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«Думаю, на "Спартак" и "Зенит" в Белоруссии народ бы пошёл»

Футболист «Оренбурга» Михаил Сиваков — об идее Минспорта РФ проводить объединённые турниры с участием клубов двух стран и результатах своей команды в РПЛ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Игры белорусских футбольных клубов с российскими были бы интересны болельщикам. Так считает футболист «Оренбурга» Михаил Сиваков, комментируя октябрьское заявление министра спорта РФ Олега Матыцина о возможной интеграции команд двух стран. При этом Сиваков отмечает, что пока до конкретики ещё далеко. Вместе с «Оренбургом» белорусский полузащитник ведёт борьбу за выживание в РПЛ. После первого круга команда идёт на 13-м месте, в зоне переходных матчей. В интервью «Известиям» Сиваков оценил результаты команды, поделился мнением о работе главного тренера и рассказал, что пока может помешать белорусским клубам играть в одном турнире с российскими.

«Хотим выиграть Кубок»

— После смены главного тренера у «Оренбурга» был удачный отрезок, благодаря которому удалось подняться с последнего места, покинув не только зону вылета, но и зону переходных матчей. Почему этот всплеск закончился в последний месяц?

— Он не закончился — мы каждую игру стараемся, выкладываемся, много работаем, но это футбол, это спорт. Где-то удача не на нашей стороне, где-то, как в последнем матче с «Динамо», соперник оказался сильнее. Но я уверен, что свои очки мы ещё наберём и поднимемся в турнирной таблице.

— В игре с «Динамо» вы впервые сыграли с бело-голубыми после того, как Марцел Личка ушёл к ним от вас. Его нынешняя команда похожа на тот «Оренбург», что был при нём?

— Мы Марцела хорошо знаем. Знаем, в какой футбол он хочет играть. Он хорошо понимает эту игру. Прекрасно понимали, что нас ждёт в матче с «Динамо». Поэтому Марцелу только респект и уважение за его видение футбола, за то, как он хочет играть. Потому что с ним интересно работать.

— При Деограсии изменилась игра по сравнению с тем, что было при Личке и Ярошике?

— У нас остались практически те же игроки по сравнению с прошлым сезоном. Понятно, что не бывает одинаковых людей, одинаковых тренеров. Каждый какие-то свои нюансы добавляет. Но мне кажется, что и тренировочный процесс, и стиль игры у нас похож на тот, что был в прошлом сезоне.

— Вам в четвертьфинале Кубка России выпало играть со «Спартаком». Довольны жребием?

— Хороший жребий. Я лично доволен, что попали на «Спартак». Будут интересные матчи.

— Как далеко рассчитываете пройти в Кубке?

— Как можно дальше. Хотим выиграть Кубок.

— Справитесь в этом случае с игрой на два фронта — борьбой за Кубок и решающими матчами за выживание в чемпионате? Или к решающим матчам уже обеспечите себе место в РПЛ на следующий сезон?

— Время покажет. Но мы каждый день работаем ради того, чтобы быть успешными и в чемпионате, и в Кубке страны.

«У нас в Белоруссии много лимитов и много чего сделано за последнее время, с чем я не согласен»

— В октябре министр спорта РФ Олег Матыцин сделал громкое заявление о том, что прорабатывается список белорусских команд, которые могут быть включены в чемпионат России по футболу. Вам как эта идея?

— Я слышал о ней, но не вникал в эту тему. Насколько понимаю, всё это ещё на уровне разговоров и к делу пока не перешло. Поэтому не вижу смысла анализировать и тратить на это время. Всё это ещё находится на уровне обсуждения. Когда появится что-то конкретное, тогда можно будет говорить.

— Но подавалась эта история так, что уже ведутся консультации с белорусским руководством.

— Понимаете, от консультаций до внедрения, думаю, пройдёт не один год.

— Вы вообще представляете интеграцию белорусских клубов в российский чемпионат с учётом того, что ваш футбол в отличие от нашего и от остального белорусского спорта, не отстранён от международных соревнований — клубы и сборная по-прежнему играют в европейских турнирах.

— Ну я и говорю: много нюансов. Это же всё решается в кабинетах — там людям виднее, как это всё должно выглядеть, как они хотят сделать. Мне анализировать нет смысла: сделают — хорошо, не сделают — мне от этого...

— А что выгоднее белорусским клубам: играть со «Спартаком» и «Зенитом» минимум два раза в сезон или играть в еврокубках, где ваши команды в последние годы даже в групповые этапы не без труда попадают?

— Думаю, на «Спартак», «Зенит» и все остальные команды у нас бы народ приходил. И это было бы очень интересно. Но опять же: у нас должна быть команда, должен быть выделен бюджет под эту команду, чтобы она соответствовала уровню РПЛ.

— Сейчас даже у «БАТЭ» и минского «Динамо» бюджеты не соответствуют РПЛ?

— Полагаю, что на сегодняшний день не соответствуют. К тому же я знаю, что у нас в Белоруссии много лимитов и много чего сделано за последнее время, с чем я не согласен. Но такое видение футбола у нашей Федерации. Поэтому и говорю, что обсуждать сейчас ситуацию с входом в РПЛ очень тяжело.

— А что за лимиты в Белоруссии кроме лимита на легионеров?

— Молодые игроки (в 2021 году Ассоциация белорусских федераций футбола (АБФФ) обязала в регламенте клубы высшей лиги чемпионата Белоруссии одновременно выпускать на поле не менее шести игроков не старше 21 года. — «Известия»), лимиты на зарплаты (не более 15 тыс. белорусских рублей в месяц на игрока. — «Известия»). Есть вопросы, над которыми нужно очень серьёзно думать при принятии решения, если какой-то клуб от Белоруссии будет участвовать.

— В регламенте есть квота, по которой клубы обязаны выпускать кого-то из молодых?

— Честно говоря, не знаю. Потому что в этом году не видел ни одной игры чемпионата Белоруссии. Их нигде не показывают. Поэтому я слежу только за обзорами матчей в интернете.

— Даже к белорусским каналам не можете подключиться в России?

— Лично у меня дома в России они не идут. Поэтому только с помощью интернета слежу за результатами родного «БАТЭ», смотрю таблицу. Но всё это поверхностно происходит.

— Помню, весной 2020 года на российском федеральном канале показывали чемпионат Белоруссии, когда вспыхнул ковид, и только в вашей стране не стали закрываться и отменять матчи.

— Ну да. Хорошо, что сейчас нет ковида. Но плохо, что чемпионат Белоруссии не показывают в России (улыбается).

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