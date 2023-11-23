«Хочется чаще играть с соперниками уровня Камеруна»

В 2023 году молодой правый защитник «Краснодара» Сергей Волков стал одной из ключевых фигур чемпионата России по футболу. Отыграв в стартовом составе первые 13 туров РПЛ, он помог своему клубу уверенно закрепиться на первом месте с хорошими шансами на первое в истории «быков» чемпионство. 21-летний игрок стал регулярно вызываться в сборную России, проведя за нее в основе три осенних матча — сентябрьский с Катаром (1:1), октябрьский с Камеруном (1:0) и прошедшую на этой неделе игру с Кубой (8:0). В интервью «Известиям» Волков порассуждал о целесообразности дальнейшего проведения таких матчей сборной в условиях ее отстранения от международных соревнований, а также заявил о максимальных целях «Краснодара» в премьер-лиге.

«Непонятно, как Сафонов в таких условиях не замерз»

— Для вас стало чем-то особенным наибольшее представительство игроков «Краснодара» в сборной России в прошедшем матче с Кубой?

— Наверное, да. Когда четыре игрока из твоего клуба оказываются в сборной и еще выходят на поле и принимают участие в матче, — это круто. Для нас это не самоцель — мы думаем о своих задачах, своей игре. Так что в целом нам без разницы, сколько человек из нашей команды вызвали, но то, что тренерский штаб сборной так оценил работу клуба, не может не радовать.

— Насколько нужны сейчас такие матчи, как с Кубой?

— Сейчас любой матч с участием сборной России полезен. Без разницы, какой у него статус и кто в соперниках. В такое время тяжело найти кого-то себе в спарринги. Для меня всегда важна сборная. Тем более я еще не так много за нее поиграл. Здорово, что удалось в предыдущие разы находить таких хороших соперников, как Катар и Камерун. Но и сейчас неплохо было сыграть с Кубой. Особенно при такой атмосфере, которая была в Волгограде, когда нас поддерживали 40 тыс. зрителей. Спасибо большое им за это.

— Вообще ощущалось хоть какое-то сопротивление со стороны Кубы в этом матче?

— Не сказал бы... Хотя в первые 20 минут соперник держал нулевой счет, но даже тогда чувствовалось наше тотальное преимущество. Мы сразу стали создавать опасные моменты, но их вратарь поначалу выручал. Потом, как забили один гол, нас прорвало. Думаю, что уровень сопротивления был всё же недостаточный. Плюс мы играли с максимальной отдачей, как нам и сказал тренерский штаб. Поэтому такой итоговый счет.

— Вам как защитнику было не скучно от того, что у вашей штрафной вообще не было никакой опасности?

— Ну я зато мог больше подключаться к атакам, так что мне было чем заняться. Никакой скуки.

— А Матвей Сафонов как выдержал в воротах всё это?

— Вот даже самому интересно стало (улыбается). Надо будет спросить у него при случае. Еще же холодно было на стадионе. Непонятно, как он в таких условиях не замерз. Может быть, разминался более активно.

— Некоторые игроки сборной России при крупном счете стали прямо во время игры фотографироваться с болельщиками с ближайших трибун. Была уже расслабленность?

— Нет, концентрацию мы не теряли. Продолжали играть в полную силу, поэтому еще столько голов после перерыва забили. Просто хотели более красиво забивать, что-то показать болельщикам, больше эмоций в их адрес проявить, чтобы им было приятно. Я фотографироваться с ними не бегал, но несколько раз махал руками, чтобы оказывали еще больше поддержки, когда нам тяжело.

— Тяжело?

— Ну да, все-таки мы хотели максимально ровно и активно отыграть весь матч. Даже после того, как счет был уже крупный в нашу пользу. Хотели заставить себя на максимуме провести оставшуюся часть игры и забить как можно больше. Удалось это во многом благодаря атмосфере на трибунах, таком количеству болельщиков и их поддержке.

«Нельзя спокойно воспринимать потери очков»

— Вы уже провели три сбора в составе национальной команды. Какие в целом впечатления от этого?

— Всегда мечтал оказаться в главной команде страны. И очень рад, что мечта осуществилась. Причем мне доверяют играть. Встречались с сильными соперниками вроде Катара и Камеруна, отличная была атмосфера на домашних играх — что в Москве с Камеруном, что сейчас в Волгограде с Кубой.

— Хотите, чтобы такая практика продолжалась?

— Да, раз болельщики приходят, значит, такие игры надо проводить. Конечно, хочется чтобы и соперники постоянно были уровнем не ниже Камеруна. Но тут уж ничего не поделаешь, не так просто найти таких сейчас и договориться с ними. Хорошо, что вообще иногда получается с такими сыграть.

— А вам интересно ездить на такие игры, как с Кубой, с учетом того, какие и без этого нагрузки вы испытываете, перемещаясь с «Краснодаром» на выездные матчи поездами из-за отсутствия авиасообщения у вас в городе?

— Я уже привык к этому, так что ничего страшного. Это не мешает «Краснодару» идти первыми в РПЛ. А раз болельщики заполняют стадионы на матчах сборной — значит это нужно.

— Кстати, в последние дни ходят слухи, что может вновь открыться аэропорт в Краснодаре.

— Надеюсь, что так и будет. Быстрее бы.

— Как это в практическом плане отразится на вашем клубе?

— Ну разницу между 15 часами на поезде до Москвы и двумя часами на самолете вы и так знаете. Может быть, перестанем за день до игры приезжать на выездные матчи. Когда аэропорт был открыт, прибывали в 15–16 часов на выезд, далее питание и восстановление и на следующий день уже играли. А сейчас приезжаем за сутки до матча и еще проводим тренировку на выезде, чтобы как-то прийти в себя.

— С чем связана потеря вами места в основе «Краснодара» в последних двух матчах?

— Без комментариев. Не знаю.

— Можно назвать недавнюю выездную ничью с «Зенитом» (1:1) особенной для «Краснодара» и что вы окончательно утвердились в качестве команды, претендующей на золото?

— Нет, мы же не победили. Да, сохранили лидерство, но было бы хорошо, если бы выиграли.

— Невозможно же всех обыгрывать.

— Почему невозможно? Лондонский «Арсенал» же не проигрывал никому, когда в последний раз чемпионат Англии выиграл.

— Но и ничьи в том сезоне-2003/04 у него были.

— Были. Но это не значит, что можно спокойно воспринимать потери очков. Тем более мы их в некоторых матчах могли избежать. Где-то пропускали на последних минутах, где-то не реализовывали свои моменты. В общем, есть еще над чем работать, если хотим бороться за золото. В принципе у нас все в команде максималисты. Все хотят выходить на поле и только выигрывать — других вариантов вообще не рассматриваем.