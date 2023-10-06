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«На поле как на праздник выхожу»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук — об игровой практике в основе, качестве игры при новом главном тренере и любимом месте в США
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Футболисты московского «Динамо» в нынешнем чемпионате России выступают пока крайне нестабильно, чередуя яркие победы над «Зенитом» (2:1) и ЦСКА (2:1) с обидными потерями очков в матчах с середняками. В результате после 10 туров они находятся на седьмом месте, отставая на восемь очков от лидирующего «Краснодара» и на два балла от замыкающего первую тройку московского «Локомотива».

В Кубке России всё тоже с перепадами. Чего стоят только дерби со «Спартаком»: в первом матче группового этапа красно-белые разгромили динамовцев со счетом 4:1, зато на этой неделе в ответной игре бело-голубые почти симметрично (3:0). Это позволяет команде Марцела Лички бороться за выход в плей-офф «Пути РПЛ». Там она и окажется, если в начале ноября в последнем туре победит дома «Пари НН».

По примеру своих предшественников Сандро Шварца и Славишы Йокановича Марцел Личка в нынешнем чемпионате ставит основным вратарем Антона Шунина, а в кубке — Игоря Лещука. В интервью «Известиям» 27-летний голкипер оценил качество игры «Динамо» при новом главном тренере, сравнил требования при чешском специалисте с временами Йокановича и рассказал о любимых местах в России и США.

— Было принципиально победить «Спартак» именно с таким счетом, поквитаться за разгром в прошлом кубковом дерби?

— Конечно! Из-за того, что проиграли им две игры подряд — в чемпионате и кубке, очень хотелось выиграть. Да и в целом в любой игре хочется одержать победу. Тем более над «Спартаком».

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— В этом сезоне при Личке изменились к вам требования?

— Выход из обороны через пас. Стараемся просто так не выбивать мяч, держать его под контролем, выходить через короткую и среднюю передачу.

— Год назад при Славише Йокановиче вы также говорили, что, по сравнению с временами Сандро Шварца, стали больше разыгрывать мяч.

— Да, но только там получалось, что мы отдаем пас во фланг и бьем вперед. А при Личке от ворот и до нападения стараемся довести мяч низом — конечно, когда это получается. Не всегда это возможно, но всё равно больше стало игры низом.

— В целом нравится игра «Динамо» в этом сезоне? С чем связаны перепады в результатах?

— Команда еще только строится. Тренер не так долго в «Динамо». За такое время тяжело быстро поставить ту игру, которую он хочет. Эмоционально, конечно, в команде всё достаточно хорошо при Личке. Я надеюсь, что дальше будет только лучше. И наш футбол будет становиться лучше.

— Что будете считать успешным результатом этого чемпионата?

— Наверное, попасть в тройку — как планка-минимум.

— Весной широкий резонанс вызвали ваши слова после матча с «Торпедо» (3:0), первого после отставки Йокановича, когда вы сказали, что при нем «Динамо» показывало скучный непонятный футбол, а после него за неделю вам всё объяснили. При Личке футбол понятный, объясняют всё доходчиво?

— Личка пытается объяснить всем игрокам, как действовать на поле. Теории долгие и проводятся достаточно часто. Поэтому думаю, что это помогает нам показывать достаточно хороший футбол. В каждой игре у нас много голевых моментов. Не всегда получается забивать, но моменты есть. Если мы доходим до чужих ворот, значит, всё делаем правильно.

— Как отреагировали, когда Владислав Радимов в своем Telegram-канале вас жестко раскритиковал за те слова о Йокановиче?

— Не буду комментировать это всё.

— А читали те его посты?

— Я не буду комментировать эти высказывания.

— Вы тогда еще говорили, что не очень понятно, по какому принципу Йоканович убрал вас весной после поражения от «Сочи». Сейчас понятно, по какому принципу вас с Шуниным ротируют?

— Он — в чемпионате, я — в кубке. Всё достаточно понятно.

— Как добиться того, чтобы вас начали и в чемпионате ставить в состав, как при Шварце?

— При Сандро, в принципе, было то же самое плюс-минус.

— На определенных этапах он вам все-таки давал и в чемпионате играть. Например, в конце бронзового сезона.

— Потому что я играл финальную игру кубка. И мне дали перед ней сыграть в последнем туре чемпионата. А до этого в чемпионате играл Антон.

— Не надоело такое распределение игрового времени?

— Конечно, хочется играть больше. Но главное, чтобы команда выигрывала. Если так считает тренер, значит, на данный момент я там, где и должен быть.

— Каково выходить на поле, когда практика имеется с интервалом в две-три недели или вообще раз в месяц?

— Как на праздник выхожу.

— Когда адаптируются все новички, пришедшие в команду уже по ходу сезона?

— Все люди разные. Кому сколько нужно времени... Лично я адаптирован. (Улыбается.)

— Вы любите отпуск проводить в США. Ближайшей зимой тоже туда отправитесь?

— Еще не знаю. Но буду отпуск проводить с детьми, поэтому, скорее всего, нет.

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— Но еще туда поедете?

— Конечно. У нас границы открыты, так что почему и нет.

— А какое там любимое место?

— Любимое? Не знаю. Москва. (Улыбается.)

— Я про то, что за океаном.

— За океаном? В Штатах? Нью-Йорк, наверное, нравится.

— А что-то новое собираетесь там посетить? Например, штат Огайо.

— Я там не был еще. В следующий раз выберу его. Но хотелось бы для начала Центральную Америку посетить когда-нибудь. Когда будет возможность.

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