«Готов ли вытеснить Дзюбу? Вы хотите, чтобы мы поссорились?»

После тяжелого старта сезона футболисты московского «Локомотива» набрали ход и уже находятся на третьем месте в чемпионате России, на шесть очков отставая от лидирующего «Краснодара». А на этой неделе железнодорожники вышли на первую строчку и в своей группе Кубка России, за тур до конца обеспечив себе участие в плей-офф «Пути РПЛ». Последние успехи совпали с сентябрьским приходом в команду из «Пари НН» нападающего Тимура Сулейманова — воспитанника «Локо», в 2020 году дебютировавшего в составе железнодорожников в РПЛ, а затем ушедшего в «Нижний». Там он успешно провел первую часть прошлого сезона, когда командой руководил нынешний главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов, с которым 23-летний форвард пересекался и в молодежной сборной России.

В интервью «Известиям» Сулейманов раскрыл подробности перехода в «Локо», особенностях работы с Галактионовым и взаимоотношениях с главной звездой красно-зеленых Артёмом Дзюбой — вместо него Тимур выходил на замену в концовках последних матчей чемпионата (против «Зенита» (2:1) и «Пари НН» (1:0)) и ему же уступал место на поле в ходе кубковой встречи с «Ростовым» (3:1).

— Насколько неожиданным для вас стал переход в «Локомотив»?

— Не сказал бы, что он был неожиданным. Для меня совершенно не тяжело было решиться перейти, поскольку я был в этой команде раньше, дебютировал в ее составе в РПЛ. Многих ребят в ней знал. И с тренером был знаком — знаю его требования. Конечно, это было тяжело для моего агента. Но ничего, он справился. И переход состоялся.

— А интерес «Локомотива» неожиданным не стал?

— Ну я не просто так работал всё это время. На всю силу выкладывался. И, конечно, при Михал Михалыче у меня карьера пошла выше — взлетела, так сказать. И Михал Михалыч к себе забрал.

— В ноябре прошлого года, когда «Пари НН» в последнем матче под руководством Галактионова обыграл дома «Ахмат» (3:2), я вас спросил, пойдете ли вы за ним в «Локо». А вы тогда ушли от ответа.

— Ну получается, вы были правы (смеется). Пошел. К счастью.

— В «Локо» у Галактионова как-то поменялся стиль работы?

— Нет, абсолютно никак. Столь же требовательный, как и в «Нижнем», и в молодежной сборной России. И требования у него такие же: побольше интенсивности, надо жестко играть.

— А система игры изменилась? Всё-таки качество игроков уже другое — с такими звездами, как Дзюба, он раньше не работал.

— Конечно, качество игроков другое. Но и спрос больше.

— Есть в команде зависимость от Дзюбы как от ярко выраженного лидера, которого не было в «Пари НН»?

— Ну это не моё дело. Когда я переходил в «Локомотив», знал об этом — о том, что приезжаю сюда не первым номером. Понимал, что буду конкурировать с Дзюбой. Но у нас с Тёмой хорошие отношения. Мы шутим постоянно, тренируемся вместе. У меня нет никакого негатива от того, что он играет, а я нет. Он очень сильный футболист. И всё всем доказал своей игрой. Бывают, конечно же, моменты на тренировках, когда Дзюба мне подсказывает, что и как делать, — это для меня большой опыт.

— Вы говорите, что шутите с ним постоянно. А какие это шутки?

— Ну что значит какие? Я их что, запоминаю что ли? (Смеется.) Мне-то что их запоминать? Я по-своему шучу, он — по-своему. Но часто бывает, что Тёма шутит и надо мной, и над командой. Он очень хорошо поддерживает атмосферу в коллективе.

— Готовы вытеснить его из состава?

— Это такой не очень хороший вопрос. Вы хотите, чтобы мы в команде поссорились, что ли? (Улыбается.)

— Ну хорошо. А совместный ваш выход на поле реален?

— Это уже дело тренера. Я же не могу сказать: «Тём, давай вместе выйдем!»

— На тренировках Галактионов пытался наигрывать вас вместе, в два нападающих? Или пока всё в рамках нынешней схемы, при которой либо вы меняете Дзюбу по ходу матча, либо он вас?

— Пока всё в рамках нынешней схемы. Этому и следуем.

— «Локо» сейчас в верхней части таблицы. Есть особые эмоции от того, что выходите на поле в составе команды, которая борется за трофеи и медали, а не выживание?

— У меня уже был такой опыт, когда выходил на замены за «Локомотив» в прошлое пришествие. Тогда мы выиграли серебряные медали. Хотя понятно, что ситуация иная. Нет, на самом деле эмоции большие от того, что снова выхожу в форме родного клуба на его домашнем стадионе при своих болельщиках. Мечтал об этом, когда был в академии «Локомотива», выходил за «Казанку» (бывший фарм-клуб «Локо». — «Известия»). Теперь хочу помочь ему добиться больших побед. Но благодарен я и «Пари НН» — клубу, который в меня поверил, дал возможность проявить себя на уровне Премьер-лиги, доказать, что я могу играть в ней.