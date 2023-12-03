«Мы постоянно на виду у людей, поэтому сделал себе белые зубы»

Нынешний год стал очень противоречивым для футболистов «Ростова». Весной они до последнего тура боролись за медали чемпионата России, но финишировали четвертыми, что с учетом ресурсов клуба можно назвать большим успехом. Начало чемпионата подопечные Валерия Карпина провалили и в начале октября даже находились внизу турнирной таблицы. Лишь в последние полтора месяца они выправили положение, поднявшись на десятое место. В интервью «Известиям» причины такой нестабильности в результатах объяснил один из лидеров команды защитник Евгений Чернов.

«Испытываем синдром второго сезона»

— Обычно «Ростов» при Карпине отлично проводит первую часть чемпионата и к зимней паузе идет в лидирующей группе. Что помешало так сделать в нынешнем сезоне?

— Трудно сказать. У нас получился достаточно интересный первый круг чемпионата, где было неудачное начало, а потом немножечко подровняли ситуацию, поднялись в первую десятку. Но всё равно впереди у нас много работы. Если хорошо ее сделаем, то еще выше поднимемся. В любом случае чемпионат у нас достаточно интересный, не знаешь, как сложится каждый следующий матч. Поэтому такие противоречивые результаты.

— Но всё-таки у вас почти сохранился тот состав, который в прошлом чемпионате успешно выступил, добавилось еще несколько качественных игроков. Что помешало удержать планку?

— Да, в прошлом сезоне мы до последнего боролись за медали чемпионата. Причем не только за бронзовые, но и даже за серебряные. Много сил и энергии отдали ради этого. Может быть, это где-то сказалось на нашем состоянии и результатах в нынешнем розыгрыше — синдром второго сезона так влияет. Но, к счастью, сейчас команда набрала неплохой ход. Если смотреть на последние игры, то мы идем довольно уверенно.

— Почему возник синдром второго сезона? Ведь основная обойма игроков нынешнего «Ростова» сформировалась уже давно.

— Нет, ну тут надо всё-таки отсчитывать от нашего лучшего результата — четвертого места прошлого сезона. Тогда мы были вверху турнирной таблицы, до последнего тура боролись за серебряные медали. И после этого испытываем синдром второго сезона. Конечно, хочется снова забраться как можно выше. Но случаются какие-то неудачи, и ты определенное время болтаешься где-то внизу.

— Понимаю, что логика упрощенная, но нет опасений, что, не имея обычного задела очков, которые раньше «Ростов» набирал летом и осенью, вы при аналогичных весенних неудачах будете вынуждены бороться за выживание? Или в этом сезоне весна будет тоже нетипичной для команды и она наберет больше очков, чем обычно?

— Никто не может сказать, что будет завтра. Есть сегодняшний день, когда довольно неплохие последние матчи в чемпионате, проиграли только «Спартаку» в гостях (1:2), причем и там было два разных тайма — неудачный первый и хороший второй, когда могли отыграться, но, к сожалению, не получилось. В общем, идем по дистанции, к каждой игре готовимся по-особенному. Смотреть, что будет весной или следующим летом, когда начнется новый сезон, смысла вообще нет. И какие-то прогнозы давать тоже сейчас не стоит.

— У вас ведь в октябре был момент, когда вы могли оказаться в зоне прямого вылета...

— Да-да, был такой момент. Но никто в турнирную таблицу у нас не смотрел и не смотрит. Мы провалили старт сезона. И поэтому мысли были только о том, чтобы вернуть наши позиции, нашу игру — атакующую и зрелищную. Вы сами видели, как часто мы вели в матчах 2:0 и в итоге играли вничью. А «Краснодару» вообще проиграли (2:3).

— Не было мыслей, что это может обернуться борьбой за выживание?

— Никаких мыслей не было. Мы профессиональные спортсмены. Ты на каждую встречу настраиваешься, чтобы ее выиграть. А в турнирную таблицу будем потом смотреть — не сейчас.

«Когда я играл в Красноярске за «Енисей», у нас постоянно были такие дороги»

— Прошло уже более полутора лет, как «Ростов» из-за отсутствия в городе авиасообщения вынужден перемещаться на гостевые матчи и обратно поездами. Нет ощущения, что за такое долгое время столь длинные поездки стали физически и психологически сказываться на игре и результатах команды?

— Я не знаю. Сказывается или нет — не могу ответить. Это всего лишь дорога. Когда я играл в Красноярске за «Енисей», у нас постоянно были такие дороги. И ничего — мы играли и побеждали. Нормально было. Так что ничего страшного и в «Ростове». В «Енисее» со всеми пересадками в Москве и ожиданиями рейса на перелеты уходило по 12–13 часов. Так что аналогичная по времени езда на поездах из Ростова-на-Дону и обратно меня не пугает.

— Нет ощущения, что это как-то стало сказываться на тренерском штабе и лидерах команды вроде Данила Глебова, которые еще и в сборную уезжают в паузах в чемпионате, не имея вообще времени на отдых?

— Это никак не сказывается. У нас большой тренерский штаб. В «Ростове» остаются как минимум три тренера, когда в сборную уезжают Карпин, Кафанов и Онопко. Они также нас тренируют, у них есть все данные о нашем состоянии. Никаких сложностей в эти моменты у нас не происходит. Все максимально сконцентрированы и работают по полной программе.

— Меня в отношении вас уже давно мучает один личный вопрос: где вы сделали себе такие зубы? Из всех игроков РПЛ у вас, наверное, самая белоснежная улыбка.

— С современной стоматологией это несложно. В любой клинике можете узнать об этом (улыбается). Вот и сделал себе виниры — ничего тут особенного нет.

— А почему решили сделать? Где-то в игре вам случайно выбили зубы? Или просто позаботились об имидже?

— Нет, ничего я не терял. Просто так захотелось. У нас всё-таки такая профессия, которая подразумевает постоянное нахождение на виду у людей. Поэтому хочется соответствовать.

— Где клиника, в которой всё это делали?

— В Ростове-на-Дону. Делал их там, еще когда в первый раз играл за «Ростов» (в 2019–2020 годах. — «Известия»).