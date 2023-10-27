Южный квест: продолжит ли «Краснодар» беспроигрышную серию

В предстоящем 13-м туре чемпионата России по футболу лидеру чемпионата «Краснодару» предстоит один из самых сложных выездов этой осени — московский ЦСКА попытается нанести «быкам» первое поражение в нынешнем розыгрыше РПЛ. В Ростове-на-Дону состоится принципиальное противостояние Валерия Карпина и Артема Дзюбы — первый в качестве главного тренера «Ростова» примет на своем поле московский «Локомотив» с Дзюбой. Столичный «Спартак» приедет в гости к воронежскому «Факелу». А петербургский «Зенит» сыграет дома с грозненским «Ахматом». О самых главных интригах очередного тура РПЛ — в материале «Известий».

ЦСКА – «Краснодар»

Еще в июне команды разыгрывали между собой трофей. Тогда ЦСКА победил «Краснодар» в решающем матче Кубка России — 1:1 в основное время, 6:5 в серии пенальти. Этот титул стал первым для армейцев с 2018 года. А мог стать первым в истории «Краснодара». Но теперь подопечные Владимира Ивича замахнулись на большее — они лидируют в чемпионате. Девять побед, три ничьи и ни одного поражения — такой старт мало кому удавался в истории турнира. Благодаря этому «быки» опережают идущий вторым петербургский «Зенит» на пять очков и пока уверенно идут к золоту.

ЦСКА после серебра прошлого чемпионата и победы в Кубке России буксует. Он седьмой, хотя и отстает от третьей строчки всего на три очка. Команда Владимира Федотова имеет серьезные кадровые проблемы. Летом в «Спартак» ушел Хесус Медина, а Бахтиёр Зайнутдинов отправился в стамбульский «Бешикташ». Пришедший в августе молодой узбекский полузащитник Аббосбек Файзуллаев уже стал одним из лидеров армейцев. Также в сентябре пришли бразильский защитник Келлвен и чилийский нападающий Виктор Давила.

Но все эти трансферы были сделаны по ходу сезона. И игроки еще адаптируются в команде. Нельзя сказать, что ЦСКА не показывает качественного футбола. Но много очков потеряно из-за голов, пропущенных на последних минутах, как, например, в недавнем дерби со «Спартаком» (2:2), или слабой реализации моментов, как в предыдущем туре с казанским «Рубином» (0:0).

Еще одной проблемой стало то, что по итогам выезда в Казань травму крестообразных связок получил хорошо проводящий сезон полузащитник Максим Мухин. Он выбыл на полгода. Тем не менее даже в такой ситуации ЦСКА способен оказать сопротивление «Краснодару».

— ЦСКА провел очень хороший прошлый сезон, когда впервые за пять лет взял Кубок и медали чемпионата, но сейчас у команды идет определенная перестройка, — поделился мнением с «Известиями» обладатель Кубка УЕФА-2005 в составе армейцев, селекционер «Краснодара» Юрис Лайзанс. — Ушли одни игроки, пришли другие. Идет адаптация, притирка. Для этого нужно время. Посмотрим, как дела пойдут дальше. Впереди еще больше половины чемпионата — есть время выправить свое положение в таблице. Также и в случае с «Краснодаром» рано говорить о каком-то успехе, поскольку не прошел еще даже первый круг. Пока всё нормально у команды. Респект футболистам и тренерам за их работу. По турниру идут хорошо. Но чемпионат России так устроен, что за пару туров всё может кардинально поменяться. Каждый может обыграть каждого.

«Ростов» – «Локомотив»

После того как в феврале Артём Дзюба трудоустроился в «Локомотив», его встречи с клубами или персонами, с которыми он когда-либо публично конфликтовал, ждут с особенным интересом. Самый известный из ныне действующих отечественных футболистов среди прочего имеет длинную историю взаимоотношений с главным тренером «Ростова» и сборной России Валерием Карпиным.

Они конфликтовали с 2009 года, когда вместе работали в «Спартаке». В многочисленных интервью Дзюба часто обвинял Карпина в предвзятом к себе отношении, списывая на это свои постоянные уходы из «Спартака» в аренды в «Томь» и «Ростов», где ему приходилось доказывать свой высокий уровень.

Когда в 2021 году Карпина назначили главным тренером сборной России, скандал вызвал отказ Дзюбы от вызова в национальную команду после попадания в расширенный список. Сам Артём это объяснил не лучшей своей формой, хотя фанаты Валерия Георгиевича и хейтеры футболиста до сих пор считают, что такое поведение было следствием обид за то, что тренер не вызвал его на предыдущий сбор.

