на продажу или аренду игрока с худшими условиями, чем мы его приобрели (улыбается). Был бы такой вопрос?

— Был бы, конечно.

— Вот я вам и отвечаю.

— Тут контекст другой. Одно дело, когда намеренно выбраны худшие условия, а другое, когда другого выхода нет.

— Намеренно худшие условия мы точно выбирать не будем.

— Я к тому, что если бы вас пугали возможные проблемы с переводами средств от «Марселя» или «Метца», то трансфер Изидора в «Зенит» был бы понятен даже при менее выгодных условиях. Денег меньше, но они хотя бы гарантированно поступят в кассу «Локо».

— Нет, проблем с платежами нет. Потому что за трансфер Алексиса Бека-Бека в «Ниццу» мы полностью получили те средства, которые были предусмотрены договором между клубами.

— А вообще с кем-либо были проблемы при внешних трансферах, пусть у вас их и не так много произошло в последний год?

— С определенными европейскими странами есть некоторые сложности. Но не с Францией.

— Аренда Тимура Сулейманова из «Пари Нижний Новгород» до конца сезона подразумевает обязательный его выкуп, если он достигнет определенных личных показателей?

— Есть определенные условия, при которых мы должны выкупить его контракт. Я думаю, что он эти условия выполнит. И мы это с удовольствием сделаем.

— Если вы не уволили Галактионова, когда «Локомотив» был в середине таблицы, то вряд ли недовольны результатом, когда команда в районе первой тройки чемпионата. А качество игры вас устраивает?

— Пока не по всем линиям и не во всех матчах, но это нормально. Клуб работает. Вы видите, что качество улучшается относительно первых матчей РПЛ и Кубка России в этом сезоне. Находимся в хорошем поступательном движении. Это важно.

— Вас не раз спрашивали про медийную активность Артема Дзюбы в его шоу с Леонидом Слуцким на YouTube. Не смущает, что эта активность работает только на самого Артема и его друга, а не на «Локомотив», который ему платит зарплату и зимой протянул руку помощи, когда он был без работы?

— Наверно, мы взаимно протянули руку помощи. Потому что Артем оказал очень большую помощь в сложной ситуации, в которой находился «Локомотив». Мы были на 14-м месте. И я думаю, у Дзюбы тоже был определенный риск. Тем не менее мы договорились вместе из этой ситуации выйти. И вышли. Поэтому к Артему нет никаких претензий по его основной деятельности как игрока нашей команды.

— Вам не кажется, что, подписывая его, вы покупали его контракт не только как спортсмена, но и как медийного лица, и побочная деятельность тоже должна работать на «Локомотив»?

— Мы не покупали его контракт (Дзюба пришел в «Локомотив» свободным агентом. — «Известия»).

— Хорошо, покупали его услуги, когда подписывали с ним контракт.

— Мы с ним договорились о совместной работе. И я считаю, что на сегодняшний день эти наши с ним договоренности выполняются с обеих сторон. Артем в определенном смысле уникальный человек. Не только как футболист. Не зря он получил звание самого медийного игрока РПЛ. Такие люди, такие спортсмены продвигают вид спорта, интерес к футболу. Наверно, в отдельных ситуациях определенные люди предъявляют к нему претензии. Но в целом Дзюба только увеличивает интерес к футболу в нашей стране.

— На последнем заседании совета директоров обсуждался бюджет ФК «Локомотив» на следующий календарный год?

— Нет. У нас было рабочее обсуждение по поводу текущих проблем нынешнего года.

— Что за проблемы?

— У каждого же хозяйствующего субъекта есть какие-то вопросы. Корректировки бюджета, изменения. Поэтому было абсолютно проходное заседание.

— Правда, что залатаны еще не все финансовые дыры, оставшиеся от предыдущего руководства?

— Нет, это неправда. У нас сбалансированный бюджет. Мы не имеем никаких долгов, не имеем никаких кредитов и долгосрочных финансовых обязательств. Сегодня клуб находится в абсолютно здоровой финансовой ситуации.

— Есть понимание, какую сумму РЖД выделит ФК «Локомотив» на 2024 год?

— Финансовые вопросы еще решаются, поэтому пока не могу ответить на этот вопрос.

— Примерно понимаете, будет он снижен или останется на нынешнем уровне?

— Надеемся, что сумма будет не меньше, чем на 2023 год.

— Спортивный директор «Локомотива» говорил, что летом у клуба был нулевой трансферный бюджет.

— В этой ситуации профессионализм менеджеров должен проявляться особенно. Я считаю, что летние приобретения Сулейманова, Самошникова и Сарвели команду усилили.

— Ближайшей зимой, а затем и летом руки у менеджеров «Локо» еще больше развяжутся?

— Будет новый бюджет, новый финплан. Мы, безусловно, какие-то средства на трансферы будем иметь. Что-то нам придет от продажи игроков.

— То есть трансферный бюджет будет не нулевой?

— Конечно.