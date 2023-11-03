Реклама
Прямой эфир
Общество
В ГД предложили информировать россиян о времени прибытия скорой помощи по SMS
Мир
Словакия выделила более €2 млн для проведения проверок на границах с Венгрией
Общество
В РФ предложили создать сервис на «Госуслугах» для борьбы со спам-звонками
Общество
В Москве арестовали трех фигурантов дела о попытке устроить взрыв в общежитии РУДН
Мир
Бахрейн приостановил авиасообщение с Израилем
Происшествия
В Перми ликвидировали возгорание емкостей с горючим на площади 200 кв. м
Общество
Росавиация выпустила рекомендации по предотвращению выкатываний самолетов
Мир
В Иране предложили странам ШОС заключить пакт о ненападении
Мир
ЦАХАЛ сообщила об атаке на военную инфраструктуру «Хезболлы» в Ливане
Мир
Красный Полумесяц сообщил о ранении медиков после обстрела ЦАХАЛ «скорой»
Экономика
В банках заявили об отсутствии влияния антироссийских санкций на их работу в РФ
Мир
В Армии обороны Израиля заявили об окружении города Газа
Политика
В МИД РФ назвали атаку на Энергодар нарушением принципов ядерной безопасности ЗАЭС

Спортивные выходные с «Известиями»

Центральные матчи РПЛ и КХЛ, финиш теннисного «Мастерса» в Париже, чемпионат Европы по дзюдо и другие события
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Футбол

Чемпионат России. «Локомотив» — «Спартак», «Краснодар» — «Крылья Советов»

В РПЛ подходит к концу первый круг, предпоследний, 14-й, тур которого пройдет в предстоящие выходные. Самым статусным матчем станет московское дерби между «Локомотивом» и «Спартаком». Оба топ-клуба набрали одинаковое количество очков, в силу нестабильности результатов находятся в середине таблицы, но лишь на два балла отстают от первой тройки. Победа в очной встрече существенно укрепит позиции. Ну а формально центральной встречей тура станет игра двух обитателей первой тройки — лидирующего «Краснодара» и идущих третьими самарских «Крыльев Советов».

5 ноября, 14:00, стадион «Краснодар» (Краснодар); 16:30, «РЖД Арена» (Москва). Прямые трансляции на «Матч Премьер»

Теннис

Турнир «Мастерс»

123

Фото: Global Look Press/IMAGO/Chryslene Caillaud / Panor
Теннисист Андрей Рублев

Сезон у теннисистов подходит к концу. Последний крупный турнир с широким кругом участников — «Мастерс» в Париже — проходит на этой неделе. Далее нас ждут небольшие соревнования ATP-250 в Софии и Метце, а затем итоговый турнир ATP в Турине, и 19 ноября все уйдут в отпуск до января.

Парижский Роман: как Сафиуллин одержал самую яркую победу в карьере
В столице Франции наш теннисист выбил из борьбы вторую ракетку мира, Медведев проиграл Димитрову

А пока в столице Франции за победу на «Мастерсе» продолжают бороться и наши представители. До четвертьфинала дошли Карен Хачанов и Андрей Рублев. Первому предстоит встреча со Стефаносом Циципасом из Греции, а второму — с австралийцем Алексом де Минором.

3 ноября, 16:30 — 23:30, четвертьфиналы. 4 ноября: 16:30, первый полуфинал; 19:00, второй полуфинал. 5 ноября, 17:00, финал. Центральный корт «Берси» (Париж, Франция). Прямые трансляции на сайте ATP.

Дзюдо

Чемпионат Европы

123

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дарья Исаева
Дзюдоистка Мадина Таймазова

Дзюдо — один из немногих видов спорта, где выступают россияне и белорусы, пусть и в нейтральном статусе. На предстоящем в конце недели во французском Монпелье чемпионате Европы выступят 16 российских представителей. Из них девять мужчин: Гамзат Заирбеков, Рамазан Абдулаев (оба в категории до 60 кг), Мурад Чопанов, Яго Абуладзе (оба до 66 кг), Данил Лаврентьев (до 73 кг), Тимур Арбузов (до 81 кг), Мансур Лорсанов (до 90 кг), Матвей Каниковский (до 100 кг), Валерий Ендовицкий (свыше 100 кг).

В соревнованиях среди женщин нас представят семь человек: Сабина Гилязова, Кристина Дудина (до 48 кг), Ксения Галицкая, Дарья Курбонмамадова (до 57 кг), Камила Бадурова (до 63 кг), Мадина Таймазова, Дарья Храмойкина (до 70 кг). Главная звезда — Мадина Таймазова, бронзовый призер Олимпиады–2020 в Токио. Недавно она выиграла в Абу-Даби «Большой шлем» — этап отбора к Олимпиаде–2024 в Париже.

