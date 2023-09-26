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Моментов море: фиаско «Зенита», стабильность «Краснодара»

В девятом туре РПЛ «Спартак» победил в очередном московском дерби, а главную сенсацию преподнес «Локомотив»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк
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После девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по-прежнему лидирует «Краснодар». Благодаря победе над «Уралом» в их активе уже 21 очко. Дальше турнирная таблица нереально плотная: у «Крыльев» 18 очков, у «Зенита» — 17, у «Спартака» — 16, у «Динамо» и «Локомотива» — по 15. Железнодорожники, пожалуй, преподнесли главную сенсацию тура, обыграв действующих чемпионов в Санкт-Петербурге. Последний раз им это удавалось сделать в 2017 году. Об этом и других матчах тура, — в материале «Известий».к

«Спартак» – «Динамо»

Красно-белые не без проблем обыграли в дерби «Динамо». Уже на 7-й минуте Бонгонда открыл счет, причем гол получился необычным в плане комбинации: конголезец оказался в центре и получил шикарную передачу от Александра Соболева с левого фланга. Динамовцы также создавали достаточно моментов для того, чтобы счет сравнять. После удара Чавеса мяч даже попал в крестовину.

В перерыве Селихова из-за проблем со спиной заменил Максименко. Несмотря на выход в перерыве, Александр смог войти в игру и пару раз выручил красно-белых. В итоге мяч Бонгонды так и оказался единственным. У Тео, кстати, в девяти матчах РПЛ пять баллов по системе «гол+пас» (четыре гола и одна голевая передача). «Спартак» теперь на четвёртом месте с 16 очками, у «Динамо» на один балл меньше и пятая строчка в турнирной таблице.

— «Динамо» только строится, очень много новых футболистов, — объяснил «Известиям» бывший тренер бело-голубых Андрей Кобелев. — Надо дать им время, чтобы они поняли мысли тренера и давали результат. Мне кажется, что у «Динамо» продолжится такая болтанка по крайней мере до зимы. А там уже будет перерыв, где футболисты и тренерский штаб могут спокойно готовиться.

«Зенит» – «Локомотив»

Главная неожиданность тура произошла в Санкт-Петербурге, где встречались «Зенит» и «Локомотив». Хозяева вышли на поле в оптимальном составе и сразу же взялись за дело: на 22-й минуте свой восьмой гол в РПЛ-2022/23 забил Матео Кассьерра. «Локомотив» огрызался, а после перерыва выровнял игру. На 59-й минуте отличился Глушенков, вышедший на замену, — для того чтобы забить, ему понадобилось всего три минуты. Ассистировал Максиму, кстати, Наир Тикнизян. «Зенит» давил на ворота Лантратова, но в компенсированное время пропустил второй мяч. На этот раз отличился уже Тикнизян с передачи Глушенкова.

Интересно, что Наир, празднуя гол, снял футболку и получил за это желтую карточку, а спустя несколько минут получил второе предупреждение и поле покинул. Тем не менее «Локомотив» одержал победу в гостях над «Зенитом», чего не случалось почти шесть лет: последний раз железнодорожники побеждали в Санкт-Петербурге при Юрии Сёмине в октябре 2017-го. «Зенит» чуть отдалился от лидирующего «Краснодара», а «Локомотив» поднялся с восьмого на шестое место.

— Стоит поздравить «Локомотив», они хорошо сыграли с фаворитом сезона, бились до конца, — отметил в разговоре с «Известиями» экс-форвард железнодорожников и сборной России Дмитрий Булыкин. — Вырвали три очка у действующих чемпионов на их поле. Это дорогого стоит. В этом матче мне понравилось, что в «Локомотиве» играли российские ребята. А в «Зените» россиян было всего пара человек. Этим «Локо» показал, что можно добиваться результата и российскими футболистами. Я думаю, это правильный путь развития. Иностранцы не помогают развиваться нашему футболу.

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«Крылья Советов» – «Сочи»

Самарцы, которые в прошлом сезоне боролись за выживание, в этом сезоне удивляют. В субботу «Крылья» дома обыграли «Сочи» (2:1) благодаря усилиям молодых футболистов — Никиты Салтыкова и Сергея Бабкина. Салтыков забил свой четвертый гол в РПЛ и становится одним из открытий сезона, а Бабкин, недавно выкупленный из «Локомотива», ассистировал Рахмановичу. Нельзя сказать, что «Сочи» играл намного хуже, но хозяева лучше распорядились своими шансами. Лишь в компенсированное время Нобоа один мяч отыграл, реализовав пенальти.

