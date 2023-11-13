Южный легион: «Краснодар» лидирует в РПЛ после первого круга

Футболисты «Краснодара» сумели удержать лидерство в чемпионате России после первого круга. Это стало возможно по итогам очной выездной встречи 15-го тура со своим главным преследователем — петербургским «Зенитом». Матч закончился со счетом 1:1. И южный клуб сделал еще одну заявку на то, чтобы отобрать золотые медали у команды из Северной столицы. На третье место вышло московское «Динамо», обыгравшее дома «Оренбург» (2:0) и воспользовавшееся осечкой столичного ЦСКА, который упустил в гостях победу над воронежским «Факелом» (1:1). Чуть позади них и самарских «Крыльев Советов» находятся московские «Спартак» и «Локомотив», победившие на своих полях, соответственно, «Ростов» (2:0) и грозненский «Ахмат» (2:1).

«Зенит» – «Краснодар»

Матч двух лидеров, оторвавшихся от конкурентов, стал своеобразной кульминацией первого круга, так как именно им обе команды достигали экватора в нынешнем чемпионате. После того, как «Зенит» сократил отставание от «Краснодара» с восьми до двух очков в последних трех турах, для «быков» выезд в Питер во многом был тестом, который должен был определить, насколько команда Владимира Ивича готова биться за чемпионство.

Тест «Краснодар» сумел выдержать. Первый тайм прошел в равной борьбе, но без большого количества моментов. А после перерыва команды резко увеличили темп и обострили игру. В середине второго тайма они обменялись голами. Сначала забили гости: Михаил Кержаков дважды отбил удары Джона Кордобы и Эдуарда Сперцяна, но после еще одного выстрела в упор в исполнении Сперцяна мяч всё-таки оказался в воротах «Зенита».

Семь минут спустя Маттео Касьерра головой забил ответный мяч после навеса в исполнении Вильмара Барриоса. В конце встречи опыт «Зенита» и класс его лидеров всё же сказался. Он придавил гостей и почти дожал их. Особенно близок к голу был Андрей Мостовой, но попал в штангу. Ничья позволила «Краснодару» сохранить отрыв от «Зенита» в два очка и не дать ему забраться на первое место.

— Это ничья со знаком «ничего» — ни плюс, ни минус, — отметил в разговоре с «Известиями» вратарь «Зенита» Михаил Кержаков. — Паритет сохраняется. Принципиально ли нам было закончить первый круг на первом месте? Нам принципиально было стать чемпионами. Способен ли этот «Краснодар» отобрать у нас золото? Каждый способен. Они же сейчас идут на первом месте. А перед сезоном шансы есть у всех. У всех лидеров, по крайней мере. И сейчас «Краснодар» может забрать у нас чемпионство, но не хотелось бы этого.

«Динамо» – «Оренбург»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка впервые встретился со своим бывшим клубом, который покинул летом, уйдя к бело-голубым на повышение. Именно в «Оренбурге» чешский специалист работал три предыдущих сезона, сделав благодаря ему себе имя в РПЛ. В 2022 году он вывел его в премьер-лигу, а в прошлом чемпионате повторил рекордный в истории клуба результат в высшем эшелоне — седьмое место.

Сменивший его в «Оренбурге» Иржи Ярошик продержался всего пять туров. И был уволен в августе после пяти туров, когда команда набрала всего одно очко и находилась на последнем месте. При сменившем чеха испанце Давиде Деограсии «Оренбург» в течение месяца поднялся не только из зоны вылета, но и из зоны переходных матчей, одержав, в частности, яркие победы над «Локомотивом» (2:0) и «Зенитом» (3:1). Но с октября он опять угодил в кризис, набрав всего два очка в последних пяти турах.

И опять опустился в зону переходных матчей. Не получилось взять очки и на выезде к «Динамо». Гости держались до середины второго тайма, но голы Константина Тюкавина и Луиса Чавеса решили исход встречи в пользу бело-голубых. Их вратарь Игорь Лещук провел третий из пяти последних матчей без пропущенных голов. А его команда поднялась на третье место, отставая от «Краснодара» на семь очков.

— Всегда перед матчем говорим себе, что нам на ноль надо отыграть в первую очередь, — рассказал «Известиям» защитник «Динамо» Станислав Бессмертный. — Надежно надо отыграть в защите. И против «Оренбурга» мы были полностью сконцентрированы, что помогло обойтись без пропущенных голов. Шансы догнать «Краснодар» и «Зенит»? Большие шансы. Надо только постоянно играть с полной концентраций. В большинстве матчей мы ведем в счете, но в концовке теряем очки. Сейчас надо всё это устранять, и тогда всё будет отлично.

«Спартак» – «Ростов»

Победа в этой игре стала для «Спартака» всего четвертой за последние три месяца в чемпионате, то есть за 12 туров. И могла стать самой спокойной. Быстрые голы Михаила Игнатова и Квинси Промеса в первые 15 минут позволили красно-белым спокойно контролировать ход встречи, вроде бы не оставляя сопернику шансов отыграться.

Но спартаковцы в концовке встречи устроили себе нервотрепку, когда привезли пенальти в своей штрафной, с которого Максим Осипенко сократил разрыв в счете. Тем не менее хозяева поля сумели дотянуть до конца встречи и забрать три очка — 2:1.

На двухнедельную паузу на игры сборной подопечные Гильермо Абаскаля уходят на шестом месте с отставанием в восемь очков от лидера. И слухи об отставке испанского тренера пока утихают. «Ростов» остается на 11-й строчке, имея отрыв в четыре очка от зоны переходных матчей и в пять очков — от зоны вылета.

«Факел» – ЦСКА

Казалось, что ЦСКА набрал ход после побед в двух предыдущих турах и того, как поднялся на третье место. Но в минувшие выходные армейцы упустили возможность приблизиться к «Краснодару» и «Зениту». Хотя были близки к этому, несмотря на дисквалификации основного защитника Мойзеса и силового нападающего Антона Заболотного, который был очень нужен на непростом поле в Воронеже.

Сложность этого выезда была в том, что «Факел» можно без преувеличения назвать сильнейшей командой РПЛ последнего месяца. Еще в середине сентября он был на предпоследнем месте, но с приходом на пост главного тренера Сергея Ташуева быстро набрал ход.

И одержал несколько ярких побед. ЦСКА открыл счет на 20-й минуте благодаря голу Виктора Давилы, но большую часть матча оборонялся, а после перерыва редко пересекал середину поля. Даже в этих условиях подопечные Владимира Федотова могли увезти три очка, но на последних секундах Сергей Божин сравнял счет.

«Факел» не проигрывает уже шесть матчей подряд — четыре победы, в том числе над «Спартаком» (2:0), и две ничьи с «Динамо» (0:0) в гостях и с ЦСКА дома. Команда Ташуева закрепилась в первой десятке, опережая зону переходных матчей на шесть очков. ЦСКА идет пятым, отставая на семь очков от «Краснодара» и набрав одинаковое количество баллов с «Динамо» и «Крыльями Советов», уступая им только по личным встречам.

Также в прошедшем туре состоялись еще четыре встречи. «Крылья» выиграли дома у екатеринбургского «Урала» (3:1). Казанский «Рубин» взял верх в гостях над «Сочи» (2:0). «Пари Нижний Новгород» в родных стенах сыграл вничью с калининградской «Балтикой» (0:0). «Локомотив» одержал дома волевую победу над «Ахматом» (2:1).