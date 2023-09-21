«В сборной было 50 человек — со всеми не успеешь поговорить»

В сентябре футболист Ярослав Михайлов стал фигурантом необычного трансфера. Он начал сезон в «Пари Нижний Новгород», куда перешёл летом 2022 года из петербургского «Зенита» на правах аренды. По окончании успешного для себя прошлого сезона 20-летний полузащитник был выкуплен нижегородцами. Но в сентябре «Зенит» выкупил его обратно. По данным СМИ, за сумму, большую, чем та, за которую продавал. Заключив с Михайловым четырёхлетний контракт, сине-бело-голубые отправили Ярослава в аренду до конца сезона в «Оренбург».

17 сентября молодой игрок впервые попал в заявку оренбуржцев на официальный матч, но за победой своей новой команды в гостях над московским «Локомотивом» (2:0) он смотрел со скамейки запасных. И, вероятно, дебютирует за клуб на этой неделе.

В интервью «Известиям» Ярослав Михайлов прокомментировал свой трансфер и слухи об особых отношениях между «Зенитом» и «Оренбургом», поделился впечатлениями от недавнего дебюта за сборную России в товарищеских матчах с Египтом и рассказал о влиянии на свою карьеру главного тренера «Локо» Михаила Галактионова, с которым год назад работал в «Нижнем».

«Я не принадлежал «Зениту», поэтому не из-за этого меня выдернули»

— Насколько для вас был неожиданным переезд из Нижнего Новгорода в Оренбург транзитом через Питер?

— В принципе, были разговоры по этому поводу. И всё не прям спонтанно произошло, чтобы бамс — и я оказался в «Оренбурге». Я в принципе об этом знал, предполагал, что так будет.

— Могли отказаться от такого варианта?

— Мог отказаться. Но решил для себя, что в «Оренбурге» для меня лично больше перспектив, более интересное развитие для меня как личности и футболиста. Поэтому выбрал этот клуб.

— Правда, что вы были недовольны игровым временем в «Пари Нижний Новгород» в последних матчах?

— Нет, такого не было.

— Но почему тогда «Оренбург» для вас лучше в плане развития, чем «Пари Нижний Новгород»?

— Не знаю. Увидим.

— Я почему спросил про возможность отказаться от этого трансфера: существует конспирологическая теория, что «Оренбург» является дружественным клубом «Зенита», поэтому игроков не особо спрашивают, когда совершают подобные переходы между этими командами. Поэтому «Зенит» вас выдернул из «Нижнего» и послал в «Оренбург».

— Ну я же в «Нижнем» был. Я не принадлежал «Зениту», поэтому не из-за этого меня выдернули оттуда.

— Летом «Зенит» выкупил назад у «Пари НН» вратаря Никиту Гойло, который годом ранее одновременно с вами уходил в Нижний Новгород. Потом, пускай не сразу как вас, но довольно быстро отправил его в «Сочи». Ожидали, что с вами произойдёт что-то похожее?

— Нет.

«Я в "Пари НН» перешёл, по сути, никем, а ушел статусным футболистом»

— И как вам в «Оренбурге»?

— Всё нравится.

— Город успели посмотреть?

— Я там пока пробыл всего два дня и сразу полетел с командой на матч с «Локомотивом». Но за эти два дня в Оренбурге все было так: тренировки и спать, потому что налетался уже к тому моменту.

— Насколько для вас был полезным год в Нижнем Новгороде?

— Очень сильно этот клуб мне помог. Потому что я туда перешёл, по сути, никем, а ушел статусным футболистом.

— Какова роль в этом Михаила Галактионова?

— Значимая. Он поверил в меня и дал мне шанс. И я заиграл.

— Матч против возглавляемого им теперь «Локомотива» был принципиален для вас?

— Да нет (улыбается).

— Какой лично для себя и в целом для «Оренбурга» результат по итогам сезона будете считать успешным?

— Хочу, чтобы получился просто успешный сезон (смеётся). Другого варианта нет.

— Успешный — это какое место?

— Первое.

— А если будет не первое, а второе — всех разогнать, всех в отставку?

— Да, да (улыбается).

— У вас лично есть планка по количеству голов и передач?

— Это личное — такое не разглашают.

«Играли-то реально международный матч»

— Общались с тренерским штабом и руководством «Зенита» на тему того, чтобы дали вам шанс, когда вернётесь из аренды?

— Нет, такого разговора не было.

— Как вам первый опыт выступления за сборную России?

— Великолепно! Всегда приятно сыграть за сборную, провести минуты на поле с хорошими партнерами по команде, со знакомыми, и показать себя, можно сказать, на мировой арене. Потому что, в принципе, играли-то реально международный матч.

— Хотите снова туда попасть?

— Разумеется. Это был большой опыт. Отличный опыт. Необычный, поскольку никогда не был до этого в главной команде страны. Буду работать на тренировках и доказывать в играх за клуб, что достоин снова попасть в сборную.

— Насколько сложным был этот формат, когда собрали 49 футболистов и разбили их на две команды?

— Не знаю. В принципе, футболистам без разницы. Важно, чтобы тренерскому штабу и персоналу было удобно. Нам скинули расписание — мы работаем по этому расписанию.

— Качество игры сборной и своё лично в матчах с Египтом как оцените?

— Ну, я не тренер, чтобы оценивать. Я футболист.

— Ну вам лично тренерский штаб дал оценку?

— Нет, ничего не давали, никаких оценок.

— Даже каких-то личных разговоров Валерий Карпин не проводил с вами?

— Нет, куда там. В сборной 50 человек — со всеми не успеешь поговорить. Обобщённо всё нам сказали. Не более того.

— Что сказали обобщённо?

— Это личное.

— В сборную хотите снова даже в условиях, когда не ясно, когда будут официальные матчи?

— Ну конечно! Сборная — это всегда приятно, потому что каждый мечтает с детства защищать цвета национальной команды, цвета своей страны.