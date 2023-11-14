Ярость «быков»: как «Краснодар» завоевал лидерство в первом круге РПЛ

Главным событием прошедшего первого круга чемпионата России по футболу стало то, что на первой строчке его завершил «Краснодар», обогнавший в таблице петербургский «Зенит» на два очка. За последние пять лет это редкий случай, когда позиции подопечных Сергея Семака в борьбе за золото не выглядят незыблемыми. Два лидера существенно оторвались от конкурентов. Изначально ожидалось, что ими станут «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо», но все четыре московских клуба крайне нестабильно провели первую половину сезона. Хотя шансы догнать первые два места у них еще остаются.

Лидеры

Отъезд в Саудовскую Аравию главной звезды РПЛ последних лет, бразильского нападающего «Зенита» Малкома, изначально не сулил ничего хорошего петербургскому клубу. Как и уход во французский «Гавр» ключевого опорного полузащитника всех пяти чемпионских сезонов при Семаке Далера Кузяева. Не добавляло оптимизма отсутствие на сборах и в первых матчах сезона другого лидера команды Вендела. Бразилец также был на грани ухода в один из европейских клубов. В расположение «Зенита» он приехал только к четвертому туру и быстро стал давать результат.

Но стабильности чемпиону предыдущих пяти сезонов это не придало. Сказались еще и кадровые проблемы в центре обороны: первые восемь туров из-за травмы пропустил Родригао, который полностью восстановился только к 11-му туру. Во втором туре травмировался его коллега по амплуа Дмитрий Чистяков, вернувшийся в заявку только через месяц, но с тех пор не проходящий в основу. Частично их сумел заменить молодой казахстанский футболист Нуралы Алип, выигравший конкуренцию у другого статусного бразильца Роберта Ренана.

Сине-бело-голубые набрали всего четыре очка в первых трех турах. Из-за пропущенных в концовках матчей голов они упустили выездную победу над «Ростовом» (1:1) и проиграли дома «Динамо» (2:3). Затем были пять качественных матчей с четырьмя победами и одной ничьей, когда показалось, что «Зенит» набирает ход и снова будет доминировать. Но в конце сентября команда Семака снова просела.

Сначала проиграла дома «Локомотиву» (1:2), а затем сенсационно уступила в гостях «Оренбургу» (1:3). После этого в октябре случились четыре подряд победы над не самыми сильными соперниками, чемпион догнал лидера. На минувшей неделе они встретились в очной встрече. И ничья в гостях (1:1) позволила «Краснодару» удержать первое место.

В последний раз «Зенит» не имел отрыва от конкурентов после первого круга в 2020 году, когда набрал одинаковое количество очков со «Спартаком». Тогда питерцы быстро его нарастили до шести очков уже к зимней паузе, а весной спокойно довели дело до золота.

— Мы и в прошлые сезоны ничего себе не обеспечивали заранее — это журналисты и разные эксперты говорили о наших больших отрывах, — пояснил «Известиям» вратарь «Зенита» Михаил Кержаков. — Всё равно борьба за золото была серьезная. Да, сейчас мы не на первом месте, но напряга от этого нет — наоборот, интереснее. Интереснее проверить себя — дополнительный вызов для всех нас.

«Быки» без малого год назад назначили главным тренером серба Владимира Ивича. С ним они стали более прагматичны, хотя и не утратили традиционный комбинационный стиль в атаке, свойственный этому клубу. Еще во второй части прошлого сезона они показали, что способны на многое, но не дотянули до первого трофея в истории, проиграв в финале Кубка России ЦСКА (1:1 в основное время, по пенальти 5:6). Летом и в первой половине осени они выдали один из лучших стартов в истории чемпионата России — восемь побед и три ничьи в первых 11 турах.

Причем даже в ничейных матчах «быки» играли лучше соперников, но уступали из-за обидных эпизодов вроде незабитых пенальти, пропущенных на последних минутах голов или слабой реализации моментов. Также случилось в конце октября и первое поражение — на выезде от ЦСКА (0:1).

Серия осечек в конце первого круга привела к тому, что «Краснодар» растерял комфортный отрыв от «Зенита» в восемь очков, позволив его сократить до двух. Но концовка первого круга в виде ничьей в Питере позволяет команде Ивича с оптимизмом смотреть в будущее.

— Команда стала при Ивиче играть по-другому, более концентрированно, и больше стали создавать моментов на флангах, — объяснил «Известиям» полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов. — До этого больше старались играть через середину поля. Довольны тем, как закончили первый круг. Да, подпустили близко к себе «Зенит», но паники из-за этого нет, что мы и доказали матчем в Питере. С хорошим настроением готовимся ко второй половине чемпионата. Не хотим сбавлять темп.

Проблемы москвичей

У всех четырех клубов были разные проблемы, но в итоге они примерно одинаково в плане результатов отыграли первый круг и занимают места с третьего по седьмое с отрывом в диапазоне в одно очко друг от друга. «Спартак» перед сезоном многими экспертами назывался основным претендентом на то, чтобы составить конкуренцию «Зениту».

