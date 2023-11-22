«Валерий Георгиевич сказал, чтобы еще три-четыре гола забили»

Сборная России по футболу закрыла для себя 2023 год. 20 ноября подопечные Валерия Карпина разгромили в Волгограде сборную Кубы со счетом 8:0. Этот товарищеский матч с крайне слабым соперником посетили 40 тыс. зрителей. Игра стала последней для наших футболистов в нынешнем календарном году. В интервью «Известиям» один из лидеров национальной команды полузащитник Данил Глебов подвел итоги года для сборной, оценил атмосферу в Волгограде, объяснил, зачем нужны матчи даже с такими соперниками, и рассказал о целях на второй круг чемпионата России для своего «Ростова».

«Привести сборную в Ростов-на-Дону и Краснодар было бы здорово»

— Для вас был неожиданным столь крупный победный счет в матче с Кубой?

— Думаю, если бы в матче против Кении (2:2) у нас был бы такой же настрой, такая же отдача, то можно было так же закончить, как с Кубой.

— То есть Кения не сильнее Кубы?

— Посильнее, но не сказал бы, что прям намного.

— Насколько вообще Валерий Карпин акцентировал внимание на том, чтобы настрой был максимальным от начала до конца матча и вы побеждали как можно крупнее, если будет такая возможность?

— Наверное, до такого разгрома доводить нам не говорили. Больше требовали выполнять всё, что тренировали в прошедшую неделю. И в перерыве, когда зашли в раздевалку, ведя 3:0, Валерий Георгиевич сказал, чтобы не расслаблялись, продолжали делать всё то же самое и ещё три-четыре гола забили.

— Уже когда счет стал разгромным, вы и ряд других игроков стали прямо во время матча бегать к ближним трибунам, делать селфи с болельщиками. Совсем расслабились к тому моменту?

— Надо было проявить уважение к людям, к нашим болельщикам, которые пришли на матч, а за день до этого посетили нашу тренировку. Там тоже много народу было, но тогда не получилось к ним подойти. Вот во время матча решили сделать это. Тем более были на трибунах и дети — им надо было хотя бы чуть-чуть внимания уделить.

— Какой итог 2023 года можете подвести для сборной России?

— Последние сборы были более позитивные. И, наверное, можно сделать вывод, что сборной надо больше матчей играть в России. Что на игре с Камеруном (1:0) в Москве на «ВТБ Арене» были полные трибуны, что теперь на Кубу в Волгограде собралась полная арена — 40 тыс. зрителей. Надо и дальше делать праздник для людей, для болельщиков.

— Как думаете, реально хотя бы кого-то из нестатусных соперников вроде Кубы уговорить сыграть на «Ростов Арене», проехав туда 10–11 часов поездом от Волгограда или Сочи?

— Тяжело это сделать, но, думаю, привести сборную в Ростов-на-Дону и Краснодар было бы здорово. Не знаю, насколько это реально сейчас, когда в городах нет авиасообщения. Думаю, будет тяжело кого-то уговорить, но это уже не наше дело. В конце концов, у нас в России так ездят все. Из той же сборной только Головин и Кузяев сейчас от этого освобождены, поскольку играют за границей. А остальные спокойно приезжают к нам и к «Краснодару». А мы к ним. Так что в целом тут проблем нет.

— Футболисты РПЛ — это все-таки другая история. Тут еще многие помнят перелеты на Дальний Восток, когда «СКА-Хабаровск» играл в Премьер-лиге. А представляете лица иностранцев, когда им предложат к вам или в Краснодар приехать и сообщат, что самолетами туда сейчас нельзя?

— Ну ничего страшного. Нормально (улыбается).

«Как можно ближе подобраться к тому месту, которое мы заняли в прошлом сезоне»

— Лучший матч сборной в 2023 году?

— Наверное, с Камеруном самый лучший был по качеству и атмосфере. Один из самых сильных соперников. Пожалуй, даже самый сильный. Атмосфера была топовая и в Волгограде на матче с Кубой, но если брать именно уровень футбола, показанный нами, то это встреча с Камеруном.

— А на матчи с такими соперниками, как Куба, вообще нужно тратить время, когда можно в паузу в РПЛ отдохнуть и восстановиться после бесконечных долгих выездов?

— Тут, наверное, надо не про нас говорить, а про болельщиков. Если в Волгограде пришло 40 тыс. человек, значит, людям интересно смотреть на матчи сборной России даже против Кубы. Так что тут речь не о нас должна быть.

— Такая посещаемость в Волгограде понятна — пять лет после чемпионата мира – 2018 у них не было футбола на уровне сборных, «Ротор» не выступает в РПЛ уже три года. Соскучились по большим играм, пока их клуб во Второй лиге выступает.

— Думаю, так же можно много других больших городов назвать, где давно не было большого футбола. И туда тоже привозить сборную.

— В ваш родной Томск когда-нибудь получится ее привести?

— Давайте в Томск. Вообще без проблем. Слетаем — сыграем!

— Стадион «Труд» там все-таки очень старенький. И вмещает всего 10 тыс. зрителей.

— Ничего, рассадим народ (улыбается). Но людей там точно нормальное количество придет.

— «Ростову» до зимней паузы осталось провести еще четыре матча — с «Пари Нижний Новгород», ЦСКА и «Ахматом» в чемпионате и первую встречу четвертьфинала Кубка России против ЦСКА. Чего ждете от заключительных в году матчей на клубном уровне?

— Интересный вопрос. Мы выбрались из не самого лучшего положения в таблице, в которое себя загнали из-за неудачного начала сезона. Понятно, что если будем делать то же самое, что делали в последние два месяца, то будет положительный результат. Поэтому надо работать и не сворачивать с пути.

— Какой конечный результат в нынешнем чемпионате будете считать успешным для «Ростова»?

— Не знаю... Надо как можно ближе подобраться к тому месту, которое мы заняли в прошлом сезоне.

— Думаете, сейчас, когда «Ростов» на 11-м месте, это реально повторить и снова закончить чемпионат четвертыми?

— А почему нет?

— Далековато вы уже от этой позиции.

— На сколько очков мы отстаем?

— На восемь.

— Ну вот видите. А впереди еще 15 туров. Так что постараемся сделать так, чтобы второй круг чемпионата у нас был более удачным, чем первый.