В дальнейшем Карпин ни разу не вызывал Дзюбу в сборную, хотя вопрос об этом со стороны журналистов был популярнее многих тем, связанных непосредственно с теми футболистам, которые играли за национальную команду. В марте 2023 года случилась первая очная встреча двух заклятых врагов после перехода Артёма в «Локо». Он забил три гола и принес своей новой команде выездную победу над «Ростовом» (3:1).

В этом сезоне команды дважды встречались в Кубке России, но играли вторыми составами. И в первом случае Дзюба не поехал в Ростов-на-Дону, где железнодорожники проиграли 1:2. А в домашней встрече Артем вышел на замену по ходу второго тайма при счете 2:0, сделал голевую передачу, и «Локо» победил 3:1.

Теперь красно-зеленые вновь сыграют с «Ростовом» в гостях. Подопечные Михаила Галактионова идут на пятом месте и лишь на три очка отстают от расположившегося на второй строчке «Зенита». «Ростов» десятый, но от предпоследнего 15-го места, то есть от зоны вылета, команду отделяет всего два балла.

— Номинально «Локомотив» считается фаворитом, поскольку находится намного выше в таблице, набрал больше очков, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин. — Но явным фаворитом железнодорожников не назову. У нас между вторым и 10-м местом в таблице расстояние всего в 10 очков, то есть плотность высокая. Другое дело, что «Локомотив» в этом сезоне — во многом команда эмоций и настроя. И эмоции команды во многом зависят от эмоций и состояния Дзюбы. А с учетом того что он едет к Карпину, проблем с мотивацией и заряженностью у Артема не будет. Может быть, эмоции будут уже не такими, как в мартовском матче, со временем всё-таки подобное затухает, но всё равно настрой остается. Этим и опасен «Локомотив».

Также специалист считает, что на результатах «Ростова» в чемпионате сказывается совмещение тренерским штабом работы в сборной России, что усугубляется длинными выездами клуба, поскольку им приходится передвигаться на поездах и автобусах ввиду закрытия аэропорта в Ростове-на-Дону.

— Не могу сказать, что у Карпина какое-то выгорание, но влияние сборной на дела клуба есть, — добавил Балахнин. — Он практически всё время занят, весь в перелетах и переездах. И даже в паузу в чемпионате находится вне клуба. Это совмещение можно допустить сейчас, когда у сборной нет официальных матчей. Но совмещают и его ключевые помощники — Виктор Онопко и Виталий Кафанов. К тому же накладываются переезды поездами из Ростова-на-Дону, где закрыто авиасообщение. Когда я был помощником у Слуцкого в сборной, тот совмещал работу в ЦСКА. Тогда не было проблем с отсутствием перелетов, но всё равно подобное раздвоение на две должности давалось Леониду Викторовичу тяжело. И ощущение, что это сказывается на «Ростове», хотя последняя победа над «Ахматом» (3:0), позволившая подняться из зоны вылета, должна их раскрепостить и немного успокоить.

«Факел» – «Спартак»

После победы над «Пари Нижний Новгород» (2:0) красно-белые немного поправили свое турнирное положение. Они четвертые. Отставание от «Зенита» — всего на три балла. Но проблемы могут возникнуть в любой момент. Особенно в Воронеже, поскольку проваливший старт сезона «Факел» постепенно набирает ход и уже выбрался из зоны вылета. Подопечные Сергея Ташуева не проигрывают в чемпионате уже три матча кряду и намерены продлить эту серию.

— «Спартак» довольно убедительно взял верх над крепким «Нижним», но это не значит, что виден выход из кризиса, — заявил «Известиям» бывший владелец красно-белых Андрей Червиченко. — Команда сейчас очень нестабильна. В сентябре после серии неудач уже были две довольно унылые победы над «Сочи» (1:0) и «Динамо» (1:0), когда многие посчитали, что спартаковцы выходят из кризиса. А потом случились разгром от «Крыльев Советов» (0:4) и отскок в концовке дерби, в котором ЦСКА играл гораздо лучше. Так что неясно, как игра сложится в Воронеже. «Факел» достаточно хорошо организован и мотивирован, поэтому может воспользоваться проблемами «Спартака».

Также в 13-м туре РПЛ пройдут еще пять матчей. Поднявшийся на второе место петербургский «Зенит» примет дома грозненский «Ахмат». Казанский «Рубин» сыграет на своем поле с калининградской «Балтикой». Московское «Динамо» встретится в родных стенах с екатеринбургским «Уралом». Самарские «Крылья Советов» примут «Оренбург», а «Пари Нижний Новгород» предстоит домашний матч с «Сочи».