«Для кругозора футболиста работа с разными тренерами полезна»

Главным событием проходящего в эти выходные 13-го тура чемпионата России по футболу пока что стала домашняя победа воронежского «Факела» над московским «Спартаком» (2:0). Она позволила команде подняться из зоны вылета. С приходом на пост главного тренера Сергея Ташуева воронежцы сильно прибавили и выбрались с последнего места — в четырех последних матчах у них три победы и одна ничья. В интервью «Известиям» полузащитник клуба Ильнур Альшин поделился мнением о победе над «Спартаком», рассказал об изменениях в игре при Ташуеве и о специфичной футбольной терминологии, которую применяет новый главный тренер «Факела».

— Можно назвать эту победу над «Спартаком» безоговорочной с учетом того, что вы не позволили сопернику создать практически ни одного голевого момента у своих ворот?

— В принципе, да. Я думаю, что у нас было больше опасных моментов. И по игре мы больше атаковали. У «Спартака» была пара моментов с выбеганием, но до серьезных угроз нашим воротам они их не довели. Так что победа наша закономерна.

— После нескольких нереализованных моментов в первом тайме не было опасений, что «Спартак» накажет за такую слабую реализацию своих возможностей?

— Как сказать... Во время игры об этом особо не думаешь. Понятное дело, что «Спартак» может в любой момент наказать. Слава богу, что так всё закончилось — во втором тайме всё-таки воспользовались своими моментами.

— Когда утром в день матча в Воронеже пошел сильный дождь, ужаснулись от того, на каком поле придется играть?

— Да мы и до этого уже, когда снег лежал, подумали, что поле будет «хорошее». А я тем более понимал, потому что, еще когда играл за «Факел» во второй лиге, видел — после сильных дождей поле здесь очень мягкое.

— Это серьезный удар по возможностям команды, с учетом того что Сергей Ташуев ставит «Факелу» игру низом, в контроль мяча, что не очень хорошо срабатывает на некачественном поле?

— Эпизодами мы всё равно играли так. В принципе у нас был контроль мяча, в том числе в полуфлангах. Понятно, что ты не можешь его всё время контролировать. Тем более в матче со «Спартаком». Но мы в целом нормально сыграли — и контроль был, и выбегания быстрые.

— Ташуев никого еще не наказывал в команде за словосочетание «контроль мяча»?

— Еще нет.

— Перед игрой со «Спартаком» во флеш-интервью «Матч ТВ» на вопрос, продолжит ли «Факел» контролировать мяч, ваш главный тренер ответил, что не знает слово «контроль», но знает, что такое «владение на атаку».

— Да, он нам и на теории то же самое говорит. Естественно, всё правильно — «владение на атаку». Надо думать, как говорит тренер.

— Ташуев объяснял, в чем разница между двумя этими терминами?

— Контроль мяча — это просто пас ради паса, без продвижения вперед. А тренер требует от нас, чтобы мы на мяче продвигались вперед, больше обостряли, брали на себя игру, а не просто делали передачи ради передач.

— То есть не играли через пасы назад и поперек?

— Конечно. Если есть зона, то пробегать с мячом, где-то больше рисковать и атаковать.

— Тяжело было перестраиваться на этот футбол по сравнению с более прагматичными стилями Дмитрия Пятибратова и Вадима Евсеева?

— Как сказать... Мы вроде бы сразу схватили требования Ташуева. И перестроились. Вроде как нормально перестроились.

— Можно сказать, что возвращаетесь к той атакующей схеме, которую вам ставил Олег Василенко в прошлом году, когда «Факел» только вышел в РПЛ?

— Да нет. Схема другая. И футбол чуть другой всё равно. Другие требования. У них совсем разные методы работы.

— Насколько тяжело перестраиваться, когда за год происходит три смены главного тренера, причем это люди зачастую противоположных взглядов на стиль игры?

— А нам что остается делать? (Улыбается.) Мы только адаптируемся к этому, и всё. Для нас, футболистов, это же даже лучше — один тренер какие-то свои требования предъявляет и свой футбол ставит, другой тренер что-то свое предлагает. Мне кажется, для кругозора футболиста это хорошо. Ты можешь и в быстрый футбол играть с владением мячом, короткими и средними передачами, и в другой футбол тоже можешь. Я думаю, это только на пользу футболистам идет.

— Понимали, что матч со «Спартаком» для воронежской публики имеет огромное значение?

— «Спартак» все знают. Народная команда, можно сказать. Многие болеют за нее в разных городах. Мы также понимали, что «Факел» давно не выигрывал у «Спартака». Историческое событие случилось — мы впервые за 20 с лишним лет победили. Историческое достижение. Обсуждали это между собой. Всем приятное сделали: себе, болельщикам, городу. Мы разбирали «Спартак» и понимали, как он играет. Но чего-то сложного, наверно, не было, судя по игре.

— Больше уверенности появилось в том, что спасетесь от вылета из РПЛ?

— Да нет. Ну какая уверенность? Мы внизу турнирной таблицы, где одна команда выиграла и тут же вверх поднялась. Там всё очень плотно. Нужно максимально набирать очки как минимум до зимней паузы. Дальше уже как бог даст.