Сбой «быков»: «Краснодар» впервые проиграл в чемпионате

Рядом неожиданных результатов отметился 13-й чемпионата России по футболу. Главным событием стало первое в нынешнем розыгрыше поражение лидирующего «Краснодара». Он проиграл в гостях ЦСКА (0:1) и позволил вплотную приблизиться к себе петербургскому «Зениту», который взял верх над грозненским «Ахматом» (3:1). Другой неожиданностью стал проигрыш московского «Спартака» воронежскому «Факелу» (0:2). А московское «Динамо» прервало долгую безвыигрышную серию в РПЛ, взяв на своем поле верх над екатеринбургским «Уралом» (2:1).

ЦСКА – «Краснодар»

С середины августа ЦСКА имел в своем активе две крайне противоречивые серии: армейцы не проигрывали семь матчей подряд, но выиграли из них всего один. Шесть ничьих отбросили подопечных Владимира Федотова в середину таблицы, хотя и с небольшим отставанием от первой тройки.

Качество игры армейцев было достаточно хорошее, но очки постоянно терялись из-за ошибок в обороне, слабой реализации моментов и того, что команда позволяла соперникам сравнивать счет в концовках. Так было в игре с «Зенитом» (1:1) и особенно обидно произошло в недавнем дерби со «Спартаком» (2:2), где красно-синие были сильнее по игре, но пропустили на последних секундах.

Игра с «Краснодаром» была одним из последних шансов ЦСКА вернуться в гонку за медали. «Быки» туром ранее лишь в третий раз за чемпионат не смогли выиграть. Они потеряли очки в гостях с калининградской «Балтикой» (2:2). Но даже при минимальных осечках подопечные Владимира Ивича постепенно теряли отрыв в таблице, подпуская к себе набирающий ход «Зенит».

После субботней победы питерцев над «Ахматом» отставание сине-бело-голубых от «Краснодара» сократилось до двух очков. Чтобы не обострить чемпионскую интригу, южному клубу нельзя было терять очки в Москве. В середине первого тайма Витор Тормена мог вывести гостей вперед, но после его удара головой Милан Гайич вытащил мяч из пустых ворот. Вскоре хорошо бил головой по другим воротам уже Федор Чалов — спас уже Матвей Сафонов.

Однако, незадолго до перерыва Чалов всё же открыл счет. Он получил пас с правого фланга от Аббосбека Файзуллаева, обыграл Хуниора Алонсо и послал мяч в сетку ворот. Убить интригу мог на 56-й минуте Илья Агапов, когда в упор бил с передачи Антона Заболотного, но Сафонов совершил сумасшедший сэйв и спас свою команду.

После этого тотальное преимущество было на стороне «Краснодара». Особенно был близок к тому, чтобы сравнять счет, Лукас Оласа, на 88-й минуте пробивший в штангу. ЦСКА всё же сумел удержать победу и не повторил концовок матчей с «Зенитом» и «Спартаком». Теперь армейцы пятые и в одном очке от третьего места.

— Считаю, что мы лучше соперника провели второй тайм и могли хотя бы сравнять счёт, — заявил Лукас Оласа. — Мы контролировали мяч, не давали ЦСКА ничего создать и имели отличные моменты, чтобы забить. Но не использовали их. Соперник был хорош в первом тайме, и ему этого хватило для победы.

«Факел» – «Спартак»

Утром в день матча в Воронеже шел сильный дождь, значительно испортивший поле на стадионе Профсоюзов. Казалось, что это ударит по считавшемуся фаворитом «Спартаку». Но, зная в какой футбол предпочитает играть главный тренер «Факела» Сергей Ташуев, можно было не сомневаться, что автоматического преимущества его команда не получит.

Пришедший в воронежский клуб в сентябре специалист всегда ставит комбинационный стиль игры, с выходом в атаку через пас, что подразумевает держание мяча внизу, на газоне, а не верховую борьбу и навесы. Иногда он с учетом обстоятельств меняет тактику на более силовую, но против «Спартака» в субботу «Факел» старался играть через пас.

Часто из-за этого срывались многие перспективные атаки воронежцев, но и без этого им удавалось создавать опасные моменты у ворот Александра Максименко. Особенно был близок к голу Евгений Марков, в середине первого тайма попавший в штангу. Красно-белые отвечали лишь отдельными атаками и не очень опасными ударами, которые могли обернуться голом только в случае ошибки вратаря хозяев Александра Беленова из-за мокрого от дождя мяча.

Но Беленов не ошибся, а в остальном оборона «Факела» ничего не позволила сделать «Спартаку». Зато впереди воронежцы добились успеха. На 70-й минуте судья назначил пенальти и удалил защитника москвичей Срджана Бабича. Марков с точки открыл счет. А на 83-й минуте интригу убил Максим Максимов, избавив местных болельщиков и свою команду от излишней нервотрепки.

«Факел» не проигрывает уже четыре матча подряд. На момент прихода в команду Ташуева он был на последнем 16-м месте, но теперь стал 12-м, выбравшись из зоны вылета и зоны переходных матчей. «Спартак» упустил шанс опередить замыкающие первую тройку самарские «Крылья Советов» и теперь отстает от них на два очка.

Эта победа стала первой для «Факела» над «Спартаком» с лета 2000 года, когда воронежцы взяли верх 1:0.

— С приходом Ташуева мы поменяли тактику — перешли на игру в четыре защитника, — объяснил «Известиям» защитник «Факела» Сергей Брызгалов. — Плюс тренер всегда требует, чтобы команда играла в футбол, не боялась, доминировала. Мы стараемся выполнять его установку и требования. И это приносит нам результат. И в игре со «Спартаком» это принесло успех — считаю, что мы играли лучше и заслуженно победили.

Также в прошедшем туре «Зенит» выиграл дома у «Ахмата» (2:1). «Динамо» поднялось на четвертое место, одержав первую с 3 сентября победу в чемпионате. Бело-голубые победили дома «Урал» (2:1), который с 19 августа не выигрывает уже восемь матчей подряд. Московский «Локомотив» проиграл в гостях «Ростову» (0:1). Казанский «Рубин» на последних минутах вырвал домашнюю победу над калининградской «Балтикой» (1:0).

«Пари Нижний Новгород» минимально победил в родных стенах «Сочи» (1:0), который не забил два пенальти. Первый отбил вратарь хозяев Артур Нигматуллин, а в самом конце встречи Кристиан Нобоа пробил выше ворот. «Крылья Советов» сыграли дома вничью с «Оренбургом» (1:1).