«Получается так: сделай плохо России — получишь олимпийскую лицензию»
Президент Федерации фехтования РФ Ильгар Мамедов — о шансах попасть на ближайшие Игры, поведении международных чиновников и лидерах своей сборной

3 ноября, до 60 и 66 кг у мужчин, 48, 52 и 57 кг у женщин: 13:00 — предварительный раунд; 19:00 — финальный блок.

4 ноября, до 73 и 81 кг у мужчин, до 63 и 70 кг у женщин: 13:00 — предварительный раунд; 19:00 — финальный блок.

5 ноября, до 90, 100 и свыше 100 кг у мужчин, до и свыше 78 кг у женщин: 13:00 — предварительный раунд; 19:00 — финальный блок. Sud de France Arena (Монпелье, Франция).

Хоккей

Международный турнир «Лига ставок Кубок будущего»

123

Фото: ТАСС/Joel Marklund/Bildbyran via ZUMA Press
Хоккеисты молодежной сборной России

В последние полтора года у хоккейных сборных России и Белоруссии явный дефицит игровой практики. Поэтому любой турнир на вес золота. В ближайшие выходные такая возможность выпадет молодежным сборным этих стран для игроков не старше 20 лет (U-20), а также юниорской сборной России не старше 18 лет (U-18). В турнире примет участие и молодежка Казахстана. Для нее он станет этапом подготовки к декабрьским матчам первого дивизиона молодежного чемпионата мира в Будапеште. Там Казахстан поборется за выход в элитный дивизион МЧМ. Все четыре команды сыграют между собой в Санкт-Петербурге.

Заряженная «Лада»: чем удивил старт сезона КХЛ
Неожиданные лидеры, супертройка «Спартака» и мощное возвращение клуба из Тольятти

3 ноября, 14:30, Россия (U-18) — Белоруссия (U-20), 18:30, Россия (U-20) — Казахстан (U-20).

4 ноября, 14:30, Россия (U-18) — Казахстан (U-20), 18:00, Россия (U-20) — Белоруссия (U-20).

5 ноября, турнир 3Х3: 13:00, Россия (U-20) — Казахстан (U-20); 13:40, Россия (U-18) — Белоруссия (U-20); 14:20, матч за третье место; 15:00, финал.

6 ноября: 14:00, Россия (U-20) — Россия (U-18); 18:00, Казахстан (U-20) — Белоруссия (U-20). Дворец спорта «Юбилейный» (Санкт-Петербург). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Страна».

Смешанные единоборства

Турнир UFC Fight Night 231

123

Фото: Global Look Press/Louis Grasse
Боец Ринат Фахретдинов



Главным событием намеченного на выходные турнира в Сан-Паулу станет поединок в тяжелом весе бразильца Жаилтона Алмейды и американца Деррика Льюиса. Но нашим зрителям будут наиболее интересны три российско-бразильских противостояния. В основном карде в среднем весе Армен Петросян встретится с Родольфу Виейрой, а Абусульян Магомедов — с Кайю Борралью. А в предварительном карде пройдет бой в полусреднем весе между Ринатом Фахретдиновым и Элизеу Залески дос Сантосом.

5 ноября, 02:30, «Ибирапуэра Арена» (Сан-Паулу, Бразилия). Прямая трансляция «Матч ТВ» и «Матч! Боец».

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ. «Локомотив» — «Динамо» (Москва), «Спартак» — «Торпедо», ЦСКА — «Лада», «Спартак» — СКА

123

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Хоккеисты «Динамо» и «Локомотива»

Нынешний сезон КХЛ уже стал самым необычным за последние 10 лет. В первую очередь тем, что в Западной конференции лидируют не московский ЦСКА или петербургский СКА, а в Восточной — не казанский «Ак Барс» или магнитогорский «Металлург».

Именно поэтому в ближайшие выходные центральными матчами регулярного чемпионата станут противостояния, на которые еще недавно мало кто обратил бы внимание. 4 ноября параллельно пройдут две очные встречи команд из первой четверки Запада: ярославский «Локомотив» примет московское «Динамо», а столичный «Спартак» сыграет дома с нижегородским «Торпедо».

«В СКА ребята веселые, с острым языком — могут разрядить обстановку»
Хоккеист Сергей Толчинский — об атмосфере в коллективе, нестабильных результатах команды и музеях Санкт-Петербурга

Сутки спустя пытающийся догнать эту группу команд действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА встретится на своем льду с сенсационным лидером Востока тольяттинской «Ладой» — командой, которая только в этом году вернулась в КХЛ после пятилетнего перерыва и летом с нуля собирала состав. А 6 ноября борющийся с «Динамо» за первое место на Западе «Спартак» примет в родных стенах предыдущего победителя регулярного чемпионата СКА, который неожиданно оказался на восьмом месте в конференции и рискует вообще выпасть из зоны плей-офф.

4 ноября, 17:00: «Арена-2000» (Ярославль); дворец спорта «Мегаспорт» (Москва).

5 ноября, 13:00, «ЦСКА Арена» (Москва).

6 ноября, 17:00, «Мегаспорт» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «КХЛ ТВ» и «КХЛ Прайм».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023