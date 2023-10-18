«Рубин» с плеча: экс-тренер клуба судится с ним за 6 млн рублей

Казанский «Рубин» в ближайшее время ждут разбирательства с его бывшим главным тренером Юрием Уткульбаевым, который был весной уволен со своего поста, не проиграв в этом качестве ни одного матча. Он подал жалобу в Палату по разрешению споров РФС и намерен отсудить более 6 млн рублей. Кроме того, 53-летний специалист требует убрать из его трудовой книжки запись о прогуле. Именно так клуб оформил в апреле расставание со своим главным тренером, при котором поднялся с пятого на второе место в первой лиге и, как указано в исковом заявлении, фактически добился возвращения в РПЛ — со следующим главным тренером Рашидом Рахимовом «Рубину» оставалось только удержаться на этих позициях.

Бонус и зарплата

Юрий Уткульбаев был назначен главным тренером казанской команды 15 ноября 2022 года после отставки Леонида Слуцкого, работавшего на этом посту с декабря 2019 года. При Леониде Викторовиче «Рубин» занял четвертое место по итогам сезона РПЛ-2020/2021 и попал в Лигу конференций, но год спустя неожиданно вылетел из премьер-лиги.

Имея самый большой бюджет в ФНЛ и сильнейший подбор игроков с задачей быстрого возвращения в элиту, «Рубин» в сезоне-2022/2023 после 18 туров шел лишь на пятой строчке, что не позволяло не только выйти в РПЛ напрямую (для этого нужно занять одно из первых двух мест), но и даже побороться за попадание туда в переходных матчах, что доступно командам, закончившим чемпионат на третьем или четвертом месте.

В этот момент Слуцкий подал в отставку. Было объявлено о назначении исполняющим обязанности главного тренера Юрия Уткульбаева, который до этого работал руководителем клубного департамента по молодежному футболу и профессиональному развитию. Перед зимней паузой в сезоне «Рубин» выиграл с новым наставником два матча.

В январе его утвердили главным тренером, заключив с ним контракт до 30 июня 2023 года с ежемесячным окладом в 1,4 млн рублей. Кроме того, в соглашении была прописана премия в 3 млн рублей в случае получения «Рубином» путевки в РПЛ на сезон-2023/2024. После зимней паузы «Рубин» выиграл еще два матча и вышел на второе место. Затем случились четыре подряд ничьи, после этого Уткульбаев был уволен.

Весной в интервью татарстанскому изданию «Бизнес-Онлайн» президент «Рубина» Марат Сафиуллин объяснял решение неудовлетворительными результатами команды и неатакующей моделью игры. При этом 12 апреля на официальном сайте клуба был объявлено, что это «Рубин» и Уткульбаев приняли решение о расторжении трудового договора. В этот же день команде представили нового главного тренера — Рашида Рахимова.

При нем в оставшихся восьми матчах «Рубин» удержался в зоне прямого выхода в РПЛ и поднялся на первую строчку. Как сообщил «Известиям» источник в РФС, сторона Уткульбаева отмечает, что фактически именно при нем было обеспечено место в элите.

— На момент назначения Уткульбаева «Рубин» был пятым, на четыре очка отставая от второго места, — отметил источник. — В момент его ухода команда находилась на второй строчке с отрывом от третьей в два очка. Все восемь матчей при Уткульбаеве «Рубин» сыграл против команд с высочайшей турнирной и иной мотивацией: четыре игры с клубами, стоящими на вылет из первой лиги на дату проведения матча («Уфа», «Кубань», «Волга» и «Велес»), два матча с командами, претендующими на выход в РПЛ («Алания», «Волгарь»), еще две встречи — принципиальные татарстанские дерби с нижнекамским «Нефтехимиком» и «КАМАЗом» из Набережных Челнов. Из восьми матчей, сыгранных «Рубином» в первой лиге при Рахимове, только один соперник в лице махачкалинского «Динамо» на момент встречи имел турнирную мотивацию. Остальные ее не имели, так как им или не светил ни вылет во вторую лигу, ни выход в РПЛ («Шинник», «Арсенал», «СКА-Хабаровск», «Акрон»), или им было уже не избежать вылета («Краснодар-2»), или они уже обеспечили себе выход в РПЛ или попадание в переходные матчи («Балтика», «Родина»).

Кроме того, как сообщил «Известиям» источник в «Рубине», сразу после смены Уткульбаева на Рахимова руководство клуба объявило команде о выделении ранее не предусмотренного дополнительного бонуса в 40 млн рублей за первое место по итогам сезона в первой лиге. И представители Уткульбаева считают это дискриминацией, поскольку ничего подобного не объявлялось начальством при нем, когда команду приходилось поднимать с пятой строчки.