Этот матч был первым для Александра Точилина в РПЛ с момента назначения главным тренером «Сочи». Ему не позавидуешь: команда набрала всего шесть очков и располагается в подвале турнирной таблицы. Что касается «Крыльев», то подопечные Игоря Осинькина продолжают неожиданную погоню за лидером. У самарцев 18 очков (на три меньше, чем у «Краснодара»), промежуточное второе место и наибольшее количество голов среди всех команд РПЛ после девяти туров — 21.

«Ростов» – ЦСКА

Матч «Ростова» и ЦСКА начался с шикарного гола в исполнении Алексея Миронова. Его дальний удар почти отбил Игорь Акинфеев, но мяч летел с большой скоростью и всё-таки оказался в воротах гостей. Через пять минут после этого ростовчане забили второй мяч — отличился Голенков, который понемногу вытесняет из стартового состава Николая Комличенко.

Вообще давление «Ростова» на ворота ЦСКА на старте игры было запредельным. На 15-й минуте счет мог стать 3:0 в пользу хозяев, но Байрамян, обведя Акинфеева, просто не попал в пустые ворота. После этого армейцы бы, наверное, уже не оправились. Но, к счастью для ЦСКА, этого не произошло, и в середине первого тайма Келлвен один гол отквитал. Бразилец сыграл в лучших традициях своего предшественника, Марио Фернандеса: он подключился в атаку по своему правому флангу и замкнул навес, пробив в одно касание.

Во втором тайме футбольная перестрелка продолжилась. Голенков оформил дубль, но в составе ЦСКА нашелся игрок, который помог совершить камбэк. Им стал новичок армейцев Аббос Файзуллаев из Узбекистана: сначала он отдал шикарный предголевой пас на Келлвена, который ассистировал Чалову, а на 70-й минуте забил сам. По такой игре ничья, пожалуй, была наиболее справедливым итогом, ведь поражения не заслужил ни «Ростов», ни ЦСКА.

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«Краснодар» – «Урал»

«Урал», который на старте сезона поражал всех своей игрой, потерял победный ход. Екатеринбуржцы в гостях уступили «Краснодару», так и не создав, по сути, ничего у ворот соперника. В первом тайме гости «засушили» игру, а во второй половине «Краснодар» включился и добился нужного результата. Сначала Кади забил шикарный гол после сольного прохода (ему немного помог рикошет от защитника), после чего преимущество быков укрепил Кевин Ленини. В обоих голах в качестве ассистента выступил Сергей Волков.

«Балтика» – «Ахмат»

Вторую победу в чемпионате одержала «Балтика». Дома калининградцы обыграли «Ахмат» (1:0), единственный мяч гости забили в свои ворота: Челикович, совершая вынос, попал мячом в лицо Евгению Харину. Голов могло быть и больше, но свои ворота несколько раз спасли Евгений Латышонок и Гиорги Шелия.

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич после игры признался, что его подопечным немного повезло. «Играли против очень хорошей команды. В первые 15–20 минут мы грубо ошибались и должны были пропустить. Потом выровняли игру, но надежности не хватало. При равной игре удача повернулась к нам лицом, но ее тоже нужно заслужить», — отметил на пресс-конференции Игнашевич.

«Пари НН» – «Оренбург»

Отличный ход набрал «Пари НН». В воскресенье команда Сергея Юрана дома переиграла «Оренбург» (3:1). Это третья победа нижегородцев в четырех последних турах РПЛ. «Пари НН» пропустил первым, но владел преимуществом и сравнял счет незадолго до перерыва — отличился новичок Зе Турбо. Позже он ассистировал Севикяну, который был очень активен. У экс-игрока «Леванте» пять голов в 13 матчах за «Пари НН», если брать в расчет РПЛ и Кубок России.

«Оренбург» боролся до конца и был близок к тому, чтобы счет сравнять, но в итоге пропустил еще один мяч от Боселли. Благодаря этой победе нижегородцы поднялись на седьмое место в чемпионате России. «Оренбург» на 12-й строчке с восемью очками, от зоны вылета команду отделяют всего два балла.

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