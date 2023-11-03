«Лучшие белорусские клубы в РПЛ боролись бы за выживание»

Белорусские клубы «Динамо» (Минск) и «БАТЭ» при включении в чемпионат России по футболу боролись бы за выживание в премьер-лиге. Так их уровень по сравнению с российскими командами оценил белорусский полузащитник «Оренбурга» Юрий Ковалев. Министр спорта РФ Олег Матыцин 22 октября сделал громкое заявление о том, что ведомство заинтересовано в присоединении белорусских команд к профессиональным российским лигам почти по всем командным видам спорта. В частности, по его словам, Белоруссия уже согласовывает список команд, которые могут быть включены в чемпионат России по футболу, а в дальнейшем его согласуют с Российским футбольным союзом (РФС).

Сложность в футбольной плоскости заключается в том, что белорусские команды не отстранены от европейских соревнований под эгидой УЕФА в отличие от своих соотечественников в других видах спорта, которые после 24 февраля 2022 года были забанены вместе с россиянами. И совмещать выступление в еврокубках с играми в чемпионате России им будет крайне тяжело.

Об этом «Известия» и поговорили с белорусским полузащитником «Оренбурга». Команда Юрия Ковалева проводит крайне противоречивый сезон в РПЛ. Весной она закончила прошлый чемпионат на седьмом месте, повторив свой лучший результат в истории. После этого главный тренер Марцел Личка ушел в московское «Динамо», а его сменил другой чешский специалист Иржи Ярошик. В августе его уволили после неудачного старта — команда находилась на последнем месте с одним очком после пяти туров. Новым главным тренером стал испанец Давид Деограсия, который быстро поднял «Оренбург» со дна, вытащил из зоны вылета и переходных матчей, но в октябре клуб опять сдал свои позиции и сейчас идет 14-м в зоне переходных встреч, отрываясь от зоны вылета всего на одно очко.

А на этой неделе «Оренбург» проиграл в гостях московскому ЦСКА (1:3) в последнем туре группового этапа Кубка России и уступил армейцам первое место в группе, но со второго сумел выйти в плей-офф «Пути РПЛ». В интервью «Известиям» Юрий Ковалев прокомментировал результаты команды в чемпионате и Кубке страны, а также оценил идею с участием белорусских клубов в российских турнирах.

— Было важно удержать первое место в группе? Или гарантированный выход в плей-офф «Пути РПЛ» расслабил команду перед матчем с ЦСКА?

— Нет, не расслабил точно. Хотели с первого места выйти. Но не получилось. Как нам сказали, когда выходишь с первого места из группы, там и календарь лучше. Поэтому расстроены, что не получилось.

— Почему не получилось?

— Не знаю. Сами себе привезли три гола. Три ошибки, а ЦСКА — такая команда, которая за такие ошибки точно будет наказывать. Поэтому три ошибки — три гола. Наказали.

— У «Оренбурга» после августовской смены главного тренера был резкий всплеск в результатах, одно поражение в пяти матчах чемпионата, победы над «Локомотивом» (2:0) и «Зенитом» (3:1), но в последних трех играх вы набрали всего одно очко и опять вблизи зоны вылета.

— Даже не знаю, с чем это связано. Но да, пока такая ситуация. В ближайших играх будем стараться исправить положение.

— Как изменились тактика и тренировочный процесс после смены главного тренера?

— Всё изменилось. Интенсивней всё стало. Больше играем в футбол, в квадраты.

— При Ярошике больший упор был на физическую подготовку?

— Нет, не на «физику». Но игровых упражнений было меньше.

— То есть и по сравнению с Личкой стало меньше акцента на игру?

— Ну да.

— Странно. Оба чехи, и казалось, что Ярошика назначают, чтобы сохранить преемственность.

— Ну... Чех не чех, а у каждого тренера своя методика (улыбается).

— Две недели назад министр спорта РФ Олег Матыцин взорвал информационное пространство заявлением о проработке списка белорусских команд, которые могут быть включены в чемпионат России по футболу. Как вы относитесь к этому?

— Я думаю, что пока это тяжело осуществить, потому что бюджеты у команд разные. В Российской премьер-лиге они намного выше, чем в Белоруссии. И зарплаты выше, и футболистов нужно будет искать сильнее. Ну а так для нашей страны это было бы интересно, если бы к нам приезжали «Спартак», «Зенит» и другие топовые команды. Я думаю, люди бы ходили на такие матчи. В КХЛ у вас же играет «Динамо» (Минск).

— Но в хоккее нет еврокубков в календаре. Точнее, есть своя Лига чемпионов для европейских команд, но российские и белорусские клубы никогда не стремились в ней играть.

— Ну да, да, да. Так что это такой вопрос... Непростой.

— Всё еще сложно потому, что в отличие от других видов спорта в футболе Белоруссию не забанили после 24 февраля 2022 года — ваши клубы как играли в еврокубках, так и играют. Вам есть смысл отказываться от этого ради игры в чемпионате России?

— Нет, в еврокубках играть белорусским командам, конечно, оптимальней. Потому что одна из статей дохода для клубов — это участие в еврокубках. Если ты проходишь раунды, то зарабатываешь деньги для своих бюджетов. Поэтому еврокубки для нас очень важны.

— Какой бюджет сейчас у самого богатого клуба чемпионата Белоруссии?

— Не знаю. Наверно, наибольший бюджет у «Динамо» (Минск). Но сказать цифры не могу.

— Учитывая то, что в РПЛ при нынешних спонсорских и телевизионном контракте даже последнее место приносит клубу более 300 млн рублей за сезон, это не поможет минскому «Динамо» отбить свой бюджет?

— Нет, даже близко. Вообще нет.

— Нынешний уровень «Динамо» (Минск), «Немана» или «БАТЭ» позволил бы им какие места занимать в РПЛ?

— Не вверху точно (улыбается). Я думаю, боролись бы за выживание.

— То есть удержаться в РПЛ могли бы? Уровень повыше первой лиги?

— Думаю, да. Если бы еще пару хороших легионеров купили, то могли за невылет бороться. Но наверху точно не были бы.