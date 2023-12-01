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Спортивные выходные с «Известиями»

Центральный матч РПЛ, бой Царукяна, теннисный турнир в Санкт-Петербурге, этапы Кубка России в лыжах и биатлоне
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк
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Футбол

Чемпионат России. «Локомотив» – «Зенит»

Уже долгие годы это противостояние считается одним из самых принципиальных в РПЛ. И даже сейчас, когда «Локо» застрял в середине турнирной таблицы, а «Зенит» вновь лидирует, предсказать исход встречи крайне сложно. Тем более что в первом круге нынешнего чемпионата железнодорожники уже обыгрывали сине-бело-голубых на их поле (2:1). А теперь в очередной раз нас ждет интрига в виде игры против «Зенита» лидера «Локо» Артёма Дзюбы, до сих пор имеющего зуб на питерцев после ухода от них полтора года назад.

3 декабря, 16:30, «РЖД Арена» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Смешанные единоборства

Турнир UFC Fight Noght 233

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Фото: Global Look Press/Diego Ribas

В рамках намеченного на выходные турнира в Техасе для российских зрителей наиболее интересным боем станет противостояние в легком весе между Арманом Царукяном и американцем иранского происхождения Бенеилом Дариушом. В случае успеха наш боец может вплотную подобраться к титульному поединку и окончательно закрепиться в числе лучших в своей весовой категории.

3 декабря, 03:00. Арена Moody Center (Остин, США). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Боец»

Теннис

Турнир «Трофеи Северной Пальмиры»

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Фото: Global Look Press/IMAGO/HMB Media/Antonio Borga

Тотальный бан российского спорта в последние полтора года не сильно коснулся наших теннисистов, которые, пусть и в нейтральном статусе, но выступают на международных соревнованиях. Однако санкции лишили Россию большого тенниса на своей территории — крупные турниры вроде Кубка Кремля у нас пока не проводятся.

Тем ценнее намеченный на выходные выставочный турнир «Трофеи Северной Пальмиры», в котором примут участие не только звезды прошлого вроде Анастасии Мыскиной и Николая Давыденко, но и наши действующие лидеры — Карен Хачанов, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Александр Шевченко. Ожидается и ряд значимых иностранцев — испанец Роберто Баутиста-Агут, француз Адриан Маннарино и выступающая за Казахстан Юлия Путинцева. Турнир будет самым звёздным на территории России за последние два года.

1 декабря, 10:00 –18:00. 2 декабря, 10:30 – 16:00. 3 декабря, 10:30 – 18:00. «КСК Арена» (Санкт-Петербург). Прямые трансляции на «Матч! Игра» и «Матч! Страна»

Лыжные гонки

Кубок России. Второй этап

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Фото: ТАСС/Демьянчук Александр

Сезон в зимних видах спорта идет уже вовсю. На прошлой неделе в России стартовали главные соревнования у лыжников — Кубок России. Первый этап прошел на трассе в Вершине Тёи в Хакасии. Там триумфатором у мужчин стал наш лидер Александр Большунов, сумевший преодолеть последствия травм, полученных в межсезонье. Считается он фаворитом и предстоящего второго этапа в Тюмени. Помимо него зрители смогут увидеть и ряд других олимпийских чемпионов — Веронику Степанову, Александра Терентьева, Юлию Ступак, а также множество сильных спортсменов второго эшелона.

1 декабря, раздельный старт, свободный стиль: 10:30, женщины; 13:30, мужчины. 2 декабря, спринт, классический стиль: 09:00, квалификация; 11:00, финалы. 3 декабря, масс-старт: 10:00, женщины; 12:30, мужчины. Центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» (Тюмень). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Арена»

Биатлон

Кубок России. Второй этап

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Фото: ТАСС/Бобылев Сергей

В прошлые выходные российский биатлонный сезон начался в Ханты-Мансийске, когда были разыграны два комплекта медалей — в сингл-миксте и смешанной эстафете. Теперь там же пройдут первые старты в личных гонках. Наши топовые биатлонисты определят лучших в женском и мужском спринтах, гонках преследования и масс-стартах.

1 декабря, спринт: 09:00; мужчины; 12:00, женщины. 2 декабря, гонка преследования: 10:00, мужчины; 13:00, женщины. 3 декабря, масс-старт: 09:00, мужчины; 11:30, женщины. «Биатлонный центр Ханты-Мансийска». Прямые трансляции на «Матч ТВ», «Матч Арена» и «Матч Планета»

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