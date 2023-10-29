«Мы не идеальны. Прибавлять можно во всём»

Футболисты московского «Спартака» неожиданно проиграли воронежскому «Факелу» в матче 13-го тура чемпионата России (0:2). Очередное поражение красно-белых не мешает им находиться недалеко от третьего места (два очка от самарских «Крыльев Советов»), но существенно отдаляет от борьбы за чемпионство, которое подопечным Гильермо Абаскаля ряд экспертов предрекали перед сезоном. Идущий вторым петербургский «Зенит» опережает спартаковцев на шесть очков, а лидирующий «Краснодар» имеет фору в восемь баллов и матч в запасе.

В игре с «Факелом» впервые в нынешнем чемпионате на поле вышел защитник Павел Маслов, который в прошлом сезоне регулярно появлялся в основе, но с лета неожиданно потерял доверие Абаскаля. Лишь в сентябре он вышел в Кубке России, даже там пропустив первый круг группового этапа. А теперь вышел на замену в чемпионате на 80-й минуте вместо Алексиса Дуарте при счете 0:1 в пользу воронежского клуба. В интервью «Известиям» футболист прокомментировал выход на поле, оценил игру с «Факелом» и сказал, в чем надо прибавлять «Спартаку», чтобы исправить ситуацию в РПЛ.

— Расскажите про свой выход на замену. Необычная история, когда тренер меняет защитника ближе к концовке матча, проигрывая в счете.

— Да нет, обычная ситуация. Просто тренер попросил выйти. Никаких особых указаний я не получал. Не знаю уж, что случилось с Дуарте. Просто вышел и постарался отыграть максимально хорошо и помочь своей команде.

— Почему настолько неудачно «Спартак» отыграл в Воронеже?

— Да, действительно, не получилось создать момент. Тяжелая была игра. Трудно что-то еще говорить по горячим следам. Посмотрим потом и поймем, как действовать дальше.

— Как вам погода в Воронеже в день матча в виде дождя, испортившего поле?

— Думаю, о поле не надо постоянно говорить. Потому что мы все в равных условиях. Конечно, возможно, игроки «Факела» были чуть более адаптированы. Но играли они точно на таком же поле, как и мы.

— «Спартак» уже менялся в этом сезоне кругами с «Сочи» из-за плохого поля. В результате в сентябре вы вместо того, чтобы ехать к ним в гости, сыграли с ними в Москве. Может, надо было потребовать и с «Факелом» сделать такую рокировку?

— Не знаю (смеется). Возможно, ситуация была не настолько экстренная, как с «Сочи». Тогда заранее было известно, что с газоном проблемы. Поэтому заблаговременно приняли решение о переносе игры в Москву. А с Воронежем только в день матча, когда мы приехали, все поняли, что поле в плохом состоянии. И уже что-то менять было поздно. А наше дело — выходить и играть в футбол.

— Почему «Спартак» так нестабилен в плане игры и результатов в этом сезоне?

— Я не знаю, что вам сказать.

— Вас можно поздравить с дебютом — это первый ваш матч в нынешнем розыгрыше РПЛ. До этого Гильермо Абаскаль в текущем сезоне выпускал вас на поле только в Кубке России, причем не с первых матчей. Чувствуете, что постепенно возвращаете его доверие, которое было в прошлом сезоне?

— Я стараюсь об этом не думать. Моя задача — тренироваться, доказывать на тренировках, а все остальные решения всегда за тренером. Это его видение. По каким-то своим причинам он принимает решение.

— Насколько серьезно относитесь к предстоящему матчу Кубка России против «Краснодара», который не имеет турнирного значения для «Спартака», досрочно обеспечившего себе первое место? Может быть, уже думаете о дерби с «Локомотивом» в следующем туре чемпионата?

— Да ничего не ждем пока от дерби, потому что следующая игра — с «Краснодаром». Я, честно говоря, не знаю, как сложится встреча с ним. Но это точно такая же игра, к которой мы будем серьезно готовиться. Мы не относимся к этому как к чему-то неважному. Это важная игра, как и все остальные. А думать о «Локомотиве» рано и не совсем правильно, когда есть еще матч с «Краснодаром».

— Нет ощущения, что «Спартак» уже лишился шансов на чемпионство, всё больше отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита»?

— Я не считаю, что мы должны говорить о чемпионстве и вообще о том, за что мы сейчас можем бороться. Потому что на улице только октябрь. И, наверное, мы просто должны продолжать стараться выигрывать.

— А в чем нужно прибавлять «Спартаку», чтобы улучшить турнирное положение?

— Всегда и во всём можно прибавлять. Я не знаю... Можно прибавить в обороне. Можем также прибавить и в атаке, и в переходных фазах, и в контроле мяча. В любом из аспектов. Потому что мы не идеальны. И работаем над этим, над теми моментами, которые надо улучшать.