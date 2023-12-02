«Глушаков и Кутепов во второй лиге выделяются хладнокровием»

Весной и летом московский ЦСКА давал проявить себя ряду молодых футболистов — и в Кубке России, и в чемпионате. Но к осени на игры РПЛ они почти не выходят. А защитник Егор Носков в сентябре и вовсе отправился в аренду в клуб второй лиги — «Волгу» из Ульяновска. Эта команда играла в одной группе с «Краснодаром-2», волгоградским «Ротором», «Уфой», московским «Велесом» и «Чайкой» из Ростовской области. По итогам летне-осенней части сезона она вылетела из группы «Золото», то есть лишилась шансов биться за выход в первую лигу.

В интервью «Известиям» 20-летний Егор Носков рассказал, насколько полезной для него оказалась аренда в Ульяновск, объяснил специфику второй лиге, отметил, как выделяются на общем фоне выступающие в этом турнире звездные ветераны Денис Глушаков и Илья Кутепов, а также оценил нынешнее выступление ЦСКА в РПЛ — армейцы после 16 туров идут шестыми с трехочковым отставанием от третьего места.

— Как оцените для себя прошедшую часть аренды в Ульяновск?

— Безусловно, этот отрезок дал мне очень многое. Я чувствую, как становлюсь сильнее от игры к игре. Чувствую, что возмужал. Игры во второй лиге позволяют мне прогрессировать, поскольку это, по сути, одни из первых моих шагов во взрослом футболе. Может, где-то результат в последние месяцы был не самым лучшим, но в целом и я, и команда показывали достойный футбол, за который не стыдно.

— Еще весной ЦСКА периодически давал играть в Кубке России и вам и другим молодым. На основе опыта в «Волге» что считаете лучшим: постоянно играть во второй лиге или тренироваться в топ-клубе РПЛ, изредка выходя на замены в официальных матчах?

— В составе ЦСКА, весной, я редко выходил на поле. Сейчас в «Волге» играю постоянно. Считаю, что постоянная игровая практика приносит больше пользы. Безусловно, даже тренируясь с такими качественными исполнителями, которые есть в ЦСКА, ты прогрессируешь. Но когда играешь — это другое. И без игровой практики тяжело.

— Предположим, вы бы остались в ЦСКА, как Глебов, Рядно и Кисляк. Они этой осенью постоянно играли в Кубке России, но почти не выходили на поле в чемпионате. Для вас это было бы хуже, чем играть во второй лиге?

— Я проанализировал ситуацию и понял, что если бы остался, то получал бы совсем немного игровой практики. Посоветовался с главным тренером ЦСКА. И мы пришли к выводу, что мне будет лучше, полезнее получить игровую практику. И я чувствую, что она уже приносит плоды.

— Уровень второй лиги сильно отличается от РПЛ?

— Если честно, были сомнения, когда я переходил. Но, как оказалось, в плане футбола стало совсем не легче. Наоборот, понадобилось определенное время на адаптацию. Не сразу получилось войти в игру «Волги». Не показал с лёту хорошую игру. Наверное, есть у футбола во второй лиге своя специфика, но в целом уровень вполне себе неплохой. Думаю, если команда из второй лиги сойдется в кубковой игре с командой РПЛ, то она сможет как минимум дать бой и доставить какие-то неприятности сопернику.

Еще не заметил, чтобы в этом турнире были команды, выделяющиеся по уровню на фоне остальных. Из всех, с кем мы играли, никто не показал космическую игру, но никто и не провалился.

— Вы играли против «Спартака» из Костромы, за который выступает Денис Глушаков, и «Велеса» с Ильей Кутеповым в составе. Они на фоне остальных выделяются в этом турнире?

— Они выделяются своим опытом. То есть спокойствием в принятии решений, хладнокровием. Молодым игрокам часто свойственна суета, а по Глушакову и Кутепову видно, что они могут успокоить игру, без суеты найти адресата передачи. Даже если поле и другие условия оставляют желать лучшего. Эти игроки сильно выделяются.

— В чем специфика футбола во второй лиге?

— Более активно и агрессивно идут в стыки, в корпус, в отбор. Меньше дают думать и более насыщают свою половину поля. Получается, на своей половине есть время подумать, а на чужой его сильно меньше. И нужно быстро принимать решение.

— Вы упомянули разговор с главным тренером ЦСКА перед арендой в Ульяновск. Что сказал Владимир Федотов?

— Эта аренда, безусловно, подразумевает, что я вернусь в ЦСКА по окончании сезона. Владимир Валентинович пожелал удачи и сказал, что ждет моего возвращения.

— Не смущает то, как осенью в ЦСКА вообще перестали давать игровое время молодым в чемпионате? Даже при том, что у команды кадровые сложности. И это после того, как некоторые ваши ровесники и игроки помоложе неплохо себя проявляли весной и летом.

— Мое мнение — специфика молодых игроков в том, что не всегда получается сыграть стабильно. А когда идет футбол уровня РПЛ, от матча к матчу и на дистанции нужно показывать результат, это лучше сделают опытные игроки. Поэтому зачастую практически везде, во всех клубах, происходит так, что тренеры не рискуют и стараются сохранять обойму опытных футболистов.

Плюс еще есть такая проблема, что сложно так просто выйти на замену и с лёту вписаться, не ухудшив игру. Часто бывало, что молодой игрок выходит на поле и проваливается. Теряется, создает неприятности команде. Часто тренер не прибегает к заменам, чтобы сохранить структуру и доиграть матч.

— Но все-таки в значительной степени именно молодежь вытянула для ЦСКА групповой этап нынешнего Кубка России, где команда стала первой в группе. В частности, вы еще до аренды в Ульяновск играли в победных матчах с «Оренбургом» (6:0) и «Сочи» (0:0, по пенальти 5:4).

— Опять же, это единичные случаи. Я, допустим, могу одну игру провести хорошо, а на следующую выйти не очень удачно. А так, думаю, все молодые ребята, которые уже побывали в основе ЦСКА, место там заслужили. Все они талантливые, и если работать и цепляться за шансы, то рано или поздно получится закрепиться.

— Как вам ЦСКА в этом сезоне?

— Есть проблемы, из-за того что немало игроков основного состава отсутствуют из-за травм и дисквалификаций. В результате случаются обидные потери очков. Обойма футболистов ограниченна, поэтому порой ЦСКА проседает, где-то не хватает везения. Все эти кадровые проблемы накладываются на то, что в РПЛ нет проходных игр, поэтому любая ошибка приводит к проблемам. Но в целом структура игры у команды есть, она понятна.

Считаю, что играет ЦСКА не хуже, чем в прошлом сезоне, когда выиграл Кубок и серебро чемпионата. Просто из-за потерь основных игроков не всегда это всё переходит в положительный результат. Но я уверен, что, когда в состав вернутся все выбывшие футболисты, станет лучше. И команде по силам повторить результат прошлого сезона.