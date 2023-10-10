«Из-за нереализованных моментов все нервничают»

Футболисты московского «Динамо» ушли на двухнедельную паузу, связанную с играми сборных, домашней ничьей с одним из аутсайдеров РПЛ воронежским «Факелом» (0:0). Таким образом, серия без побед в чемпионате России у бело-голубых достигла уже четырех матчей. Подопечные Марцела Лички после 11 туров идут на восьмом месте, отставая от третьего на три очка. В интервью «Известиям» полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой поделился мнением о причинах последних неудач, оценил работу с пришедшим летом на пост главного тренера Марцелом Личкой и предположил, что нужно его команде для улучшения результатов.

— Почему не удалось дожать «Факел»?

— Банально всё: из-за того, что не реализовали все моменты. Вот уже не в первой игре у нас есть много моментов, и не получается их реализовать. В последних трех-четырех играх такая тенденция. Вот в этом дело.

— Что мешает в последних матчах реализовывать эти моменты?

— Лично мне кажется, что какого-то хладнокровия не хватает при завершении атак — уже в штрафной площади перед воротами. Все хотят забить, очень торопятся, не хватает хладнокровия в конце.

— А почему его не хватает? Большинство игроков «Динамо» всё-таки не юные и неопытные дебютанты РПЛ, давно играют на этом уровне.

— Мы в какой-то момент начали страдать слабой реализацией моментов. И, возможно, это начало давить на «Динамо». Столько нереализованных моментов — все нервничают. Сейчас будет пауза на игры сборных — перезагрузимся и, надеюсь, наладим дела с реализацией.

— В августе у вас был хороший отрезок, когда «Динамо» выиграло в чемпионате четыре матча из пяти, один сыграло вничью, причём среди этого были победы над «Зенитом» (3:2) и ЦСКА (2:1). Казалось, вы поймали кураж. Но после сентябрьской паузы на игры сборных всё это куда-то пропало.

— Я думаю, что нам нужна какая-то уверенная победа в чемпионате, от которой можно будет оттолкнуться и двигаться дальше.

— То есть побед над «Зенитом» и ЦСКА было недостаточно?

— Достаточно было, но вы же сами сказали, что была пауза на игры сборных. Ребята уезжали в сборную. Плюс не может же в сезоне всё гладко идти. Всё равно какие-то, можно сказать, американские горки вверх-вниз, спады и подъёмы могут быть. Не могу сказать, что у нас сейчас прям спад. Но не получается реализовать свои моменты.

— Перед игрой с «Факелом» вы в Кубке России разгромили «Спартак» (3:0). Тоже не тянет на то, чтобы от неё оттолкнуться?

— Думали, что сработает, но, видимо, не сработало. Наверное, свой вариант, почему так происходит, я уже сказал.

— Вы окончательно пережили последствия травмы крестообразных связок, из-за которой не играли большую часть позапрошлого сезона?

— Давно уже.

— Но при этом вы по-прежнему далеко не всегда получаете место в основе, в чемпионате по крайней мере. А в прошлом сезоне Славиша Йоканович весной даже в Кубке вас только на замены выпускал. Казалось, что после такого простоя вы медленно набираете форму игровую.

— Ну тогда я... Как я мог войти в ритм, если мне не давали играть в прошлом сезоне? Как я мог показать, в форме я или не в форме? То есть даже глобально шанса у меня не было.

— То есть дело не в здоровье было, а в том, что не давали шанса?

— Моё мнение — да.

— При Марцеле Личке требования к вам сильно изменились?

— Я вижу, что тренер ценит качества, которые у меня есть. И потихоньку дает мне всё больше времени. Надеюсь, что буду его оправдывать.