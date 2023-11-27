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Снег и мат: как в РПЛ сменился лидер

16-й тур получился самым интересным в новом сезоне
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Пять голов в московском дерби ЦСКА и «Динамо», сумасшедшая развязка в Самаре, снежный матч в Калининграде, неожиданный провал лидера сезона в Екатеринбурге. Такого шикарного тура в РПЛ не было уже давно. Почти каждый матч — либо красиво, либо громко, либо на века. Подробнее о том, как это было, — в материале «Известий».

Нецензурный «Локомотив»

Началось всё в первом матче после паузы. «Локомотив» приехал в Самару к «Крыльям Советов», само собой, в статусе фаворита. И не без проблем, но, как показалось, надежды оправдал — к 84-й минуте «железнодорожники» выигрывали в два мяча (3:1). Отыграться с такого счета тяжело, так что в хозяев поля уже никто не верил. Зрители потянулись к выходу, но в добавленное время самарцы сначала отыграли один мяч, а потом сравняли с пенальти.

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Конечно, бешенству «Локомотива» не было предела. В первую очередь красно-зеленые разозлились на судью — тот добавил (как показалось москвичам, без повода) шесть минут, тогда как решающий пенальти (по мнению «Локо», кстати, тоже левый) был реализован на 102-й минуте игры.

Добавить сюда еще претензии за несколько «неправильных» желтых карточек — и реакцию гостей предугадать несложно. На самом деле они переплюнули все ожидания — так, капитан «Локо» Дмитрий Баринов побежал к боковому судье, чтобы назвать его «позором для футбола», а тренер Михаил Галактионов пошел еще дальше. В прямом эфире федерального канала он назвал произошедшее ******** («блинством». — «Известия») и заявил, что такое его клубу не по душе.

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— Считаю, что высказывания Баринова и Галактионова в корне неверны, — сказала «Известиям» экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская. — Подавайте в ЭСК, пусть они разбирают эпизоды. Иначе во что это всё может превратиться? В потасовку на улице? Ситуация сейчас меняется в худшую сторону: футбол становится слабее, а обстановка вокруг него агрессивнее. Тенденция нездоровая. Очень грустно это наблюдать. На месте руководства клуба я бы наказала Баринова с Галактионовым.

Итого — 3:3, подвиг для «Крыльев», потеря очков, тренера и, вероятно, капитана для «Локо». И всё это накануне игры с «Зенитом». Страйк!

Братское дерби

Матчи ЦСКА и «Динамо», исторически именующиеся братским дерби, почти всегда получаются на уровне. В этот раз тоже вышло симпатично — команды играли в открытый футбол, нанесли за встречу совокупно под 40 ударов, а еще по очереди выходили вперед.

Благодаря двум мячам новичка Бителло, а также победному голу Константина Тюкавина бело-голубые выиграли (3:2). Команда Марцела Лички теперь не проигрывает два месяца, идет в тройке — можно сказать, что у «Динамо» всё хорошо.

— Летние трансферы «Динамо» оправдывают себя, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший полузащитник «Динамо» Максим Ромащенко. — Не зря говорили, что клуб лучше всех провел летнюю трансферную кампанию. Бителло оказывает огромное влияние на игру, в прошлых матчах голы забивал Чавес. Сейчас пришел черед Карраскаля. Второй тайм против ЦСКА, своего бывшего клуба, он провел великолепно. Похоже, колумбийцу просто нужно было время, чтобы набрать форму, ведь в ЦСКА он полгода не играл. Как бы армейцы не пожалели, что отдали такого футболиста в «Динамо». Это мастер очень высокого уровня. Осталось встроить его в игру команды. У Лички, похоже, начинает это получаться.

А вот наставник армейцев Владимир Федотов, очевидно, будет ждать трансферов зимой — пока его ЦСКА расположился на шестой строчке с невысокими шансами подняться в топ.

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Снежная битва

Несмотря на плотнейшую ассоциацию России со снегом, футбольных матчей в непогоду, в настоящую метель в РПЛ было не так много, и каждая такая встреча обычно запоминается надолго. Самый яркий случай — конечно, знаменитое снежное дерби ЦСКА и «Спартака» 2002 года, когда стадион имени Эдуарда Стрельцова завалило на несколько сантиметров. Армейцы тогда оказались сильнее, несмотря на антифутбольные условия.

Позднее случилось еще несколько «ремейков», и 25 ноября произошел самый свежий — «Спартак» приехал в Калининград к «Балтике» и тоже играл по снегу. Только в этот раз получилось совсем не весело — во-первых, красно-белые вышли на матч в белых футболках, из-за чего их почти не было видно в трансляции; во-вторых, с мячом дело обстояло еще хуже. Как выяснилось, традиционного для России последних лет второго, «зимнего» варианта мяча (не белого цвета) в этом сезоне в РПЛ нет. Играли белым и оживили старую шутку про то, что шайбы не существует. «Спартак» в итоге победил (2:0).

— Играли, как получалось, — сказал «Известиям» автор победного гола Даниил Хлусевич. — Условия были тяжелые, но равные. На поле мяч было видно. Мой забитый гол? Саша [Соболев] отдал отличный пас. У меня не так много голов за «Спартак». Хочется забивать в каждом матче. Не всегда получается, но самое главное, чтобы команда побеждала.

«Зенит» — чемпион?

Главное противостояние первого круга — «Зенита» и «Краснодара» — в эти выходные растянулось на два дня. В субботу, 25 ноября, сине-бело-голубые спокойно обыграли дома «Сочи» (3:0). А вот «Краснодар», которому предстояло играть в гостях с «Уралом», допустил осечку. Поражение (1:3), потеря лидерства, да еще и травма основного вратаря Матвея Сафонова.

— Долго ждали эту победу, — отметил «Известиям» президент «Урала» Григорий Иванов. — В матче с «Краснодаром» у нас всё получилось, и мы счастливы. «Урал» убил интригу в РПЛ? Нет. Прошло чуть больше половины чемпионата. Еще долго играть. «Краснодар» не должен сейчас опускать руки! Ничего страшного не произошло. Командам, в которых много игроков выступают в своих сборных, всегда сложно даются матчи после перерыва. Тем более они тяжело добирались до нас. Мы поработали на сборах и хорошо себя проявили сегодня.

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Напомним, что впереди у «Зенита» «Локомотив» (вероятно, без тренера и капитана), а у «Краснодара» — «Оренбург». Полнейшая непредсказуемость в обеих парах, и к последнему туру 2023 года всё еще может измениться. Не говоря уже о зимней паузе — так что продолжаем следить за чемпионской интригой, она пока еще не мертва.

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