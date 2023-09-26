Главной сенсацией прошедшего девятого тура чемпионата России по футболу стала выездная победа московского «Локомотива» над петербургским «Зенитом» (2:1). Железнодорожники не выигрывали у сине-бело-голубых с 1 октября 2019 года, когда дома минимально взяли верх (1:0). А последний успех красно-зеленых на стадионе в Северной столице случился в ноябре 2017 года, когда разгром хозяев со счетом 3:0 стал одним из ключевых факторов, позволивших клубу взять золото чемпионата России, которое после этого в течение пяти лет забирает только питерская команда.

Новая победа особенно ценна тем, что «Локо» крайне тяжело начал нынешний сезон. Туром ранее подопечные Михаила Галактионова проиграли дома «Оренбургу» (0:2), а до этого даже в победных и ничейных матчах показывали нелучшее качество игры.

В интервью «Известиям» защитник «Локомотива» Лукас Фасон прокомментировал критику игры команды, оценил вероятность получения российского паспорта, рассказал о роли Артема Дзюбы в коллективе и поведал о последствиях тяжелой травмы, полученной летом 2022 года после первых матчей за «Локо», из-за которой 22-летний бразилец пропустил почти весь прошлый сезон.

«Этот сезон обещает быть крайне боевитым и интересным»

— Идя в раздевалку после финального свистка, вы обнимались с Артемом Дзюбой и что-то выкрикивали. Что обсуждали?

— Он подшучивал и подбадривал. Говорил, что мы все вместе здорово сыграли, что отличная игра выдалась.

— У вас с ним такие хорошие отношения?

— Дзюба вообще всегда поддерживает микроклимат в команде. Он постоянно на позитиве, всё время шутит, улыбается. И как игрок очень хорошо действует на поле, принося пользу команде. Дзюба очень важен для «Локомотива» — и на поле, и за его пределами.

— Он впервые после своего прошлогоднего ухода из «Зенита» сыграл против него в гостях. А за «Зенит» выступил Вильсон Изидор, который всего две недели назад неожиданно перешел туда из «Локо». Было принципиально обыграть питерцев?

— Нет. Матч для нас был, конечно, важный. Матч национального первенства против принципиального соперника. Но факт недавнего перехода Изидора в «Зенит» никак не сыграл в плане нашей мотивации и заряженности. Мы просто вышли и сыграли на пределе своих возможностей. И за счет этого одержали победу.

— В этом чемпионате у «Локо» постоянно разные сочетания в центре обороны. Вы, Егор Погостнов, Евгений Морозов, Иван Кузьмичев успели выйти в стартовом составе, и почти не было матчей, когда сочетания не менялись. Как это сказывалось на вашей игре?

— Эти решения принимает тренер. Мы здесь для того, чтобы биться за место в составе и помогать команде, чтобы была здоровая конкуренция.

— При этом против «Зенита» «Локомотив» значительно лучше отыграл в защите. Были какие-то изменения по сравнению с прошлыми играми?

— В плане обороны каких-то существенных изменений не было. Просто вышли и сыграли в полную мощь, были более заряженными на игру. Если брать предыдущий матч с «Оренбургом», то по сравнению с ним мы против «Зенита» просто смогли лучше выступить в целом как команда.

— По этой игре чувствуется, что с этим «Зенитом» можно бороться за чемпионство?

— Конечно, можно и нужно составить конкуренцию питерцам. И у нашей команды есть свои качества и сильные стороны, чтобы это сделать. Другие соперники тоже очень хороши. Этот сезон обещает быть крайне боевитым и интересным.

«Лучше всех знаком с Густаво Мантуаном — играли друг против друга в Бразилии»

— Вы окончательно преодолели последствия тяжелой травмы, из-за которой пропустили почти весь прошлый сезон?

— До сих пор восстанавливаюсь. Потому что очень много времени провел без футбола, выбыл на долгий срок. И это в первую очередь психологически оказывает очень сильное влияние. Поэтому до сих пор еще прихожу в себя, но с каждым разом мне становится всё лучше и лучше.

— Сколько нужно времени, чтобы вы начали выходить на поле в своем лучшем состоянии?

— Не знаю. От игры к игре будем идти и смотреть.

— Летом и в начале сентября «Локомотив», даже когда набирал очки, демонстрировал игру нелучшего качества. Во многом команде везло, когда она уходила от поражений в матчах с «Крыльями Советов» (1:1) и «Краснодаром» (1:1). Сейчас чувствуете, что «Локо» уже гораздо лучше играет?

— Так всегда бывает в футболе: когда команда терпит поражения или вничью играет, все сразу начинают ее критиковать. Говорить: вот так-сяк, качества нет, игры нет. Как только одержишь победу — сразу всё хорошо, всё здорово! Поэтому нужно просто нормально относиться к критике, не зацикливаться на этом и продолжать работу.

— Вам интересно противостояние с «Зенитом» из-за большого количества ваших соотечественников в его составе?

— Я из них лучше всех знаком только с Густаво Мантуаном, поскольку играли друг против друга в Бразилии и в юношескую сборную нас вместе вызывали. Но победить «Зенит» интересно само по себе. Это большой клуб, который уже несколько лет доминирует в чемпионате России. Тем более мы предыдущий матч провели нелучшим образом. И хотели реабилитироваться перед нашими болельщиками.

— «Зенит» сильно изменился с уходом Малкома?

— Я так не могу сказать, потому что не играл против него: я был травмирован, когда «Локомотив» проводил оба матча против «Зенита» с Малкомом в составе. Но не зря сейчас многие задают такие вопросы. Этот игрок делал разницу для своей команды и в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата. Поэтому Малком, безусловно, был значимой фигурой для «Зенита».

— В этом году Клаудиньо получил российский паспорт. Вы не собираетесь в будущем также обрести гражданство нашей страны, как это делает немало легионеров?

— Ну я не знаю. Здесь, в России, нужно достаточно много времени прожить, чтобы вообще начинать об этом думать.

— А если проживете столько времени?

— Посмотрим. Пока рано об этом говорить.

— «Локомотив» способен бороться за чемпионство в этом сезоне?

— Конечно, шансы есть! Мы верим в себя и хотим побороться за золото! Главное — всё время показывать такую же игру, как против «Зенита».