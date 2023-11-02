Парижский Роман: как Сафиуллин одержал самую яркую победу в карьере

Роман Сафиуллин, приехавший на «Мастерс» в Париже в статусе 45-й ракетки мира, во втором круге уверенно обыграл второго сеяного Карлоса Алькараса (6:3, 6:4). 26-летний россиянин впервые победил игрока топ-3, Алькарас же впервые в карьере проиграл в первом же матче турнира. Далее Сафиуллина ждет матч с соотечественником Кареном Хачановым. Пробился в третий круг и Андрей Рублев, не испытавший проблем в матче с японцем Ёсихито Нисиокой, а вот Даниил Медведев второй год подряд покидает корты в «Берси» после первого же матча: он уступил болгарину Григору Димитрову.

Продолжение прорыва

«Мастерс» в Париже только стартовал, но Сафиуллин уже успел выиграть здесь четыре матча. Роману пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию, где он был сильнее двух местных теннисистов — Артура Казо и Александра Мюллера — и австралийца Джордана Томпсона. Однако никакой усталости уроженец Подольска не испытывает — теперь он выбил одного из самых мощных и лучших теннисистов современности испанца Алькараса.

Правда, Карлос приехал в Париж не в лучшей форме. Из-за травмы он взял паузу и пропустил последние три недели. В столице Франции испанец успел потренироваться с Новаком Джоковичем, который любезно нашел место для своего главного соперника в плотном графике между посещением финала Кубка мира по регби и вручением «Золотого мяча».

Алькарас говорил, что имеет проблемы со здоровьем, но надеется, что уже восстановился и способен на отличный результат. Но в итоге в матче с Романом испанец выглядел слабо. Сафиуллин не дал ему обрести свою игру.

В дебюте первого сета соперники обменялись брейками (2:2). Дальше игра успокоилась, пока при счете 4:3 Карлос не допустил минимальную ошибку при обмене ударами на задней. Аут в несколько сантиметров де-факто решил судьбу сета — 6:3. Но не стоит перехваливать Романа — после первой партии счет по виннерам и невынужденным ошибкам у коллеги с Пиренеев был 3-13.

Во втором сете Карлосу вновь удалось сделать ранний брейк (3:1), но снова Роман в стиле барона Мюнхгаузена вытащил себя за волосы наверх. Стоило ему играть чуть точнее и начинать гонять «неоптимального» Алькараса по корту, как тут же 45-я ракетка била 2-ю. И 1:3 превратились в 6:4, причем решающий брейк удалось сделать лишь с четвертой попытки. Возможно, главная победа в карьере Сафиуллина — он проходит в третий круг престижного турнира и там встретится с Кареном Хачановым.

— Я бы не сказал, что победа Сафиуллина над Алькарасом — невероятная сенсация, — отметил в беседе с «Известиями» президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. — Во-первых, Карлос сейчас явно не на пике формы. Во-вторых, Роман уже обыгрывал в этом сезоне топ-игроков, доходил до четвертьфинала Уимблдона, да и по юниорам считался невероятным талантом. Быстро войти в элиту помешали травмы, но сейчас он на правильном пути. Хочется верить, что в следующем году он сможет закрепиться в топ-20.

Под свист трибун

Экс третья ракетка мира Григор Димитров проводит сильную концовку сезона. На азиатской серии он дошел до полуфинала в Чэнду (уступил будущему победителю Александру Звереву), затем прошел Хольгера Руне на China Open (в четвертьфинале в трех сетах уступил Яннику Синнеру), а в полуфинале «Мастерса» в Шанхае уступил в напряженной встрече Андрею Рублеву (до этого выбив из борьбы Карлоса Алькараса и Карена Хачанова).

В Вене Григора во втором круге остановил Даниил Медведев. Это был непростой трехсетовый матч, первую партию в котором забрал болгарский теннисист. Во втором сете Даниил заиграл куда чище, снизив количество невынужденных ошибок в несколько раз. Не сказать, что Димитров играл плохо, но с таким Медведевым справиться было почти невозможно. В решающей партии шла равная борьба (4:4), но в концовке россиянин дожал ветерана.

И вот жребий снова свел их на этой же стадии в Париже. Димитров уже успел сыграть в «Берси» один матч, победив в первом круге Лоренцо Музетти. В прошлом сезоне Григор дошел до четвертого круга этого «Мастерса», а его лучший результат на парижских кортах — это полуфинал. Даниил, выигравший здесь титул три года назад, в прошлом сезоне обидно проиграл Алексу де Минауру во втором круге. Ему не надо было защищать рейтинговые очки.

Казалось, что этот фактор поможет россиянину действовать более раскрепощенно, но впечатляющая форма Димитрова и накопившаяся усталость после тяжелого турнира в Австрии дали о себе знать. Медведев без шансов уступил первую партию, создал себе кучу проблем во второй, но всё же сравнял счет, а в третьем сете сражался как лев, но сил на тай-брейк уже не хватило. Прежде всего моральных. Помимо соперника Даниилу пришлось повоевать со зрителями. Болельщики, весь матч рьяно поддерживающие болгарина, в какой-то момент стали свистеть на подаче россиянина. Он отказался играть в таких условиях и матч даже прервали на 10 минут.

Увы, но Даниила эта пауза не спасла. Он проиграл решающий тай-брейк и теперь может спокойно готовиться к итоговому турниру года, который пройдет в Турине с 12 по 19 ноября.