— Инициатива руководства насчет этого бонуса похвальна, она серьезно способствует дополнительному стимулированию команды, — заявил источник. — Но не понятно, почему она не была объявлена раньше, например, после назначения Уткульбаева главным тренером, хотя и для него могла стать дополнительным инструментом в работе и с высокой долей вероятности помогла бы добиться еще более высоких результатов при том, что на момент увольнения Юрий Анварович и так выполнял задачу выхода «Рубина» в РПЛ.

Обвинение в прогуле

28 апреля, то есть через 16 дней после отстранения Уткульбаева от должности главного тренера и представления команде в этом качестве Рахимова, «Рубин» прислал бывшему наставнику уведомление с требованием в двухдневный срок предоставить в отдел кадров письменное объяснение по факту отсутствия на рабочем месте в течение нескольких рабочих дней после объявления о расторжении контракта.

Стоит отметить, 19 апреля (то есть через неделю после публичного подтверждения смены тренера и начала работы Рахимова) «Рубин» прислал Уткульбаеву предложение о расторжении договора по соглашению сторон. Уткульбаев в тот же день уведомил клуб о несогласии на расторжение договора. 28 апреля на уведомление о требовании объяснить отсутствие на работе Юрий Анварович отметил, что считает этот документ оскорбительным.

«Особо отмечаем, что в данном приказе, предоставленном Ю.Уткульбаеву на ознакомление, есть место для подписи руководителя Клуба и расшифровка «генеральный директор А.Р. Айбатов», но физически подпись руководителя Клуба отсутствует. Также Ю.Уткульбаеву не была представлена на ознакомление надлежащим образом заверенная копия приказа. Считаем, что такой факт делает данный приказ об увольнении ничтожным», — говорится в исковом заявлении.

— Работодатель обязан обеспечивать сотрудника работой в соответствии с его трудовой функцией, — поделился мнением с «Известиями» бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов. — Как главный тренер Уткульбаев не имел обязанности ходить на работу после отстранения от руководства главной командой. Если он не давал согласия на иную трудовую функцию, то клуб должен предоставить ему другую должность в клубе до окончания трудового договора либо расторгнуть его с выплатой всей зарплаты до его истечения.

4 мая «Рубин» направил Уткульбаеву уведомление о его увольнении из организации за прогул. Бывший главный тренер казанцев явился в отдел кадров где, как указано в исковом заявлении, «он расписался в приказе об увольнении (приложение 7) о том, что не согласен с незаконным увольнением и будет его оспаривать».

Таким образом, бывший главный тренер требует выплатить ему задолженность по зарплате за два с лишним месяца в размере 3,3 млн рублей и премию в 3 млн рублей за выход в РПЛ, а также исправить запись в трудовой книжке об увольнении, убрав оттуда отметку насчет прогула.

Напомним, после возвращения в РПЛ «Рубин» при Рахимове по итогам 11 туров занимает десятое место в чемпионате России и уже вылетел из Кубка России. При этом в чемпионате он всего на три очка оторвался от зоны прямого вылета и на два от зоны переходных матчей.

— При Рахимове каких-то выдающихся результатов у «Рубина» нет, — отметил Наумов. — Да и качество игры оставляет желать лучшего. Если предыдущего главного тренера убрали за отсутствие атакующего стиля, то я не вижу, чтобы он появился спустя полгода. Хотя и состав усилили летом под РПЛ, и времени было достаточно, чтобы выстроить интересную игру. В любом случае, руководству клуба виднее, раз оно сделало такую перестановку. Но стоило бы хотя бы отблагодарить Уткульбаева за то, что фактически он вернул «Рубин» в РПЛ. И хотя бы расстаться с ним более солидно. Палата по разрешению споров рассудит, какая из сторон права, но если выиграет сторона тренера, то по казанскому клубу будет мощный репутационный удар. Таких разборок со своими бывшими работниками у клубов РПЛ не было уже, наверное, с 2000-х годов. В нынешнее время такое имеет место разве что в первой и второй лиге.

Президент правления АНО ФК «Рубин» Марат Сафиуллин отказался комментировать «Известиям» ситуацию с заявлением Уткульбаева.

— Я не в курсе, прокомментировать ничего не могу, — сказал Сафиуллин.

Палата по разрешению споров РФС должна была получить заявление от Уткульбаева в начале октября. Подтверждения получения иска «Известиям» получить не удалось. По регламенту, рассмотрена претензия должна быть в течение месяца. Юрий Уткульбаев выступал за «Рубин» на позиции вратаря в 1995—1999 годах. Позже он более 10 лет работал главным тренером дубля и молодежного состава казанского клуба. На взрослом уровне тренировал казахстанский «Актобе» и нижнекамский «Нефтехимик». В систему «Рубина» возвращался в 2021 году.