Не служба, а дружба: ЦСКА снова сыграл вничью

Российская премьер-лига (РПЛ) возобновилась после паузы на игры национальных сборных яркими матчами. «Спартак» обыграл «Пари Нижний Новгород», «Зенит» был сильнее «Крыльев Советов», а вот «Краснодар» потерял очки в выездном матче с «Балтикой». Однако, учитывая как складывался матч, один балл, увезенный из Калининграда, можно считать удачей. Классный матч выдали «Локомотив» и «Динамо», хотя голами так и не порадовали. Подробнее об итогах 12-го тура РПЛ — в материале «Известий».

Ничейный синдром

Первый матч тура состоялся в Оренбурге, где местная команда принимала на своем поле «Факел». Встреча запомнилась не только победным голом Никиты Моцпана на 92-й минуте (1:0), но и грубой игрой форварда воронежского клуба Евгения Маркова.

Эпизод, который наверняка будет обсуждаться вплоть до следующего тура, произошел в самом конце первого тайма — в компенсированное время. Нападающий шипами влетел в левую ногу аргентинца Сезара Флорентина. Главный арбитр Сергей Карасев расценил этот эпизод на желтую карточку. Судья на ВАР Артур Федоров тоже не увидел криминала. После многочисленных повторов кажется, что здесь напрашивалось удаление. Впрочем, в «Оренбурге» уже заявили, что обратятся в ЭСК РФС по этому эпизоду.

ЦСКА в субботу, 21 октября, играл в Казани. Команда Владимира Федотова не по своей воле стала одной из самых дружелюбных в чемпионате России. И матч с «Рубином» лишь подтвердил это. Оба клуба выдали разные таймы, в первой половине опаснее были хозяева, во второй — армейцы. Снова не обошлось без важного судейского решения — гол «Рубина» отменили из-за игры рукой Иву в середине поля. Однако и здесь повторы показали, что Павел Кукуян при помощи ВАР рассудил всё правильно.

Кстати, на флажке армейцы могли вырвать победу, но голевые моменты не реализовали Мойзес и Иван Обляков. Снова довольно бодрый матч провел Аббос Файзуллаев, чей гол также отменили, и сделали это абсолютно по делу (0:0).

Нули в Казани и это шестая ничья московского клуба из семи последних игр в чемпионате, и девятая из десяти, если брать в расчет основное время трех кубковых матчей.

Спасение лидера

Главная вывеска субботнего игрового дня — «Локомотив» – «Динамо». В противостоянии двух столичных команд здорово себя проявили голкиперы — Игорь Лещук и Илья Лантратов.

Футболисты «Локо» чаще били по воротам: запомнился момент с ударом Артема Дзюбы головой под перекладину, выстрел Дмитрия Баринова аккурат под штангу и перекладина после навеса Ильи Самошникова. Да, передача очевидно шла на дальнюю штангу, и мяч срезался, но мог бы получиться один из самых красивых голов этого тура, а может быть и первой половины чемпионата.

У «Динамо» тоже были хорошие подходы, достаточно вспомнить выход один на один Константина Тюкавина, но подвела реализация, и опять же, стоит отдать должное Илье Лантратову (0:0). Хорошая новость для динамовских болельщиков — появление на поле Дениса Макарова, у которого был конфликт с главным тренером Марцелой Личкой. Сейчас, по словам наставника бело-голубых, проблем между ними нет.

А от «Локомотива», кажется, в этом матче отвернулась удача. Можно сказать, что в ворота «Динамо» не влетели те голы, которые влетели в предыдущих турах с «Крыльями Советов» и «Краснодаром».

— Хорошая, боевая игра с обоюдоострыми моментами, — сказал «Известиям» защитник «Локомотива» Евгений Морозов. — Думаю, мы были все-таки ближе к победе, играли с преимуществом, но в итоге ничья. Реализуй мы хотя бы одну из своих возможностей, вполне могли бы заработать и три очка. В то же время сыграли на ноль в обороне, что всегда приятно и говорит о том, что сыграли достаточно дисциплинированно и организованно. Насколько тяжело было против атакующий линии «Динамо»? У них хорошая, качественная атака. Есть индивидуально сильные футболисты, но в принципе мы были к этому готовы, разбирали их игру. Если не пропустили, значит всё сделали правильно и справились со своей задачей.

