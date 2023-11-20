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«Надеюсь наконец сыграть за сборную»

Футболист «Краснодара» Никита Кривцов — о возможном дебюте в национальной команде, игре с Кубой и лидерстве своего клуба в РПЛ
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Фото: Спорт-Экспресс/Дарья Исаева
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20 ноября футболисты сборной России сыграют последний матч в 2023 году. В Волгограде им предстоит товарищеская игра с Кубой. Она может стать дебютом в составе национальной команды для полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова. Ранее он уже вносился главным тренером сборной Валерием Карпиным в списки вызванных игроков, но из-за травмы был вынужден пропускать встречи. Теперь 21-летний игрок сумел пройти весь недельный сбор с главной командой страны и вылетел с ней в Волгоград.

В интервью «Известиям» Никита поделился ожиданиями от матча сборной, объяснил мотивацию сыграть с нестатусной Кубой, а также рассказал, за счет чего «Краснодар» лидирует в чемпионате России после первого круга.

— Знаете хоть одного игрока сборной Кубы?

— Да вроде нет. (Улыбается.) Всё-таки их сборная редко с нами пересекается, футболисты не выступают в европейских клубах. Поэтому сложно что-то сказать о них. Но поэтому и надо разобрать этого соперника, серьезно на него настроиться, отнестись к нему максимально ответственно.

— А вообще есть мотивация на таких соперников?

— Конечно, есть. Это же сборная. Я и в клубе всегда максимально настроен на любого соперника. Тем более, если выйду на поле против Кубы, это будет мой первый матч за национальную сборную. Тут всё очевидно.

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— Про саму страну Кубу что-нибудь знаете? Про Фиделя Кастро, Эрнесто Че Гевару?

— Знаю, естественно.

— И какое у вас отношение к ним?

— Прекрасно. (Улыбается.)

— Ждали этого вызова в сборную?

— Я очень надеялся и надеюсь наконец сыграть за сборную. Уже были вызовы в национальную команду, но в итоге из-за травм мне приходилось их пропускать. Рад, что Валерий Георгиевич и сейчас посчитал, что я нужен сборной, ее тренерскому штабу. Буду доказывать, что они не ошиблись во мне.

— Учитывая то, какие нагрузки «Краснодар» переживает из-за постоянных передвижений на поездах на гостевые матчи и обратно, двухнедельный отдых в паузу на игры сборных не был бы полезнее?

— Я думаю, это не сказывается. Ключевую роль это не играет. Поэтому нет ничего сложного в том, чтобы съездить в сборную. Да и не было бы отдыха у меня, если бы не поехал в сборную.

— Всё-таки тренироваться с клубом на базе — это не то же самое, что ехать в Москву, проходить сбор в Новогорске, а потом лететь в Волгоград и обратно.

— Да нет, тренировки — вещь тоже сложная. Лучше сыграть, чем тренироваться.

— В чем основной секрет нынешнего «Краснодара», благодаря которому он лидирует в РПЛ после первого круга?

— Да ни в чем. Нет никакого секрета. Просто команда стала играть по-другому. Более концентрированно. Больше стали создавать моментов во флангах. До этого мы больше через середину старались играть. А сейчас, наверно, больше через фланги.

— Еще в октябре у «Краснодара» был довольно комфортный отрыв от «Зенита» в семь очков. Нет паники от того, что он теперь сократился до двух?

— Нет никакой паники. И сейчас всё комфортно.

— Почему всё-таки растеряли тот отрыв?

— Это футбол. Поэтому и потеряли. (Улыбается.)

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— Нет ощущения, что некоторых потерь очков могли бы избежать? Например, когда не забивали пенальти с «Факелом» (0:0), не реализовывали моменты с игры с ЦСКА (0:1). А с «Локомотивом» (1:1) было и первое, и второе, и еще обидный гол в ваши ворота на последних секундах матча, когда Антон Миранчук сравнял счет дальним ударом, и это был единственный момент соперника в той игре?

— Ну да, с «Локомотивом» и ЦСКА — ключевые потери очков. С «Локо» пропустили на последних секундах, с ЦСКА имели моменты в концовке матча, чтобы хотя бы к ничьей свести игру. Но паники из-за этого нет. Готовимся к следующим играм, двигаемся дальше.

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