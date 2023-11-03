Спартаковские условия: готовы или красно-белые к дерби с «Локо»

Главным матчем 14-го тура чемпионата России по футболу станет московское дерби «Локомотив» – «Спартак». Нестабильно выступающие в текущем розыгрыше РПЛ топ-клубы определят между собой, кто продолжит борьбу за медали, а кто увязнет в середине турнирной таблицы. Между тем, обе эти команды успешно выступили в Кубке России, групповой этап которого в Пути РПЛ завершился на днях. А в чемпионате не менее интересными будут еще две очные встречи из первой половины таблицы: лидирующий «Краснодар» примет на своем поле замыкающие первую тройку самарские «Крылья Советов», а нанесший «быкам» первое в этом розыгрыше поражение столичный ЦСКА сыграет дома с одной из главных сенсаций турнира «Пари Нижний Новгород».

«Локомотив» – «Спартак»

Команды разместились на седьмом и восьмом местах в таблице, отставая на восемь очков от первого места и на два очка от третьего. Уже не первый месяц идут слухи о возможной отставке главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля и его конфликтах с рядом футболистов. Красно-белые еще до старта сезона считались главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство. Они успешно начали чемпионат, выиграв три первые игры.

Но эти победы были одержаны над крайне слабыми на тот момент командами из нижней части таблицы. А получив более-менее организованных соперников, спартаковцы в последних 10 турах одержали всего три победы, причем все они были довольно вымученными. Ничья в дерби с ЦСКА (2:2) вообще многим кажется случайной, поскольку армейцы полностью переигрывали принципиального соперника, но не реализовали ряд моментов, за что были наказаны голом в свои ворота на последних секундах.

Более явным показателем игры «Спартака» стало выездное разгромное поражение в начале октября от «Крыльев» и проигрыш в прошлом туре в гостях воронежскому «Факелу» (0:2), полностью переигравшему красно-белых.

Положение главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова кажется более крепким. Свою серию неудач он пережил летом и в начале осени, а затем победы в гостях над «Зенитом» (2:1), дома над «Пари Нижний Новгород» (1:0) позволили ему оказаться в первой тройке. Затем вновь пошел спад — в октябре все три матча РПЛ «железнодорожниками» не выиграны.

Выезд в Екатеринбург к «Уралу» запомнился спасением от поражения на последних минутах (2:2). Красно-зеленые вообще много очков в этом чемпионате набрали благодаря голам в концовках матчей, даже при крайне слабой игре. Дерби с «Динамо» (0:0), было хорошим для «Локо» по качеству игры и оказалось невыигранным только из-за слабой реализации моментов — бело-голубых многократно спасал вратарь Игорь Лещук. Но после выездного поражения от «Ростова» (0:1) в прошлом туре вопросы к клубу могут появиться вновь, если не будет выиграно дерби у «Спартака».

— На дерби всегда особый настрой, — заявил «Известиям» полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов. — Очень интересный матч нам предстоит со «Спартаком». У нас есть три-четыре дня, разберем на теориях и подготовимся на 100% к этой игре. В любом случае, просто не будет. Даже последние поражения «Спартака» не должны вводить в заблуждение — это очень сильный и опасный соперник. Тем более, мы с ним набрали одинаковое количество очков, поэтому шансы равные. И надо приложить максимальные усилия, чтобы выиграть в этом матче и вновь приблизиться к лидерам.

«Краснодар» – «Крылья Советов»

Блестящее начало чемпионата «Краснодаром» в виде девяти побед в первых 11 турах привело к тому, что еще в первой половине октября он имел отрыв от второго места в семь очков. Но выездная ничья с калининградской «Балтикой» (2:2) и гостевое поражение от ЦСКА (0:1) позволили петербургскому «Зениту» сократить отставание от «быков» до двух очков.

Не очень хорошо в последнее время идут дела и у главной сенсации первого круга «Крыльев Советов», одно время шедших вблизи лидера. В последних трех турах подопечные Игоря Осинькина набрали всего одно очко, но всё еще остаются на третьем месте.

— Никакой паники от последних потерь очков в чемпионате нет, — сказал «Известиям» вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев. — Мы разобрали те игры, сделали выводы и готовимся дальше. Разумеется, обидно, что отрыв от «Зенита» уже не такой, как двумя турами ранее. Но так бывает — сыграли вничью и проиграли. И теперь отрыв испарился. Но паники от того, что «Зенит» догоняет, у нас нет — надо спокойно исправлять ситуацию и побеждать в следующих матчах. Надо побеждать «Крылья». Они хорошо играют, поэтому нас ждет очень сложная и интересная встреча.

ЦСКА – «Пари Нижний Новгород»

После того как нижегородцы с трудом сохранили место в РПЛ в прошлом сезоне, большинство экспертов предрекали им борьбу за выживание и в нынешнем чемпионате. Но подопечные Сергея Юрана опровергли скептиков. Они показывают не самый красивый футбол, но набирают очки почти везде, где могут набрать.