Хотя еще весенний провал команды Гильермо Абаскаля, из-за которого она уступила второе место ЦСКА, настораживал. Летом красно-белые усилились. С первых матчей начал оправдывать вложения полузащитник Тео Бонгонда, но осенью он начал сдавать. Громким трансфером стал выкуп у армейцев их ведущего хавбека Хесуса Медины, но и он пока отметился разве что голом в ворота своего предыдущего клуба, позволившим уйти на последних секундах от поражения в принципиальном дерби.

В основном первый круг отметился многочисленными слухами о конфликтах Абаскаля с российскими игроками и хаотичным выбором состава на игры чемпионата. Летом команда проиграла в гостях «Уралу» (2:3), ведя в концовке 2:1. Ошибка в эпизоде с одним из голов привела к тому, что полузащитник Руслан Литвинов надолго потерял место в стартовом составе, хотя считался одним из лидеров команды.

Был странный эксперимент с переводом хавбека Даниила Денисова в центр обороны. А осенью место в основе потеряли два лидера «Спартака» последних лет — центральный защитник Георгий Джикия и нападающий Александр Соболев. На этом фоне про странное исчезновение из состава на игры чемпионата защитников Никиты Чернова и Павла Маслова мало кто вспоминал. При этом Чернов постоянно выходил на поле в матчах Кубка России, где помог красно-белым досрочно занять первое место в «группе смерти» с «Динамо», «Краснодаром» и «Пари Нижний Новгород». И к концу первого круга сумел всё же вернуть себе место в основе в чемпионате после травмы Джикии и дисквалификации серба Срджана Бабича — наверное, самого успешного из летних новичков. Выездные поражения от «Крыльев» (0:4) и «Факела» (0:2) в октябре стали пиком кризиса команды.

У ЦСКА главной проблемой стало отсутствие длинной обоймы игроков. В остальном подопечные Владимира Федотова играют так же, как в прошлом успешном сезоне, когда они выиграли Кубок России и серебро РПЛ. Почти ни одного откровенно провального матча, но много потерь очков из-за пропущенных на последних минутах голов, индивидуальных ошибок в обороне или слабой реализации моментов.

«Динамо» после летнего назначения главным тренером Марцела Лички перестраивается на свойственный чешскому специалисту сверхатакующий футбол. Уже по ходу сезона бело-голубые сделали ряд трансферов, и новички не сразу вписались в игру. Из-за этого во многих матчах команда много забивает и много пропускает. Немало очков было потеряно на ровном месте, но к середине ноября это не помешало команде подняться на третье место.

«Локомотив» провел яркую весну, когда выиграл почти все матчи чемпионата и сумел подняться на восьмое место с 14-го, куда угодил год назад по итогам работы предыдущего руководства и тренерского штаба клуба. Поддержать весенний темп набора очков в новом сезоне подопечные Михаила Галактионова не смогли. К качеству их игры вообще много вопросов, но не к характеру. Ряд откровенно слабых матчей они спасли за счет забитых на последних минутах голов. А когда игра шла, возникали яркие победы вроде сентябрьского выездного успеха с «Зенитом» (2:1).

— Возможно, какая-то из московских команд еще навяжет борьбу «Зениту» и «Краснодару», но им нужно до зимней паузы дотянуть с минимальными потерями очков, а в перерыве усилиться и хорошо подготовиться на сборах, — поделился мнением с «Известиями» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Считаю, что наиболее грамотно действует ЦСКА. Да, у них мало игроков в запасе, но те, кто в основе, отрабатывают на все 100%. А руководство клуба еще и красиво облапошило конкурентов, продав за большие деньги Медину в «Спартак» и Хорхе Карраскаля в «Динамо». В новых командах они толком не могут заиграть, а деньги на счетах армейцев. «Спартак» в очередной раз погрузился в пучину общественной истерики, когда болельщики и СМИ его заранее назначают борцом за чемпионство, а потом удивляются, что после странных трансферов и непонятных решений Абаскаля команда находится не пойми где. «Динамо» только ищет свою игру с новыми игроками и тренером. А «Локомотив» чередует яркие матчи с посредственными.

Неожиданности

«Урал» ярко начал чемпионат — четыре победы и одна ничья в первых пяти турах. Команда Виктора Гончаренко даже делила лидерство с «Краснодаром», но затем случился тотальный провал. В последних 10 встречах — ни одной победы. И уже 12-е место, с небольшим отрывом от зоны переходных матчей.

Обратная ситуация у «Факела». После того, как Вадим Евсеев спас его от вылета в прошлом сезоне, многие ожидали при этом главном тренере успешного старта. Но четыре поражения в начале сезона и предпоследнее место по итогам лета привели к его увольнению. Пришедший ему на смену Сергей Ташуев за два месяца поднял воронежцев с 15-го на 10-е место. В последних шести турах клуб с самым маленьким бюджетом в РПЛ одержал четыре победы и дважды сыграл вничью.

Более стабильны «Крылья Советов». Вновь в межсезонье они потеряли одного из лидеров — полузащитника Александра Коваленко. И вновь главный тренер Игорь Осинькин раскрыл новые лица для нашего футбола. В этом сезоне особенно выделяются полузащитники Никита Салтыков и Сергей Бабкин. За счет этого самарцы находятся на четвертом месте, посреди московских команд.

До конца года командам предстоит провести еще по три матча, после чего РПЛ уйдет на зимний перерыв. Возобновится чемпионат в марте.