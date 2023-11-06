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«Было бы не очень приятно лететь на Кубок в Хабаровск»

Футболист «Динамо» Иван Лепский — о дальних выездах, лидерах команды и ее результатах в текущем сезоне
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Фото: ФК «Динамо-2» Москва
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Футболисты московского «Динамо» по итогам проходящего в эти выходные 14-го тура чемпионата России могут подняться на третье место в РПЛ, если обыграют в гостях идущий последним «Сочи». А в середине недели подопечные Марцела Лички сумели вырвать второе место в своей группе в Кубке России.

После того как их основной конкурент «Краснодар» победил в гостях московский «Спартак» (3:1), бело-голубым требовалось победить дома в основное время «Пари Нижний Новгород». И они забили победный гол на последних секундах — 2:1. Таким образом, «Динамо» попало в плей-офф «Пути РПЛ», где в четвертьфинале сыграет с петербургским «Зенитом». Первый матч пройдет в Москве 28–30 ноября, ответный — в Питере 12–14 марта.

Окажись динамовцы третьими в группе, им пришлось бы играть в «Пути регионов» и по жребию им мог выпасть выезд в конце ноября к «СКА-Хабаровск». В интервью «Известиям» молодой защитник «Динамо» Иван Лепский выразил удовлетворение, что его команда избежала длинного перелета, а также оценил результаты бело-голубых в этом сезоне и рассказал, кто является лидером клуба.

— За счет чего в Кубке России удалось в последний момент вырвать путевку в плей-офф «Пути РПЛ»?

— Больше хотели. Такая ситуация была в турнирной таблице. Знали, что обязательно надо выигрывать в основное время. И сделали это.

— За «Спартак» болели днем ранее, когда он играл в вашей группе в последнем туре против «Краснодара»?

— Матч смотрел. Не скажу, что болел. Но не скрою, хотелось, чтобы «Краснодар» потерял очки, и мы могли как-то поспокойнее играть с «Пари Нижний Новгород». Хорошо, что и без этого решили задачу.

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— А так принципиально было выйти из группы именно со второго места? Через «Путь регионов» тоже вполне можно выиграть Кубок.

— Можно, конечно. Но всё равно хотелось спокойно закончить групповой этап и выйти в основную сетку плей-офф, чтобы не ездить по разным городам. Зачем нам этот валидол, когда могли бы вылететь в любой момент (в «Пути регионов» для определения победителя в паре проводится только одна игра, в «Пути РПЛ» — две. — «Известия»)?

Зато сейчас будем спокойно готовиться к следующей стадии Кубка, с ответным матчем весной. Сыграем первую игру в конце ноября, но если что-то пойдет не так, будут шансы после зимней паузы по итогам ответной добиться успеха. А так в «Пути регионов» нам бы в конце ноября пришлось лететь в какой-нибудь дальний город, еще и при формате с одним матчем за раунд. И с риском вылететь из-за одного поражения.

— И среди вариантов по итогам жребия мог выпасть выезд в Хабаровск.

— Да, было бы не очень приятно (улыбается).

— Боитесь дальних выездов?

— Я с Камчатки вообще-то. Оттуда часто летал в Москву. Так что тут дело не в самих перелетах через всю нашу большую страну. Просто лететь в Хабаровск посреди игр чемпионата не очень хорошо было бы.

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— У вас в «Динамо» довольно молодая команда, когда выходит на Кубок. Вы кого можете назвать лидером, который ведет за собой остальных?

— Среди молодых? Или в целом?

— В целом.

— Сергей Паршивлюк, Федор Смолов — ребята опытные. Поэтому, мне кажется, они и считаются лидерами. И стараются ими быть — у них очень хорошо получается. Очень помогают и в раздевалке, и на тренировках, и на поле во время матчей.

— Но при этом капитан у вас Фабиан Бальбуэна, а лишь в Кубке его иногда подменяет в этом качестве Паршивлюк. И до этого сезона им с Федором не доверяли капитанскую повязку.

— Меняются у нас тренеры — меняются и капитаны. Это жизнь.

— Вы всего второй раз за сезон вышли на поле. Ждете, что вам будут давать в этом сезоне больше игрового времени?

— Надеюсь, в ближайшем будущем так и произойдет. Всё зависит от меня.

— Как оцените текущие результаты «Динамо» в чемпионате?

— Да всё хорошо. Просто надо начинать больше забивать. А так у нас всё получается, всё хорошо.

— Что значит всё хорошо? «Динамо» же не на первом месте.

— Ничего страшного. Всему свое время.

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