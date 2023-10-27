«В суде против «Спартака» пытаюсь добиться правды — знаю, что я прав»

В первой лиге чемпионата России по футболу после 15 туров лидирует махачкалинское «Динамо». Уже несколько лет президентом клуба работает знаменитый отечественный тренер Гаджи Гаджиев, а перед нынешним сезоном в команду пришли еще две знаковые фигуры: главным тренером стал титулованный Курбан Бердыев, а генеральным директором — Шамиль Газизов. Последний больше десяти лет занимал аналогичный пост в «Уфе», которая проделала путь из второй лиги в РПЛ, где при минимальном бюджете отыграла девять сезонов, а в 2018 году сенсационно стала шестой и попала в квалификацию Лиги Европы.

В 2020 году Газизов стал гендиректором «Спартака», откуда был уволен через полгода, когда команда делила в РПЛ первое место с «Зенитом». С тех пор менеджер с переменным успехом судится с клубом по поводу невыплаченной ему неустойки на сумму более 300 млн рублей. После ухода из красно-белых он вернулся в «Уфу», которая при минимальном бюджете вылетела из РПЛ в 2022 году, а через год и из первой лиги. Тогда для сохранения места в РПЛ по итогам переходных матчей с «Оренбургом» (2:2; 1:2) команде не хватило совсем немного времени — решающий гол был пропущен на последней минуте ответной встречи.

В интервью «Известиям» Газизов рассказал о борьбе махачкалинского «Динамо» за выход в РПЛ, финансовых возможностях и инфраструктуре дагестанского клуба, работе с Бердыевым и Гаджиевым, продолжении судов со «Спартаком» и влиянии гола «Оренбурга» на судьбу «Уфы».

«После 34-го тура будет ясно, кто на что наиграл, кто как поработал»

— Насколько вас устраивают результаты и качество игры команды по итогам прошедшего отрезка сезона?

— Мы тренируемся «24 на 7». И я думаю, видно, что наши ребята работают максимально усердно. Играют без замен почти. Тяжело им.

— Почему, кстати, играют без замен? Обойма совсем узкая?

— Небольшой всё-таки у нас пул игроков, которые могут регулярно играть в данный момент. Но это выбор главного тренера.

— Курбан Бердыев целенаправленно хотел играть такой ограниченной обоймой?

— Это у него надо спросить, у Бекиича (улыбается). Не мой вопрос. В любом случае я вижу, что команда играла и боролась во всех прошедших матчах чемпионата. Но иначе и быть не могло. В ФНЛ всегда и везде такая игра. По-другому мы бы сейчас не находились вверху турнирной таблицы.

— Инфраструктура вашего клуба готова к РПЛ? Сможете задействовать стадион «Анжи Арена», который был построен на деньги Сулеймана Керимова, когда он владел «Анжи»?

— Его надо обновить — мы над этим работаем. Есть вопросы, связанные с определенными моментами. Но мы эту работу ведем. Если у нас всё получится и всё будет хорошо в спортивном плане, то мы будем во всеоружии готовы к РПЛ.

— Арена сейчас кому принадлежит?

— Это частный стадион. Он не находится на балансе ни у Республики Дагестан, ни у футбольного клуба «Динамо».

— Есть четкая задача подняться в РПЛ?

— Мы все в ключе договорились, что не трактуем эти вещи таким образом. Но если команда идет впереди, находится в верхней части таблицы, значит, она хочет этого. Никто не отменял спортивного результата. А настроены мы или не настроены на выход в РПЛ — всё будет ясно после 34-го тура. Будет ясно, кто на что наиграл, кто как поработал.

«Здесь за деньгами никто не гонится»

— Бюджет у вас какой?

— Небольшой, но достойный.

— Какое место в первой лиге у вашего клуба в плане бюджета?