Самый же результативный матч субботы прошел на домашнем стадионе «Балтики». Команда Сергея Игнашевича отобрала очки у лидера сезона. Причем балтийцы играли по-настоящему ярко и в этой встрече забили больше голов, чем в трех предыдущих.

Первый тайм в исполнении «Балтики» — настоящий образец того, как нужно играть против лидера — бодро и дерзко. Был даже отрезок, когда подопечные Игнашевича просто не выпускали соперника со своей половины поля. Плюс к этому попадание в штангу, сейвы Матвея Сафонова. Можно смело сказать, что «Балтика» заслуживала победы.

Банду Ивича стоит похвалить за бойцовский характер. «Краснодар» уже не первый раз в этом сезоне проигрывает по ходу встречи, но приходит в себя и спасает положение (2:2).

Синхронные победы

Одна из главных неожиданностей тура — крупное домашнее поражение «Урала» в матче с «Сочи». Екатеринбургской команде и лично Виктору Гончаренко не позавидуешь: с «Локо» была упущена победа при счете 2:0 в свою пользу, а теперь вот невзрачная игра против аутсайдера чемпионата.

В этом матче нужно отметить реализацию сочинцев. В первом тайме они пробили в створ ворот всего четыре раза — три удара стали точными. Во второй половине «Сочи» уже просто не позволил сопернику вернуться в игру (4:1). Стоит отдельно выделить и гол Ивана Игнатьева, который впервые отличился в футболке «Сочи» в чемпионате России.

Красно-белые добились убедительной победы над «Пари НН», несмотря на конфликт, весть о котором разнеслась с огромной скоростью за несколько дней до матча. По данным журналиста Ивана Карпова, после встречи с «Крыльями» главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок Александра Соболева за несоблюдение дисциплины. Непоявление форварда в старте на матч с «Пари НН» будто служило косвенным подтверждением.

В основной состав после травмы вернулся Хлусевич, в центре поля действовали Литвинов и Пруцев, над ними — Игнатов, слева — Зиньковский. На позиции форварда вышел Промес.

Команда Абаскаля с первых минут действовала в интенсивной манере, порой вдавливая соперника в его штрафную. Первый тайм москвичи забрали благодаря голу Пруцева, но во второй половине встречи беда пришла, откуда не ждали: на поле не вышел Промес, получивший травму. Тут у Абаскаля уже не было выбора — пришлось выпускать Соболева.

В итоге «Спартак» уверенно довел дело до победы, практически не дав ничего сделать «Пари НН» у своих ворот (2:0).

— Не могу сказать, что мы выиграли без особого труда у «Нижнего Новгорода», — заявил «Известиям» полузащитник «Спартака» Даниил Денисов. — Без особого труда было бы, забей мы три или четыре гола в первом тайме, вели бы с таким преимуществом и остались бы с ним до конца. А так всё равно был некий невроз в концовке игры. Не только с нашей стороны — скорее больше со стороны соперника всё же. Поэтому было достаточно много эмоций на последних минутах. Как меняется наша игра в зависимости от наличия или отсутствия на поле Соболева? Не буду вдаваться в нюансы, но задача как всегда победить и играть в комбинационный футбол. Мы в любом случае играем низом, через передачу.

Чуть позднее завершилась встреча в Петербурге, где ожидалось, что коллектив Игоря Осинькина даст бой гранду, но этого не случилось. Команда Сергея Семака уверенно расправилась с «Крыльями». Блестящий матч провел бразилец Вендел, на счету которого дубль (3:1).

После этой победы невская команда обогнала самарцев и поднялась на вторую строчку. До лидера таблицы — «Краснодара» — пять баллов. «Крылья» всё еще находятся в топ-3, но отрыв от «Спартака» и «Локомотива» составляет всего одно очко.