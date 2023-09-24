Этим летом «Пари Нижний Новгород» поменял значительную часть футболистов, а также генерального директора — в начале сезона вместо Равиля Измайлова пришел Давид Мелик-Гусейнов, ранее занимавший пост министра здравоохранения Нижегородской области. Сама команда давала бой своим соперникам в «группе смерти» Кубка России — «Спартаку», «Динамо» и «Краснодару», но после недавнего домашнего разгромного поражения от «Спартака» (0:3) за два тура до конца группового этапа почти лишилась шансов на выход в плей-офф. А сама игра с красно-белыми закончилась претензиями в адрес судей со стороны руководства и главного тренера нижегородцев Сергея Юрана.

Между тем, клуб успешно начал нынешний чемпионат России, в котором сейчас идет на девятом месте. Кроме того, он выручил большие деньги за продажу в петербургский «Зенит» молодого полузащитника Ярослава Михайлова. По данным СМИ, сумма трансфера составила 80 млн рублей. Еще немало средств может быть выручено в случае полноценного трансфера в московский «Локомотив» нападающего Тимура Сулейманова, который пока ушел туда на правах аренды.

В интервью «Известиям» Давид Мелик-Гусейнов оценил результаты команды, сентябрьские трансферы, а также рассказал о цели вывести клуб на самоокупаемость и встретиться с российским судейским руководством.

«Миксуем возрастных футболистов и молодых — это важно»

— Еще верите в возможность выйти из кубковой группы?

— Мы будем бороться до конца. Еще две игры у нас в группе. И ни в коем случае мы не сдаемся. Не собираемся сбавлять ритм и на тормоз нажимать не будем.

— Вас устраивают результаты команды в чемпионате после девяти туров?

— Как сказать... Для команды это девятое место — средний уровень. Он в целом хороший, но мы хотим быть выше — цели амбициозные. Понятно, что мы не обладаем такими бюджетами, какими обладают лидеры турнирной таблицы. Но тем не менее задача такая стоит перед командой, перед тренерским штабом — от каждой игры брать по максимуму.

— Насколько ощутимы потери Михайлова и Сулейманова, ушедших в последний день трансферного окна?

— Мы ни в коем случае не считаем их потерями. Это рабочая ситуация, и мы были к ней готовы. У нас появились Хуан Боселли, Николоз Кутателадзе — игроки очень высокого, как нам видится, уровня. Они показывают хорошие спортивные результаты. Мы видели, как они организовали гол в концовке матча с «Динамо» (1:1), помогли нам уйти от поражения. И в игре со «Спартаком» тот же Боселли немало создавал впереди. Поэтому уходы Михайлова и Сулейманова не должны сказаться.

— Устроила сумма трансфера Михайлова в «Зенит»?

— Конечно, хочется большего, но, если бы мы затянули эту историю дольше, то цифры были бы меньше.

— По Сулейманову у «Локомотива», как я понимаю, есть опция права выкупа у вас игрока?

— Ну да. Есть, конечно.

— А обязательство выкупить его прописано?

— Они имеют право выкупить. Ему просто нужно выполнить определённые обязательства.

— Тогда «Локомотив» уже не сможет сдать назад, даже если захочет, и будет вынужден вам платить?

— Всегда можно сдать назад. В любом случае, все контракты можно пересмотреть по ходу развития процесса.

— Ваш предшественник Равиль Измайлов в прошлом году говорил о целенаправленной ставке на молодежь. В межсезонье пришло немало возрастных игроков. Вы отказались от того пути, что был в прошлом сезоне?

— Миксуем возрастных футболистов и молодых — это важно. Для того, чтобы был обмен опытом. По-другому нельзя. То есть, одни молодые на поле в основном составе — это хорошо. Это действительно была фишка «Пари Нижний Новгород» в прошлом сезоне, но нам нужно, чтобы и молодые набирались опыта от старших товарищей, и старшие ребята чувствовали подставленное молодыми плечо. Поэтому сейчас замиксованный состав по возрасту.

— Такая смена концепции была реакцией на весеннюю часть прошлого сезона, когда команда не смогла избежать переходных матчей, а в них не без труда обыграла «Родину» (3:0; 0:2).

— Органически такое решение выкристаллизовалось.

«Вот посмотрите на то, что произошло на поле в матче со «Спартаком»

— Говорят, что все доходы от РПЛ плюс контракт самого клуба «Пари Нижний Новгород» с букмекерами привели к тому, что ваша организация полностью ушла от бюджетного финансирования.

— Оно в том числе бюджетное. Определенные поступления от области идут. Не имею права оглашать конкретные цифры. Но цель выйти на самоокупаемость есть. Передо мной как генеральным директором стоит такая задача на следующий год. При благоприятных условиях это возможно. И мы сделаем для этого всё.

— Ваш клуб недоволен судейством матча со «Спартаком». Хотели бы встретиться с руководством судейского корпуса и получить объяснения тех или иных решений и стандартов, как это сделали весной спартаковцы?

— Да, мы тоже планируем это сделать в конце года, потому что у нас много вопросов накопилось. Понятно, что не после каждой игры нужно это сделать. Но то что , это случится, могу сказать однозначно.

— Не поздно будет до конца года ждать?

— Нет-нет. Главное, разобрать все ошибки. Вот посмотрите на то, что произошло на поле в матче со «Спартаком». Главное, чтобы судейскому корпусу было понятно, что есть ошибки, и не только со стороны игроков.

— Уже есть конкретная договоренность о встрече с главой судейского комитета РФС Павлом Каманцевым и руководителей департамента судейства РФС Милорадом Мажичем?

— Пока таких договоренностей нет. Мы готовим внутренне себя к этому. Нужно быть готовыми к подобному мероприятию так, чтобы все эти разборы не ушли в песок, а принесли реальную пользу команде.