— Знаешь, это всё разговоры для определенных интересов. Повторюсь, у нас небольшой, скромный бюджет, но он достаточный для того, чтобы жить. Возможности у нас скромные. Мы живем, двигаемся, работаем. Команда работает. Да и вообще все в клубе люди рабочие, ответственно подходят к выполнению своих обязанностей. Здесь за деньгами никто не гонится.

— С 2022 по 2026 год контракты РПЛ со спонсорами, реализация телевизионных прав и прочие сделки позволяют даже занявшему последнее место клубу заработать более 300 млн рублей за сезон. Насколько для «Динамо» выход в премьер-лигу будет означать покрытие всех нынешних расходов?

— В РПЛ всё-таки большой доход. Сама РПЛ — это другие спонсорские контракты, другая история. Поэтому давайте исходить из того, что мы пока в первой лиге.

— А всё-таки? При нынешних запросах для вашего клуба решатся все проблемы, если подниметесь в РПЛ?

— Мне всегда не нравилось слово «если». Ну не нравится оно, и всё.

— Вы же всё равно занимаетесь планированием развития клуба на несколько лет вперед?

— Хочешь рассмешить Всевышнего — расскажи ему о своих планах. Я же говорю: надо молчать сегодня. Молчать и спокойно работать. У нас еще пять игр до зимней паузы в чемпионате. Там уже можно хотя бы какие-то наметки делать.

— В «Динамо» сейчас проще с финансами, чем в последние годы вашей работы в «Уфе», когда тяжело набирался бюджет для РПЛ?

— В Махачкале люди до меня работали. Создавали ту базу, которая есть сейчас. В том числе денежную. Могу сказать, что я пришел в «Динамо» учиться, в том числе и футболу, хоть и работаю в нем уже давно. Учусь у таких больших специалистов, как Гаджи Муслимович и Курбан Бекиевич. А дальше всё зависит от меня как от менеджера. Надеюсь, сделаю всё на хорошую оценку.

— Каково вам впервые работать с таким именитым тренером, как Бердыев? Всё-таки в «Уфе» даже Виктор Гончаренко и Сергей Семак в то время не были столь титулованными.

— Знаете, чуть-чуть может быть разная ситуация. Но повторю: я учусь, смотрю. Для меня многое открывается сейчас. Не только благодаря работе с Бекиичем, но и с Муслимычем.

«В 2022 году «Уфа» была в 30 секундах от безубыточности»

— Насколько сейчас «Уфа» стояла бы сейчас крепко в РПЛ, продержись она минуту до финального свистка ответного матча с «Оренбургом» (1:2) и останься в премьер-лиге? Cейчас она была бы в элите?

— Я всем говорю, что был шанс в 30 секунд от безубыточности. В 30 секунд. Но в жизни так бывает. Значит, надо новый виток делать. И мне, и «Уфе», и всем остальным.

— Эти 30 секунд кардинально повернули ход истории для вас, «Уфы», «Оренбурга».

— Значит, должно быть так. Значит, в то время «Оренбург» больше заслужил. И это надо воспринимать так.

— Я не раз слышал версию, что «Уфа» в последние годы в РПЛ с трудом формировала бюджет, поскольку вас не хотела поддерживать Республика Башкортостан. Якобы когда ее в 2018 году возглавил Радий Хабиров, он рекомендовал на пост главного тренера «Уфы» Сергея Юрана, с которым был знаком, возглавляя Красногорск, где Юран тренировал местный «Зоркий». Вы отказались от этого варианта, и поэтому руководство региона не очень охотно с вами сотрудничало.

— Это всё неправда. Никаких заговоров не было — ничего такого. Были нюансы определенные, но это уже в прошлом. Этого не надо забывать — надо просто набраться опыта. Мы же не знаем, что произойдет завтра.

— Недавно были новости об очередном проигранном вами суде «Спартаку». Сколько еще собираетесь вести с ним юридическое противостояние?

— Я уже говорил и повторюсь: пытаюсь добиться правды. И я знаю, что я прав.