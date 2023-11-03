Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол

Чемпионат России. «Локомотив» — «Спартак», «Краснодар» — «Крылья Советов»

В РПЛ подходит к концу первый круг, предпоследний, 14-й, тур которого пройдет в предстоящие выходные. Самым статусным матчем станет московское дерби между «Локомотивом» и «Спартаком». Оба топ-клуба набрали одинаковое количество очков, в силу нестабильности результатов находятся в середине таблицы, но лишь на два балла отстают от первой тройки. Победа в очной встрече существенно укрепит позиции. Ну а формально центральной встречей тура станет игра двух обитателей первой тройки — лидирующего «Краснодара» и идущих третьими самарских «Крыльев Советов».

5 ноября, 14:00, стадион «Краснодар» (Краснодар); 16:30, «РЖД Арена» (Москва). Прямые трансляции на «Матч Премьер»

Теннис

Турнир «Мастерс»

Фото: Global Look Press/IMAGO/Chryslene Caillaud / Panor Теннисист Андрей Рублев

Сезон у теннисистов подходит к концу. Последний крупный турнир с широким кругом участников — «Мастерс» в Париже — проходит на этой неделе. Далее нас ждут небольшие соревнования ATP-250 в Софии и Метце, а затем итоговый турнир ATP в Турине, и 19 ноября все уйдут в отпуск до января.

А пока в столице Франции за победу на «Мастерсе» продолжают бороться и наши представители. До четвертьфинала дошли Карен Хачанов и Андрей Рублев. Первому предстоит встреча со Стефаносом Циципасом из Греции, а второму — с австралийцем Алексом де Минором.

3 ноября, 16:30 — 23:30, четвертьфиналы. 4 ноября: 16:30, первый полуфинал; 19:00, второй полуфинал. 5 ноября, 17:00, финал. Центральный корт «Берси» (Париж, Франция). Прямые трансляции на сайте ATP.

Дзюдо

Чемпионат Европы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дарья Исаева Дзюдоистка Мадина Таймазова

Дзюдо — один из немногих видов спорта, где выступают россияне и белорусы, пусть и в нейтральном статусе. На предстоящем в конце недели во французском Монпелье чемпионате Европы выступят 16 российских представителей. Из них девять мужчин: Гамзат Заирбеков, Рамазан Абдулаев (оба в категории до 60 кг), Мурад Чопанов, Яго Абуладзе (оба до 66 кг), Данил Лаврентьев (до 73 кг), Тимур Арбузов (до 81 кг), Мансур Лорсанов (до 90 кг), Матвей Каниковский (до 100 кг), Валерий Ендовицкий (свыше 100 кг).

В соревнованиях среди женщин нас представят семь человек: Сабина Гилязова, Кристина Дудина (до 48 кг), Ксения Галицкая, Дарья Курбонмамадова (до 57 кг), Камила Бадурова (до 63 кг), Мадина Таймазова, Дарья Храмойкина (до 70 кг). Главная звезда — Мадина Таймазова, бронзовый призер Олимпиады–2020 в Токио. Недавно она выиграла в Абу-Даби «Большой шлем» — этап отбора к Олимпиаде–2024 в Париже.

3 ноября, до 60 и 66 кг у мужчин, 48, 52 и 57 кг у женщин: 13:00 — предварительный раунд; 19:00 — финальный блок.

4 ноября, до 73 и 81 кг у мужчин, до 63 и 70 кг у женщин: 13:00 — предварительный раунд; 19:00 — финальный блок.

5 ноября, до 90, 100 и свыше 100 кг у мужчин, до и свыше 78 кг у женщин: 13:00 — предварительный раунд; 19:00 — финальный блок. Sud de France Arena (Монпелье, Франция).

Хоккей

Международный турнир «Лига ставок Кубок будущего»

Фото: ТАСС/Joel Marklund/Bildbyran via ZUMA Press Хоккеисты молодежной сборной России

В последние полтора года у хоккейных сборных России и Белоруссии явный дефицит игровой практики. Поэтому любой турнир на вес золота. В ближайшие выходные такая возможность выпадет молодежным сборным этих стран для игроков не старше 20 лет (U-20), а также юниорской сборной России не старше 18 лет (U-18). В турнире примет участие и молодежка Казахстана. Для нее он станет этапом подготовки к декабрьским матчам первого дивизиона молодежного чемпионата мира в Будапеште. Там Казахстан поборется за выход в элитный дивизион МЧМ. Все четыре команды сыграют между собой в Санкт-Петербурге.

3 ноября, 14:30, Россия (U-18) — Белоруссия (U-20), 18:30, Россия (U-20) — Казахстан (U-20).

4 ноября, 14:30, Россия (U-18) — Казахстан (U-20), 18:00, Россия (U-20) — Белоруссия (U-20).

5 ноября, турнир 3Х3: 13:00, Россия (U-20) — Казахстан (U-20); 13:40, Россия (U-18) — Белоруссия (U-20); 14:20, матч за третье место; 15:00, финал.

6 ноября: 14:00, Россия (U-20) — Россия (U-18); 18:00, Казахстан (U-20) — Белоруссия (U-20). Дворец спорта «Юбилейный» (Санкт-Петербург). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Страна».

Смешанные единоборства

Турнир UFC Fight Night 231

Фото: Global Look Press/Louis Grasse Боец Ринат Фахретдинов





Главным событием намеченного на выходные турнира в Сан-Паулу станет поединок в тяжелом весе бразильца Жаилтона Алмейды и американца Деррика Льюиса. Но нашим зрителям будут наиболее интересны три российско-бразильских противостояния. В основном карде в среднем весе Армен Петросян встретится с Родольфу Виейрой, а Абусульян Магомедов — с Кайю Борралью. А в предварительном карде пройдет бой в полусреднем весе между Ринатом Фахретдиновым и Элизеу Залески дос Сантосом.

5 ноября, 02:30, «Ибирапуэра Арена» (Сан-Паулу, Бразилия). Прямая трансляция «Матч ТВ» и «Матч! Боец».

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ. «Локомотив» — «Динамо» (Москва), «Спартак» — «Торпедо», ЦСКА — «Лада», «Спартак» — СКА

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Хоккеисты «Динамо» и «Локомотива»

Нынешний сезон КХЛ уже стал самым необычным за последние 10 лет. В первую очередь тем, что в Западной конференции лидируют не московский ЦСКА или петербургский СКА, а в Восточной — не казанский «Ак Барс» или магнитогорский «Металлург».

Именно поэтому в ближайшие выходные центральными матчами регулярного чемпионата станут противостояния, на которые еще недавно мало кто обратил бы внимание. 4 ноября параллельно пройдут две очные встречи команд из первой четверки Запада: ярославский «Локомотив» примет московское «Динамо», а столичный «Спартак» сыграет дома с нижегородским «Торпедо».

Сутки спустя пытающийся догнать эту группу команд действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА встретится на своем льду с сенсационным лидером Востока тольяттинской «Ладой» — командой, которая только в этом году вернулась в КХЛ после пятилетнего перерыва и летом с нуля собирала состав. А 6 ноября борющийся с «Динамо» за первое место на Западе «Спартак» примет в родных стенах предыдущего победителя регулярного чемпионата СКА, который неожиданно оказался на восьмом месте в конференции и рискует вообще выпасть из зоны плей-офф.

4 ноября, 17:00: «Арена-2000» (Ярославль); дворец спорта «Мегаспорт» (Москва).

5 ноября, 13:00, «ЦСКА Арена» (Москва).

6 ноября, 17:00, «Мегаспорт» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «КХЛ ТВ» и «КХЛ Прайм».