Благодаря этому идут на шестом месте, отставая лишь на два очка от третьего. На один балл их опережает ЦСКА, который при серьезных кадровых проблемах держится на пятой строчке. Подопечные Владимира Федотова в РПЛ не проигрывают уже восемь матчей, но большинство из них закончились вничью, причем некоторые победы были упущены обидным образом из-за пропущенных голов на последних минутах или слабой реализации моментов.

Впрочем, повод для оптимизма появился в конце прошлой неделе, когда ЦСКА обыграл дома «Краснодар» (1:0), нанеся лидеру его первое поражение в чемпионате. И теперь в очной встрече с нижегородцами определится, кто из них укрепит позиции в борьбе за медали.

Также в предстоящем туре пройдет еще пять матчей. Грозненский «Ахмат» примет дома воронежский «Факел». Действующий чемпион петербургский «Зенит» приедет в гости к калининградской «Балтике», а идущее четвертым «Динамо» — к занимающему последнее место «Сочи». «Оренбург» сыграет на своем поле с «Ростовом», а «Урал» — с «Рубином».

Кубок России

Участники ближайшего дерби — «Локомотив» и «Спартак» успешно выступили на групповой стадии Кубка России.

Красно-белые выиграли первые четыре матча, что позволило им обеспечить себе за два тура до конца первое место в «группе смерти» с «Краснодаром», московским «Динамо» и «Пари Нижний Новгород». Обеспечен этот успех был во многом за счет футболистов, не играющих у Абаскаля в чемпионате. Например, защитников Павла Маслова и Никиты Чернова, проводивших полные матчи в кубке, но почти не получающих игровое время в РПЛ.

В последних двух турах группового этапа «Спартак» проиграл — сначала «Динамо» (0:3), а в середине этой недели в домашней встрече с «Краснодаром» (2:3), но на положение команды в этом турнире данные неудачи не повлияли.

«Локо» еще в начале октября обеспечил себе одно из первых двух мест в группе и выход в плей-офф Пути РПЛ. Теоретически он мог лишиться первой строчки в случае проигрыша «Рубину». Но уверенно разобрался с ним — 3:0, причем забив все голы еще в первом тайме.

— Быстрый гол нам очень сильно помог — после него нам стало легче, — отметил Даниил Куликов. — Считаю, что мы контролировали игру. Матч с «Рубином» был полностью под нашим контролем, и мы заслуженно закончили победой с крупным счетом. Хоть мы и обеспечили себе заранее выход из группы в Путь РПЛ, хотели занять первое место в группе, поэтому выходили на поле только за победой.

Помимо успехов «Спартака» и «Локо» в Кубке России случился еще ряд ярких развязок. В группе D, где победил «Спартак», за второе место боролись «Динамо» и «Краснодар». Второе место дает путевку в Путь РПЛ, то есть верхнюю часть сетки плей-офф, а в нижнюю — Пути регионов — идет третья команда группы, где ей предстоит играть с командами из низших лиг.

Перед последним туром у «Динамо» и «Краснодара» было равное количество очков, но «Динамо» было выше за счет личных встреч. «Быки» сумели победить «Спартак», а сутки спустя «Динамо» принимало «Пари Нижний Новгород», который уже не мог подняться с последнего места и вылетел из турнира. Бело-голубым надо было побеждать в основное время, чтобы стать вторыми, и они на последних секундах встречи вырвали победу (2:1).

— Мы на каждую игру выходим побеждать, — пояснил Станислав Агкацев. — Задача всегда такая. То, что мы хотим выходить с первого места, — это даже не обсуждается. К сожалению, не получилось в этот раз с первого в Кубке выйти выйти, но сделали всё, чтобы хотя бы со второго пройти дальше. Конечно, в прошлом сезоне мы дошли до финала и через «Пути регионов», но всё равно всегда хочется занимать место как можно выше.

В группе с «Локомотивом» в последнем туре второе и третье место между собой в очном матче разыгрывали «Ростов» и «Урал». Победу одержал на своем поле «Ростов» (2:1).

В еще одной группе первое место занял «Зенит», второе — «Балтика», третье — «Ахмат», а четвертое — «Крылья Советов». И в четвертом квартете в последнем туре вылетел из турнира «Факел», поскольку проиграл в гостях «Сочи» (0:2), который отобрал у воронежцев третью строчку и участие в «Пути регионов». А за первое место между собой бились ЦСКА и «Оренбург». Армейцы победили 3:1 и забрали итоговое лидерство у соперника.

Также определились четыре участника четвертьфинала Пути регионов от команд низших. Московская «Родина» разгромила дома новороссийский «Черноморец» (3:0), «Химки» крупно победили на своем поле «Динамо-Владивосток» (4:0), таганрогский «Форте» проиграл в родных стенах «СКА-Хабаровск» (0:2), а лидирующий в Первой лиге тольяттинский «Акрон» неожиданно уступил дома идущему последним в турнире астраханскому «Волгарю» (0:1).

Первые матчи плей-офф Кубка России пройдут в конце ноября — жеребьевка начнется 3 ноября в 12:00.