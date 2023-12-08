«Будем стараться выйти в Первую лигу»

Одним из главных открытий футбольного года во Втором дивизионе стал крымский клуб «Рубин Ялта». В своем дебютном сезоне в российском футболе команда завоевала серебряные медали в группе 1. Главный тренер ялтинцев Алексей Грачев в интервью «Известиям» и «СЭ» подвел итоги чемпионата для своих подопечных, рассказал о сложностях, с которыми сталкивается его команда, и оценил уровень безопасности в Крыму.

«Мы были в шаге от первого места, но, видимо, всему свое время»

— Какой для вас главный итог дебютного для команды сезона во Второй лиге?

— Главный итог — серебряные медали в нашем первом сезоне во Второй лиге после долгожданной интеграции крымских клубов в российский футбол. Сначала мы вошли в первую шестерку команд нашей Южной зоны, что позволило проверить себя в матчах с лучшими коллективами. Это большое достижение для нас.

— Итоговое второе место — успех или хотелось большего?

— Если учитывать все трудности и сложности, с которыми нам пришлось столкнуться, то, конечно, успех. Мы считаем его историческим для нашего полуострова. Но внутри команды настроения такие, что, само собой, хотелось чуть большего. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Мы были в шаге от первого места, но, видимо, всему свое время.

— Стоит ли задача повышения в классе в следующем сезоне?

— Не будем пугать соперников, просто будем стараться и в следующем году бороться за призовые места. Если говорить о желании, то оно у нас, безусловно, есть — и в элитную группу Второй лиги выйти, и в Первую подняться.

— Насколько велика разница в уровне крымских и российских соревнований?

— Разница есть как в организационном, так и в спортивном плане. Особенно отмечу более высокий темп игры и уровень сопротивления команд второго дивизиона. Если посмотреть на матчи внутри нашей шестерки, то до момента определения победителя все игры завершались или вничью, или с минимальным преимуществом в счете.

— Самый запоминающийся матч сезона для вас?

— Самый запоминающийся матч — это первая победа. Ее можно сравнить с первой любовью (улыбается). Для нас это встреча с командой «Кубань Холдинг» на выезде, когда мы буквально вырвали победу на последних минутах.

— Ваша команда забивала много решающих голов именно в концовке матчей. В чем секрет?

— Нам удалось не только собрать сильную команду, но и создать прекрасный коллектив, которым двигала общая цель — победа в каждом матче чемпионата. Об этом говорили на каждой установке — матч продолжается 90 минут плюс добавленное время. Всегда нужно бороться до конца.

«Стали первой командой полуострова, которая фактически открыла этот путь»

— Какие трудности ощутили в первом полноценном сезоне в России?

— Главной трудностью было собрать и подготовить команду к сезону за очень короткий период времени. Фактически за две недели мы сформировали новую команду и продолжали комплектование даже после первого тура. Я считаю, что справились с задачей. Это подтверждается результатом.

— Какой выезд был самым долгим для вас?

— Самый дальний по времени и расстоянию выезд у нас был в Махачкалу на игру в конце ноября. Но я бы хотел сделать акцент на другом самом сложном выезде для нашей команды. Это была поездка в город Майкоп, которая стала третьей подряд для команды на старте первенства. В этом матче мы уступили, потерпели первое поражение, и с таким настроением было сложнее всего возвращаться домой.

— Как команда реагирует на периодическую неспокойную обстановку в Крыму? Влияет ли она на тренировочный процесс?

— Мы не чувствуем никаких угроз или негативного влияния на тренировочный процесс. Об инцидентах узнаем только из СМИ.

— Чувствуете ли вы опасность в связи с географическим расположением клуба?

— Опасности никакой не чувствуем. Ее и не чувствовали все наши гости — команды-соперники, приезжавшие в течение сезона в Ялту играть с нами. После ситуации с Крымским мостом мы просто больше времени тратили на паромной переправе, но достаточно быстро освоили альтернативный путь через новые регионы и стали первой командой полуострова, которая фактически открыла этот путь.

— Каково ваше мнение относительно заявлений украинской федерации, которая против участия крымских клубов в российских соревнованиях?

— Спорт должен оставаться вне политики. Как наши олимпийцы, так и другие спортсмены, среди которых есть и футболисты, достигшие определенных результатов, должны показывать свой уровень на международной арене. А наше участие в соревнованиях Второй лиги и обсуждать нечего.